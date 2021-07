L’industria britannica fa la fila per un redditizio progetto di cattura del carbonio

Sotto il Mare del Nord, a 90 miglia da Middlesbrough, una grande quantità di arenaria che non è stata trivellata con successo per il petrolio diventerà presto un’arma chiave per il Regno Unito per ridurre le emissioni di anidride carbonica.

Questa falda acquifera di 25 chilometri x 15 chilometri è il fulcro di un progetto da 12 miliardi di sterline, che mira a creare un enorme bacino di carbonio in cui possono essere iniettati 20 milioni di tonnellate di gas serra ogni anno entro la fine di questo decennio. lontano dall’atmosfera.

Da quando il primo ministro britannico Boris Johnson ha annunciato l’adozione della tecnologia per la cattura, l’uso e lo stoccaggio del carbonio lo scorso anno, le grandi aziende industriali e gli investitori hanno cercato sostegno per progetti britannici simili “Un must-have globale” Riduci le emissioni di alcune delle industrie di decarbonizzazione più difficili.

Il supporto di Johnson è arrivato dopo i precedenti tentativi falliti di lanciare la tecnologia nel Regno Unito.Da allora, l’azienda ha studiato la cattura del carbonio Metà anni 2000 Ma il governo ha ritirato i fondi per considerazioni sui costi. Il più recente è stato nel 2015.

I critici affermano che il CCUS è un’interferenza costosa che supporta l’uso continuato di combustibili fossili, ma provoca comunque alcune emissioni dannose.I progetti altrove si affacciano Problemi tecnici e finanziari Mentre il costo delle energie rinnovabili continua a diminuire.

I critici ritengono inoltre che il governo sia più disposto a lavorare con gruppi industriali maturi dell’industria petrolifera e del gas e potrebbe trascurare alternative alle tecnologie e alle start-up che cercano di promuovere la transizione energetica del Regno Unito.

Ma si prevede che i ministri britannici selezioneranno almeno due dei cinque progetti da cinque miliardi di sterline in fase di sviluppo nel Regno Unito a ottobre incentrati sulla cattura del carbonio, e questi progetti saranno operativi a metà degli anni ’20. Venerdì, il Ministero del Commercio ha dichiarato che tutte e cinque le proposte hanno superato gli standard preliminari, dimostrando la forza competitiva del settore.

Il premier auspica che entro la fine del decennio vengano messi in funzione quattro “cluster”, con l’obiettivo di catturare fino a 10 milioni di tonnellate di carbonio all’anno, anche se gli sviluppatori del progetto hanno affermato che solo uno o due possono facilmente raggiungere questo obiettivo.

Si stima che quest’anno il Regno Unito emetterà circa 350 milioni di tonnellate di carbonio.

Questi progetti promettono anche di aumentare l’occupazione e gli investimenti nel cosiddetto idrogeno a basse emissioni di carbonio, prodotto durante il processo di elettrolisi che utilizza il gas come energia per abbattere le molecole d’acqua.

I ministri proporranno presto una strategia per l’idrogeno per ridurre le emissioni di carbonio in aree come il riscaldamento domestico e la produzione di acciaio.

Aziende come BP, Eni, National Grid e Total stanno supportando il progetto “East Coast Cluster” vicino a Middlesbrough, che mira a generare impianti, centrali elettriche e impianti di idrogeno a Teesside e Humberside attraverso gasdotti giganti Il carbonio viene trasportato al “endurance “acquifero.

Exxon Mobil, Royal Dutch Shell e una società sostenuta dal Kuwait Sovereign Wealth Fund e JPMorgan Chase Infrastructure Investment Fund Firma transazione temporanea A luglio abbiamo collaborato con Acorn, un progetto in Scozia per rimuovere e immagazzinare l’anidride carbonica dal terminal del gas naturale a St Fergus, a nord di Aberdeen.

Vitol e il gruppo energetico americano Phillips 66 hanno recentemente collaborato con Harbour Energy, il più grande produttore di petrolio e gas del Regno Unito, per seppellire il carbonio nell’ex giacimento di gas Viking nel Mare del Nord meridionale.

Sono inoltre in fase di sviluppo due cluster nel nord-ovest dell’Inghilterra e nel sud del Galles, incentrati sulla produzione di idrogeno, sebbene quest’ultimo si basi sul trasporto di anidride carbonica in aree remote.

Gli sviluppatori affermano che in vista di altri governi, in particolare dell’economia dipendente dal petrolio e dal gas, il Regno Unito deve accelerare il ritmo. Norvegia — Anche perseguendo progetti CCUS su larga scala.

Ma l’industria ha ancora il suo dubbiosiSperano che i lavoratori britannici possano sfruttare gli sviluppi tecnologici esistenti negli Stati Uniti e in altri paesi su scala ridotta, in particolare per l’estrazione di petrolio difficile da raggiungere, piuttosto che come soluzione alla crisi climatica.

Molti cluster britannici considerano anche lo stoccaggio del carbonio in Europa come un’opportunità commerciale.

“Gran Bretagna e Norvegia insieme possiedono il 90% dell’attuale determinato [carbon] La geologia dello stoccaggio in tutta Europa”, ha affermato Nick Cooper, CEO di Storegga, la società dietro il progetto Scottish Acorn, sostenuto dalla Macquarie Bank. “Anche se non dubito che altri negozi verranno trovati in Europa nel tempo. .. Sono ancora sminuiti dal Mare del Nord. “

“C’è un globale [CCUS] spostare. .. Se possiamo arrivarci per primi, se possiamo davvero sviluppare, avviare e gestire la nostra catena di approvvigionamento, allora c’è un’enorme opportunità lì”, ha affermato Olivia Powis, capo dell’ufficio britannico della Trade Organization Carbon Capture and Storage Association. Se lo manchiamo, qualcun altro ovviamente prenderà quel posto. “

Rispettati

Tuttavia, esistono ancora ostacoli, in particolare i finanziamenti. Gli sviluppatori del progetto insistono sul fatto che la maggior parte dei finanziamenti proverrà dal settore privato, ma è necessario un meccanismo di finanziamento per incoraggiare le aziende e gli investitori a scavare più a fondo.

Il Dipartimento del Commercio britannico sta studiando vari modelli di business e dovrebbe essere ulteriormente chiarito l’anno prossimo.

Gli sviluppatori attendono con impazienza il modello di “base patrimoniale regolamentata”, che è comunemente utilizzato in infrastrutture come le reti energetiche e garantisce rendimenti stabili per gli investitori per le condutture e lo stoccaggio del carbonio.

Secondo i sostenitori del progetto, alcuni emettitori potrebbero anche firmare “contratti per differenza”. Questi sono stati comunemente utilizzati per incoraggiare la crescita delle energie rinnovabili e garantire un prezzo concordato per unità di produzione di energia elettrica. I consumatori pagano il costo dei CFD attraverso le bollette energetiche.Anche il governo britannico sta valutando di aggiungerne uno Nuovo prelievo Le bollette del gas delle famiglie servono come sussidi ai produttori di idrogeno.

Il governo britannico ha recuperato 1 miliardo di sterline di finanziamenti per il CCUS, pari all’importo precedentemente pianificato, ma è stato ritirato dall’ex Cancelliere dello Scacchiere George Osborne nel 2015.

Tuttavia, gli sviluppatori hanno affermato che sperano di non fare affidamento sui sussidi per molto tempo, soprattutto quando Aumento del prezzo del carbonio, Rendere più conveniente per l’industria e le centrali elettriche risolvere i problemi di emissione piuttosto che i problemi di inquinamento.

“In un certo senso, tutti questi modelli di business sono considerati temporanei”, ha affermato Andy Lane, amministratore delegato di North Endurance Partnership, che fa parte del cluster della costa orientale e vicepresidente dei servizi CCUS di BP. .

“L’obiettivo qui deve essere la decarbonizzazione senza sovvenzioni… Dobbiamo lavorare in quella direzione, ma da qualche parte devi iniziare. Pertanto, il modello di business è la forza trainante che lo avvia e lo spinge in avanti”.