L’Indonesia vede il boom del fintech nel COVID-19

Allo stesso tempo, le banche tradizionali sono riuscite a mantenere il tasso dei prestiti scaduti da 90 giorni intorno al 3% lo scorso anno, ma la crescita si è contratta fino al 6% nello stesso periodo in cui la banca si è concentrata sulla gestione del deterioramento della qualità del credito attraverso prestiti ristrutturazione Fino a giugno di quest’anno, la crescita rimane negativa.

“Al contrario, le società di fintech di prestito hanno rapidamente aumentato il numero di prestiti di piccole e medie dimensioni e di piccoli prestiti nel resto del 2020”, ha affermato Manggi Habir, visiting scholar presso ISEAS, in un documento pubblicato a luglio di quest’anno.

“L’aumento dei prestiti durante la recessione è ancora una mossa rischiosa, come si riflette nell’aumento dei loro rapporti sui prestiti problematici quell’anno”.

Sebbene gli istituti di prestito P2P spesso collochino i mutuatari problematici in un database centrale, la valutazione del merito creditizio dei mutuatari per la prima volta rimane una sfida.

“Il mercato di riferimento per il fintech sono le PMI e i piccoli imprenditori e non produce bilanci regolari. Pertanto, le aziende fintech di solito si affidano a dati alternativi, come estratti conto o bollette dei mutuatari e bollette dei telefoni cellulari per valutare le capacità finanziarie e tempestivo pagamento delle bollette”, ha scritto Habir.

“Ma la disponibilità e l’autenticità dei dati, anche se disponibili, è difficile da verificare. Inoltre, ottenere e utilizzare questi dati comporta anche problemi di privacy e sicurezza dei dati personali”.

Anche se i prestiti fintech sono cresciuti e i prestiti bancari sono rimasti stabili, i primi hanno rappresentato solo lo 0,3% di tutti i prestiti.

Habir ha sottolineato che uno dei motivi è che 148 istituti di credito Fintech autorizzati e registrati devono competere con un gran numero di società Fintech illegali che operano al di fuori del controllo e della supervisione del governo. Dal 2018 il governo ha bloccato più di 1.350 piattaforme tecnologiche finanziarie illegali.

Il futuro dopo la pandemia

Le aziende fintech sperano che la crescita esponenziale di cui godono avrà un impatto duraturo nel mondo post-pandemia.

Il signor Gunadi di Investree ha dichiarato: “Speriamo che i nostri prodotti di finanziamento rimangano stabili anche dopo la pandemia”.

“Si prevede che durante il periodo di ripresa della pandemia, le esigenze di finanziamento possano aumentare. Pertanto, ci stiamo preparando a soddisfare le loro esigenze fornendo vari prodotti di finanziamento e collaborando con gli innovatori per fornire le migliori soluzioni per le PMI”.

Mr. Iswara di DANA crede che la crescita rimarrà forte nei prossimi anni.

“Siamo ottimisti nel vedere una maggiore adozione di portafogli digitali in futuro”, ha affermato.

