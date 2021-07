L’Indonesia aumenta la produzione di ossigeno dopo decine di morti per carenza di ossigeno Reuters

I turisti devono ancora essere messi in quarantena per otto giorni dopo l’arrivo.

La diffusione della variante altamente contagiosa del Delta sta spingendo al limite gli ospedali dell’isola principale di Giava.La variante è stata scoperta per la prima volta in India, portando a un’impennata di casi e risorse mediche tese.

Inoltre, il dipartimento responsabile della supervisione della risposta al COVID-19 in Indonesia ha ordinato all’industria del gas naturale di dare priorità alla produzione per soddisfare la domanda stimata di 800 tonnellate di ossigeno al giorno per esigenze mediche.

