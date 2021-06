L’industria afferma che il Regno Unito è a rischio di fallimento nell’avanzamento del volo spaziale

I dirigenti del settore hanno affermato che normative imperfette e costi elevati potrebbero minare le ambizioni della Gran Bretagna di diventare una forza di volo spaziale commerciale e hanno avvertito che se le regole proposte verranno implementate, verrà concesso loro il permesso per le missioni all’estero.

I dirigenti hanno affermato che i regolamenti britannici emessi dal governo non sono riusciti a stabilire un limite massimo chiaro e vincolante alla responsabilità del dipartimento per eventuali danni alla terra causati dal lancio di razzi o satelliti dal continente britannico.

I regolamenti che entreranno in vigore questa estate intendono segnare la fase finale dei preparativi per la realizzazione dell’ambizione della Gran Bretagna di diventare il primo paese a lanciare in orbita un satellite dall’Europa.

Ma le regole proposte sono una grave battuta d’arresto per molti anni di campagne elettorali da parte dei dirigenti dell’industria aerospaziale e delle compagnie assicurative.

La formulazione del regolamento deve essere approvata dal Parlamento, quindi le compagnie spaziali possono affrontare rischi illimitati.

I dirigenti del settore affermano che ciò comporterà l’impossibilità di ottenere un’assicurazione o stabilire prezzi competitivi per i servizi di lancio nel Regno Unito.

Un regolamento presentato dal governo al Parlamento il mese scorso ha affermato che “può” fissare un limite di responsabilità, ma non esiste un limite massimo, che è la norma per la maggior parte dei paesi aerospaziali.

Quando le persone prendono una decisione in Gran Bretagna, non guardano Hansard per vedere cosa ha detto il ministro in Parlamento.Legiferaranno e diranno che non c’è limite massimo [on sector liabilities for rocket launches from British soil]. “

Molti di questi paesi hanno fissato limiti di responsabilità, alcuni a partire da 20 milioni di dollari per licenza, e quindi il governo promette di correre ulteriori rischi.

Due società britanniche, che non volevano essere nominate, hanno dichiarato al Financial Times di aver deciso di cercare permessi di lancio in altri paesi a causa di normative poco chiare nel Regno Unito.

Una delle principali società aerospaziali ha dichiarato che la norma proposta è “solo impraticabile”. “Fino a quando questo problema non sarà risolto, non parleremo nemmeno di problemi di licenza nel Regno Unito”, ha aggiunto.

Il governo insiste sul fatto che le compagnie spaziali non dovranno affrontare una responsabilità illimitata e ha affermato che rilascerà una dichiarazione in Parlamento.

Ha affermato che l’Autorità per l’aviazione civile determinerà le responsabilità della compagnia caso per caso in conformità con le normative britanniche.

Il ministro dei Trasporti Grant Shapps ha affermato che il tetto di responsabilità è ovviamente necessario, ma non può dire quando, come oa quale livello sarà fissato.

Ha aggiunto che la priorità assoluta è che il Parlamento approvi questi regolamenti in modo che possano essere lanciati dal Regno Unito il prossimo anno.

Neil Stevens, capo dei progetti spaziali presso il broker assicurativo Marsh, ha affermato che la dichiarazione parlamentare del governo non è stata sufficiente.

Ha aggiunto: “Quando le persone decidono di venire nel Regno Unito, non guardano gli Atti del Parlamento per vedere cosa ha detto il ministro in Parlamento.” “Vanno a legiferare e dicono che non c’è un limite massimo”.

Alan Thompson, capo degli affari del governo per la compagnia missilistica britannica Skyrora, ha affermato che l’impegno a rilasciare una dichiarazione in Parlamento dimostra che il governo ha iniziato a comprendere queste informazioni.

“Ma se questi problemi non vengono risolti con successo, i lanci commerciali dal Regno Unito dovranno affrontare gravi rischi”, ha aggiunto.

Inghilterra, Galles e Scozia stanno sviluppando spazioporti e il primo lancio avverrà nel 2022, due anni dopo rispetto a quanto originariamente previsto.

L’obiettivo del Regno Unito è quello di avere una quota del 10% dell’industria aerospaziale globale entro il 2030, rispetto al 5,1% del 2019 (ovvero un fatturato di 16,4 miliardi di sterline). L’anno scorso il Regno Unito è entrato a far parte della società di banda larga satellitare OneWeb.

Allo stesso tempo, un documento confidenziale redatto dallo studio legale Alden dopo aver consultato l’industria, datato due settimane prima che i regolamenti fossero presentati al Parlamento a maggio, elencava le preoccupazioni della compagnia spaziale riguardo al quadro di licenza proposto.

Il documento citava 11 società tra cui Airbus, International Telecommunications Satellite Organization, Spire Global, Orbex e OneWeb e invitava il governo a rilasciare una dichiarazione ufficiale legalmente vincolante che il limite massimo di responsabilità sarebbe stato applicato a tutte le licenze di lancio. La società ha anche affermato che l’effettivo livello di responsabilità dovrebbe essere chiarito.

Anche le compagnie missilistiche sono frustrate dal calendario proposto per le licenze del Regno Unito, che sarà più lungo e costoso rispetto ad altri paesi.

Un dirigente ha affermato che ci sono segni che il processo possa richiedere dai 9 ai 18 mesi. “Non è molto competitivo”, ha detto. “Gli Stati Uniti… si sono impegnati a realizzare un turnaround di 180 giorni”.