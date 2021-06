L’industria del capitale privato vola a più di $ 7 trilioni

Questo Capitale privato L’industria è cresciuta fino a superare i 7 trilioni di dollari a causa della domanda di strategie ad alto rendimento ma costose e opache, che ha spinto aziende come Schroder e JPMorgan Chase a creare nuovi dipartimenti e lasciare che altre società corrano per acquisizioni.

Sebbene sia ancora sminuito dall’industria della gestione patrimoniale tradizionale, che investe principalmente nei mercati tradizionali, azionari e obbligazionari pubblici, la crescita esplosiva in aree come il private equity aumenterà le dimensioni dell’intero settore del capitale privato a $ 7,4 trilioni di dollari entro la fine del 2020. Morgan Stanley. La banca prevede di raggiungere i 13 trilioni di dollari entro il 2025.

Capitale privato ora Rapida crescita Tracciare gli investimenti passivi come un indice a basso costo ha spinto molti grandi gruppi di gestione patrimoniale ad espandere la propria attività nella regione per compensare la pressione sui profitti dei canali di investimento tradizionali.

All’inizio di questa settimana, Schroder Investments, il più grande gruppo di investimento quotato del Regno Unito Annunciare Integra tutti gli strumenti di capitale privato in una nuova entità chiamata Schroder Capital. Barclays ha sottolineato che in un evento per gli investitori, ha anche promesso di raddoppiare la dimensione di queste attività a 86 miliardi di sterline entro la fine del 2025.

“Le piattaforme diventeranno la chiave di quella che chiamo l”industrializzazione’ del mercato privato”, ha affermato Georg Wunderlin, capo globale di Schroder Capital. “Potremmo essere 15 anni indietro rispetto al mercato aperto, ma l’industria sta maturando in modo simile”.

Questa settimana JPMorgan Asset Management ha anche istituito un nuovo dipartimento chiamato JP Morgan Capitale Privato Al fine di sviluppare il business in questo settore, altri gruppi di investimento hanno dichiarato di essere alla ricerca di acquisizioni per iniziare il loro lavoro.

“Questo è qualcosa che stiamo valutando”, ha dichiarato Robert Sharps, presidente e chief investment officer di T Rowe Price, durante l’assemblea annuale degli azionisti della società il mese scorso. “In molti dei nostri clienti, la tendenza verso strategie più illiquide e asset privati ​​non è qualcosa che abbiamo perso”.

Secondo gli esperti del settore, il più grande fattore di interesse per gli investimenti di capitale privato è il contesto di bassi tassi di interesse e le alte valutazioni del mercato azionario, il che rende Prospettive di ritorno futuro Da queste classi di attività. Allo stesso tempo, i mercati privati ​​sono meno volatili perché raramente vengono scambiati e le valutazioni possono essere più soggettive.Questa opacità in realtà si aggiunge alla brillantezza di molti investitori.

Gli analisti di Morgan Stanley hanno sottolineato in un rapporto di giovedì che per molti gruppi di investimento, sotto la pressione della popolarità esplosiva di fondi passivi a basso costo, questo appetito è un enorme vantaggio.

Il rapporto ha sottolineato: “Per le società di gestione patrimoniale tradizionali, in considerazione della mercificazione del settore e delle sfide esistenti sui margini di profitto, le spese saranno relativamente difficili da difendere”. “Pertanto, ci aspettiamo che le società di gestione patrimoniale tradizionali utilizzino queste leve di più per proteggere l’esistente. Allo stesso tempo, tendono a scegliere alternative con pool di costi più generosi e mercati privati ​​con una crescita strutturale più elevata”.

Proprietà privata Rappresenta ancora la maggior parte del settore del capitale privato, con asset che superano i 3 trilioni di dollari, ma il suo tasso di crescita è più lento del credito privato, dei fondi e delle infrastrutture che aggirano le banche e forniscono prestiti personalizzati direttamente alle aziende.

Tuttavia, l’angolo in più rapida crescita è il cosiddetto “Fiera della crescita“Questo di solito comporta l’investimento in società che sono troppo grandi per utilizzare le tradizionali società di venture capital, ma non sono disposte a quotarsi in borsa o a venderle interamente al private equity.

Secondo i dati di Morgan Stanley, alla fine dello scorso anno, i titoli di crescita rappresentavano il 14% del settore del capitale privato, rispetto al 5% del 2005. JPMorgan Asset Management ha dichiarato all’inizio di questa settimana di aver indotto Christopher Dawe da Goldman Sachs a guidare una nuova unità di investimento azionario di crescita come parte della sua più ampia incursione nel capitale privato.

Brian Carlin, CEO della neonata JPMorgan Private Capital, ha dichiarato: “I titoli di crescita e il debito privato sono le classi di attività in più rapida crescita nel settore degli investimenti alternativi. Gli individui e gli investitori istituzionali chiedono con forza che si concentrino su aree al di là del mercato aperto”. In una dichiarazione.

Questo Capitale privato L’industria ha accumulato quasi 2,5 tonnellate di fondi di “polvere secca” che gli investitori hanno promesso di investire ma non hanno ancora distribuito. Ciò evidenzia la forte concorrenza per le offerte interessanti e ha portato alcuni analisti ad avvertire che i rendimenti non possono rimanere così forti come sono stati nella storia.

E-mail: robin.wigglesworth@ft.com

Twitter: @robinwigg