L’industria DeFi assorbe le banche commerciali? Siam scommette su un fondo da 110 milioni di dollari By Cointelegraph

Per Siam Commercial Bank (OTC:) (SCB), DeFi è l’obiettivo principale della sua attuale spinta agli asset digitali, perché la banca più antica della Thailandia si sta preparando per l’atteso sconvolgimento tecnologico finanziario della finanza decentralizzata. Sebbene altre banche non abbiano ancora deciso o siano solo temporaneamente coinvolte nell’interazione con le risorse digitali, Standard Chartered Bank ha dichiarato di essere desiderosa di investire fondi per esplorare i campi blockchain e DeFi.

Sebbene un serio interesse istituzionale per le criptovalute possa diventare una tendenza consolidata piuttosto che una narrativa emergente, l’attenzione dei grandi giocatori di denaro è di solito (Bitcoin). Tuttavia, risorse come Ether (Ethereum) E la finanza decentralizzata (DeFi) ha iniziato ad attirare l’attenzione dei principali investitori.

