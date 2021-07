L’indignazione per le regole COVID fornisce nuovo slancio ai gilet gialli della Francia Reuters

3/3 © Reuters. Foto del file: Jerome Rodriguez, uno dei leader del movimento dei gilet gialli, è stato intervistato da Reuters a Parigi, in Francia, il 21 luglio 2021, mentre protestava contro il movimento dei “gilet gialli”. REUTERS/Sarah Meyssonnier/File Photo



Autori: Caroline Peritz e Clotel Archie

Trombly, Francia (Reuters) – Jerome Rodriguez, che lavora nel suo appartamento con una camera da letto vicino all’aeroporto di Parigi, ha cercato di far rivivere il movimento di protesta dei gilet gialli, che due anni fa ha sfidato il presidente Emma. Il regno di Newell Macron è poi gradualmente svanito.

Ora, il pubblico è arrabbiato con le misure del governo per frenare la diffusione di COVID-19. Alcuni dicono che questo è un attacco alla loro libertà, che ha dato a Rodriguez e al suo movimento un nuovo impulso.

Lo scorso fine settimana, la polizia ha stimato che 100.000 persone hanno partecipato alle proteste contro queste misure, alcune delle quali sotto la bandiera dei “gilet gialli”. Questo fine settimana è previsto un altro round di proteste.

Un rapporto del ministero dell’Interno visto da Reuters ha descritto le proteste della scorsa settimana come “anomale in scala” e ha avvertito che potrebbero verificarsi ulteriori proteste su larga scala e ha affermato che alcuni funzionari relativi alle misure del governo COVID-19 devono essere estremamente vigili per la loro sicurezza.

Rodriguez è una delle figure più famose del movimento. È stato colpito da un proiettile e ha perso un occhio durante una protesta due anni fa. Ha detto che le recenti proteste hanno attirato più dei soliti gialli. Gilet fedeli.

“Ho visto molte persone protestare per la prima volta”, ha detto Rodriguez nel suo appartamento con occhi falsi. “Personale medico, proprietari di ristoranti, tutti i tipi di persone, bambini.”

“Se c’è una cosa che può unire le persone oggi, è la rabbia”.

Il governo Macron ha presentato al parlamento una legge per vietare alle persone di entrare in ristoranti e bar senza un “pass sanitario”, indicando che sono state vaccinate, sono risultate negative di recente o sono immuni al COVID-19. Gli oppositori affermano che lo stato in realtà sta costringendo le persone a essere accoltellate.

I gilet gialli devono competere con altri gruppi per guidare il movimento contro la salute, compresi politici di estrema destra e attivisti per le libertà civili.

Gli alleati di Macron hanno affermato che le proteste non dovrebbero nascondere ciò che hanno affermato essere la maggioranza silenziosa a sostegno di queste misure e hanno creduto di aver bisogno di riportare le loro vite alla normalità.

“Mettiamola in prospettiva”, ha detto Letitia Avia, membro del Partito Macron. “Circa 100.000 persone in tutto il paese hanno protestato e milioni di persone si sono vaccinate”.

Primo manifestante

Mercoledì, il panettiere 40enne Mohamed Boukifa (Mohamed Boukifa) si è unito a Rodriguez in una manifestazione di gilet gialli a Parigi contro il pass sanitario.

Ha detto di aver seguito il gilet giallo sui social, ma fino ad ora non ha mai partecipato a una manifestazione.

“Non sono qui perché sono contro i vaccini”, ha detto. “Sono qui per difendere la nostra libertà. Non possiamo essere costretti a vaccinarci. ” Ha detto che non gli era stato iniettato perché era preoccupato per possibili effetti collaterali.

Il movimento dei gilet gialli è iniziato nel 2018 come protesta contro la tassazione del diesel, per poi evolversi in rabbia per l’alto costo della vita e la disparità di reddito.

I giubbotti gialli hanno bloccato le strade e tenuto marce di protesta, spesso scontrandosi con la polizia. Miliardi di euro in tagli alle tasse hanno contribuito a sedare la rivolta, che ha iniziato a perdere slancio sei mesi dopo. I follower continuano a protestare, ma il numero sta diminuendo.

Le proteste per la tessera sanitaria sono state per lo più pacifiche. Tuttavia, la polizia ha usato gas lacrimogeni per disperdere le proteste a Parigi il 14 luglio. Due centri di vaccinazione sono diventati obiettivi di attacchi incendiari. Il presidente del parlamento francese ha affermato che alcuni legislatori che hanno sostenuto i pass sanitari hanno ricevuto minacce di morte.

Questi incidenti non hanno nulla a che fare con il gilet giallo.

Il rapporto del ministero dell’Interno visto da Reuters ha raccomandato ulteriori misure di sicurezza. Il memorandum diceva: “Più a lungo dura il conflitto, maggiore è il rischio che le persone più determinate e radicali intervengano e lo controllino”.