L’industria dei dispositivi medici testa i piani di disaccordo dopo la Brexit

Gli esperti del settore hanno avvertito che se il Regno Unito si discosta dagli standard dell’UE per cercare dividendi normativi dopo la Brexit, le speranze del Regno Unito di diventare un nuovo centro di innovazione globale per i dispositivi medici dopo la Brexit saranno soffocate.

Prima del processo formale di consultazione del governo alla fine dell’estate, i leader dipartimentali dell’industria e del mondo accademico hanno affermato che vi è una crescente preoccupazione che il Regno Unito stia impostando la direzione sbagliata per la futura regolamentazione.

Dopo la Brexit, il Regno Unito ha deciso di non attuare Nuovo Regolamento UE sui Dispositivi Medici (MDR)Ciò comporta un onere maggiore per l’azienda nel dimostrare che l’attrezzatura è sicura e vantaggiosa per i pazienti, poiché il fallimento delle protesi mammarie e delle reti chirurgiche ha causato una serie di scandali.

Invece, il Regno Unito sta cercando di stabilire un sistema normativo personalizzato, secondo Lord James Bethell, ministro dell’Innovazione per il Dipartimento della Salute, Detto questo mese Mira a “cogliere le opportunità innovative che abbiamo lasciato l’UE”.

Tuttavia, le prime bozze delle nuove normative viste dagli addetti ai lavori disturbano il settore.Secondo i dati dell’Imperial College di Londra, il settore fa molto affidamento sulle esportazioni verso il mercato dell’UE, rappresentando quasi il 22% della spesa sanitaria globale, e questa percentuale solo 3 %. in Inghilterra.

Kevin Kiely, amministratore delegato di Medilink UK, un’associazione professionale che rappresenta oltre 1.300 piccole imprese che producono dispositivi medici, ha affermato che il sistema del Regno Unito deve “assolutamente” emulare il sistema dell’UE perché le aziende britanniche vendono i loro prodotti lì.

“La prima bozza non è incoraggiante. La realtà è che dobbiamo vendere prodotti in Europa, quindi tutte le aziende devono comunque rispettare l’MDR. L’ultima cosa di cui hanno bisogno è un’altra pista di controllo, ripetendo ciò che hanno già fatto in Europa Things, ” Egli ha detto.

Studiosi senior hanno anche avvertito che i pazienti e l’industria rischiano di perdere le innovazioni britanniche perché gli investitori spenderanno tempo e denaro per registrare apparecchiature nell’UE o negli Stati Uniti, che rappresentano il 43% della spesa sanitaria globale.

James Moore, professore di progettazione di dispositivi medici presso l’Imperial College di Londra, ha affermato che le differenze nel sistema normativo del Regno Unito possono ostacolare gli investimenti e la conservazione dei prodotti di successo una volta resi pubblici.

“La cosa preoccupante è che vedrai soffrire le aziende stabilite nel Regno Unito, che evaporeranno e si trasferiranno in un altro paese”, ha detto.

Derek Hill, professore di ingegneria biomedica presso l’University College di Londra, ha affermato che sebbene il sistema unico del Regno Unito conservi un certo potenziale di benefici, potrebbe imporre ulteriori oneri all’azienda.

“È difficile per il Regno Unito diventare un regolatore veramente indipendente. Se vogliamo essere più favorevoli all’innovazione, il problema è che si stanno facendo regole e test specifici per il Regno Unito. L’azienda potrebbe chiedere: ‘Interromperemo?’, ” Egli ha detto.

Il governo britannico ha accettato di continuare a riconoscere il marchio “CE” standard dell’UE prima del luglio 2023, stabilendo al contempo un nuovo sistema normativo. I negoziati inizieranno questa estate e la legislazione secondaria chiarirà le nuove regole che dovrebbero essere introdotte nella primavera del 2022.

L’amministratore delegato di Yaqrit, Daniel Green, è una società spin-off dell’University College di Londra, che sta ottenendo la certificazione per una rivoluzionaria macchina per la dialisi per pazienti con cirrosi epatica e ha affermato che qualsiasi nuova normativa britannica personalizzata deve essere applicata ai pazienti. benefici.

Daniel Green: "Se un Paese cerca di porre ulteriori barriere all'approvazione, l'industria risponderà a questi incentivi"

“Se dobbiamo ottenere approvazioni normative per investire negli Stati Uniti, nell’Unione europea e nel Regno Unito, il rendimento del capitale sarà diverso in ciascun paese e il miglior rendimento attirerà capitali. Se un paese cerca di stabilire ulteriori ostacoli all’approvazione, l’industria darà a questi incentivi misure per rispondere”, ha affermato..

Giovanna Forte, CEO di Forte Medical, che ha recentemente introdotto sul mercato apparecchiature per il test delle urine, ha affermato che l’obiettivo a lungo termine dovrebbe essere quello di creare uno standard globale, regole coordinate e reciprocamente riconosciute in varie giurisdizioni, piuttosto che divergenti.

“Non capisco perché il Regno Unito dovrebbe avere uno standard diverso dall’UE. C’è una certa contraddizione con questo governo, dicono che renderà tutto più facile, ma queste persone non sanno come gestire un’impresa, non hanno mai lo so”, ha detto Ford.

C'è una certa contraddizione con questo governo, che dice che renderà tutto più facile, ma queste persone non sanno come gestire un'impresa

Dopo che diversi fornitori più grandi hanno deciso di ritirarsi dal mercato, gli innovatori britannici del settore si sono trovati in difficoltà a causa della mancanza di valutazioni professionali o di “organismi designati”. Ci sono solo tre agenzie approvate Dispositivi medici utilizzati nel Regno Unito.

ABHI, la principale associazione del settore delle tecnologie mediche del Regno Unito, ha dichiarato che sta collaborando con l’agenzia di regolamentazione del Regno Unito, l’Agenzia di regolamentazione dei medicinali e dei prodotti sanitari (MHRA) per stabilire un sistema normativo che renderà il Regno Unito un luogo attraente per l’introduzione del prodotto.

Phil Brown, direttore delle questioni normative e di conformità presso ABHI, ha affermato che in un settore costituito dal 90% di piccole e medie imprese, “divergenza sconsiderata” e duplicazione normativa “aumenteranno i costi e ridurranno l’innovazione” e sono quindi estremamente sensibile ai costi.

Giovanna Forte: "Non capisco perché il Regno Unito dovrebbe adottare uno standard diverso dall'Ue"

Tuttavia, ha aggiunto che, date le difficoltà nell’attuazione dell’MDR nell’UE, l'”organismo designato” sta lottando per tenere il passo con il ritmo del cambiamento e il Regno Unito potrebbe progettare un sistema più flessibile e incentrato sul mondo.

Un requisito fondamentale è garantire che i dati dei test raccolti per la registrazione nell’UE e negli Stati Uniti siano compatibili con l’ottenimento della registrazione nel Regno Unito.

MHRA, anche questo è Cerco di essere un regolatore veloce L’azienda farmaceutica innovativa post-Brexit ha dichiarato in una dichiarazione che il suo obiettivo è creare un ambiente normativo “di prima classe” basato sulle migliori pratiche internazionali.

Sebbene la maggior parte delle persone nel settore sia preoccupata per i disaccordi, per alcuni aspetti spera ancora che il nuovo sistema britannico possa fornire un modo più rapido per commercializzare determinati prodotti aderendo al cuore del sistema di dati dell’UE.

Il Regno Unito può andare oltre il sistema UE sempre più burocratico, che include una migliore supervisione del software dei dispositivi medici, un accesso più facile a progetti a basso rischio e un’interazione più rapida con le aziende in fase iniziale.

Neelam Patel, CEO di MedCity, un’organizzazione di cluster di scienze della vita con sede a Londra, ha affermato che il Regno Unito può trovare i migliori punti di regolamentazione utilizzando il NHS come unico banco di prova per i pazienti per i nuovi prodotti.

Ha detto: “MHRA ha una grande opportunità per prendere le cose attuali e trasformarle in esigenze a lungo termine, non solo per i pazienti, ma per l’intera azienda e il mercato”.