L’Indonesia si prepara a rispondere al peggioramento dell’epidemia di COVID-19 Reuters

I casi e i tassi di occupazione dei letti sono aumentati anche in alcune parti di Sumatra e Kalimantan, nonché in aree più remote come la Papua occidentale, dove le strutture sanitarie sono insufficienti per far fronte all’epidemia.

Ha affermato che il governo ha trasformato diversi edifici in strutture di isolamento, ha schierato medici e infermieri neolaureati per curare i pazienti COVID-19 e importare farmaci terapeutici e ossigeno.

Durante una conferenza stampa in streaming, il ministro senior Luhut Pandjaitan ha dichiarato che i casi quotidiani di COVID-19 sono ancora in aumento perché la variante Delta scoperta per la prima volta in India ha un periodo di incubazione di due o tre settimane.

