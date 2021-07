L’industria dei servizi finanziari eliminerà le nuove regole fiscali globali

La Gran Bretagna è pronta a garantire Esenzione per i servizi finanziari Dalle nuove regole globali sulla tassazione delle multinazionali, questa mossa farà sì che le più grandi banche della City di Londra non paghino più tasse sui loro profitti in altri paesi.

La riunione dell’Organizzazione di Parigi per la cooperazione e lo sviluppo economico (OCSE), che si concluderà giovedì, ha accettato Proposta di un nuovo sistema fiscale globaleSecondo due persone che hanno familiarità con i negoziati.

Ma queste persone dicono che Rishi Sunak, il Cancelliere dello Scacchiere, ha avuto un prezzo da vincere nel contrattare i dettagli della tassazione delle nuove imprese. Ha dovuto fare concessioni agli Stati Uniti per l’abolizione della tassa sui servizi digitali del Regno Unito sulle società tecnologiche statunitensi.

La dismissione dei servizi finanziari è la prima parte delle trattative fiscali globali al Club dei Paesi ricchi dell’OCSE, che sta cercando di determinare dove le più grandi multinazionali dovranno pagare le tasse in futuro.

La seconda parte dei negoziati si è concentrata sull’accordo su un’aliquota minima globale dell’imposta sulle società di almeno il 15% per impedire alle società di trasferire utili a giurisdizioni a bassa tassazione.

Nella prima parte della trattativa, conosciuta come il primo pilastro, Regno Unito e Francia hanno spinto per garantire che le aziende più grandi, in particolare i gruppi tecnologici statunitensi, paghino più tasse nei paesi in cui operano ma non necessariamente si trovano.

Gli Stati Uniti accettano di imporre tasse maggiormente in base all’ubicazione delle società multinazionali, a patto che altri paesi promettano di abolire le loro tasse digitali, ma ciò che sciocca il Regno Unito è che le regole fiscali del primo pilastro devono applicarsi a tutti i settori, compresi i servizi finanziari .

“Questo è un gioco puro tra Stati Uniti, Gran Bretagna e Francia”, ha detto una persona che ha familiarità con i negoziati.

Il Regno Unito ritiene che l’industria dei servizi finanziari sarà rimossa dalle nuove regole fiscali globali perché la regolamentazione costringe le banche a capitalizzare separatamente in ciascuna giurisdizione in cui operano in modo che possano dichiarare profitti e pagare le tasse nei paesi in cui operano.

Se non ci sono esenzioni, il Tesoro britannico potrebbe vedere le banche cittadine pagare meno tasse e pagare più tasse ad altri paesi.

Le persone che hanno familiarità con i negoziati dell’OCSE hanno affermato che gli Stati Uniti vogliono garantire che il Regno Unito possa assumere impegni più specifici di quelli che ha finora per abolire la tassa sui servizi digitali il prima possibile, ma i tempi della cancellazione devono essere “elaborati”. .”

Gli Stati Uniti inizialmente speravano che il Regno Unito, la Francia, l’Italia e altri paesi con tasse digitali le avrebbero annullate quando avrebbero concordato nuove regole fiscali globali, ma questo è stato fortemente contrastato da Londra e Parigi.

Un alleato di Sunak ha detto: “È un po’ come consegnare le chiavi della tua macchina prima di prendere i soldi”.

Ma i funzionari britannici hanno riconosciuto la necessità di un processo scaglionato: i paesi con tasse digitali hanno adottato una serie di misure per eliminarle, mentre anche gli Stati Uniti si sono attivati ​​per implementare un nuovo sistema fiscale globale.

Gli alleati di Sunak hanno dichiarato: “Penso che gli americani vogliano abolire la tassa sui servizi digitali nazionali sia un problema abbastanza ovvio. Lo faranno, ma devono dare uno sguardo completo all’intera faccenda”.