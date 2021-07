L’indice Standard & Poor’s 500 è leggermente aumentato dopo la dichiarazione della Fed, ma i rendimenti obbligazionari sono rimasti elevati

Dopo che la Fed ha mantenuto la sua politica monetaria invariata come previsto e ha dichiarato che l’economia ha compiuto progressi verso gli standard stabiliti iniziando a rallentare il suo programma di acquisto di obbligazioni, gli indici azionari si sono per lo più mossi al rialzo, mentre i rendimenti dei Treasury statunitensi sono rimasti in aumento, ma non abbastanza Progress può iniziare a diminuire gradualmente.Dow Jones Industrial Average

giù,

-0,13%

È sceso di circa 94 punti, o 0,3%, mentre l’S&P 500

Arpione,

+0,19%

L’aumento è stato inferiore allo 0,1%.Indice composito Nasdaq

confrontare,

+0,78%

È aumentato dello 0,5%. Rendimento dei titoli del Tesoro a 10 anni

TMUBMUSD10Y,

1,265%

È ancora aumentato di 1,3 punti base all’1,249%, quasi invariato rispetto al livello prima dell’annuncio, mentre il rendimento a 2 anni

TMUBMUSD02Y,

0,210%

È leggermente aumentato di 0,8 punti base allo 0,211%. Il presidente della Federal Reserve Jerome Powell terrà una conferenza stampa alle 14:30 ora orientale.

