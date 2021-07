L’industria musicale sta valutando di cambiare il ritmo dei premi in streaming

Per anni, l’industria musicale ha cercato di tenersi alla larga dai proprietari di case discografiche senza scrupoli e dagli agenti dalla parola dolce che usano l’immagine di artisti e cantautori che fanno canzoni di successo.

Tuttavia, un rapporto compilato dai legislatori britannici questa settimana dipinge un quadro di un modello rotto che ancora non riesce a premiare i musicisti in modo equo: un bisogno urgente “Ripristino completo” — Nell’età d’oro dello streaming.

Otto mesi dopo che musicisti e cantautori frustrati, proprietari di case discografiche, contabili del settore e dirigenti dei media in streaming hanno iniziato a testimoniare, alcune persone hanno fornito prove. Conti appassionati Per quanto riguarda il modo in cui lavorano duramente per guadagnarsi da vivere, il Comitato speciale del Ministero del digitale, della cultura, dei media e dello sport è fermamente dalla parte degli artisti.

Musicista e produttore Rogers del Nilo Finché le raccomandazioni saranno attuate, sarà una grande vittoria per i suoi colleghi. “Spero con il mio cuore e la mia anima ottimista che le cose cambieranno”, ha detto al Financial Times. “Il divario tra il lavoro prodotto dalla casa discografica e il lavoro ottenuto dall’artista e produttore è incredibile”.

Ha fornito al comitato prove su come si è sviluppato il boom dello streaming Rinvigorito il settore, Ma ha anche allargato il divario tra le opere prodotte dalla casa discografica e le opere che fluiscono verso l’artista.

Dato che il settore è appena uscito dalla crisi degli ultimi due anni, resta da vedere se il governo britannico agirà in base alle raccomandazioni o se lo faranno i regolatori della concorrenza che sono tenuti a indagare sul settore.

L’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato ha dichiarato di “sostenere con forza i mercati digitali competitivi”. Ha aggiunto: “Considereremo attentamente le raccomandazioni relative alla CMA nel rapporto e lavoreremo con DCMS per rispondere a queste raccomandazioni a tempo debito”.

Merck Mercuriadis, il fondatore della casa editrice musicale Hipgnosis, di cui Rogers è anche consulente, ha affermato di sperare che i cambiamenti radicali proposti abbiano un impatto globale, simile a quelli del gruppo britannico negli anni ’60. “British Invasion” .

“Questa piccola isola ha creato musica in tutto il mondo e continua a farlo. Anche le decisioni e le azioni di questi politici permeeranno il mondo”, ha affermato.

Ma un’accoglienza mista più ampia, non solo tra le principali case discografiche e artisti, ma anche tra gli artisti solisti, sottolinea le sfide del futuro.

Il movimento “BrokenRecord” ha promosso una quota maggiore delle entrate in streaming pagate agli artisti e ha elencato Sir Paul McCartney e Kate Bush come loro sostenitori, e presto ha definito l’impatto del rapporto un “industria fallita”. .

“Voglio usare il mio cuore e la mia anima ottimisti per credere che le cose cambieranno”

Questa caratteristica è in conflitto con il tono della professione musicale, il che dimostra che la nuova generazione di musicisti britannici di successo che è fiorita nell’era dello streaming ha raggiunto un successo globale.

Geoff Taylor, capo di BPI, un’organizzazione commerciale musicale che rappresenta gruppi come Universal Music e Warner Music, ritiene che il successo di un’industria che contribuisce con 1,5 miliardi di sterline all’economia britannica sia guidato dagli investimenti delle case discografiche.

“Lo streaming consente agli artisti di tutti i generi di guadagnare a lungo termine come mai prima d’ora: solo nel Regno Unito, più di 2.000 artisti trasmetteranno in streaming 10 milioni di visualizzazioni quest’anno, lo stesso numero di CD e download venduti nel 2007. Il doppio del numero di persone ,” Egli ha detto.

Tuttavia, altri hanno rapidamente sostenuto che era illogico pensare che la ristrutturazione del mercato mirata a pagare di più per gli artisti avrebbe danneggiato l’industria in forte espansione.

Mercuriadis, fondatore della casa editrice musicale Hipgnosis, afferma che i cambiamenti nel Regno Unito potrebbero influenzare il mondo © Etienne Laurent/EPA-EFE



Mercuriadis ha definito la risposta dell’industria “sorda” e ha affermato che l’etichetta deve condividere meglio la ricchezza. “È come il vecchio detto: “Cosa hai fatto papà in guerra?” Guadagni con gli artisti o con loro?” ha detto.

Per quanto riguarda i benefici che porta, ci sono disaccordi anche tra i musicisti indipendenti.

La raccomandazione più convincente di DCMS è che i brani trasmessi in streaming tramite playlist non dovrebbero essere considerati come vendite di CD, ma piuttosto come riprodotti alla radio. Alcuni dicono che questo aggiustamento cambierà completamente il modo in cui i fondi vengono assegnati tra case discografiche e musicisti e potrebbe danneggiare gli artisti che scelgono di distribuire la propria musica.

Lauren Walker, che si è esibita in nome di Eurielle, ha affermato di aver sentito che la DCMS è stata “trattata in modo approssimativo” durante la sua carriera perché non ha ancora recuperato il suo investimento personale nella produzione e distribuzione di musica. Ha descritto una scena in cui sarà costretta a smettere di lavorare con orchestre e cantautori britannici, perché questa transizione è un “perdente” per gli artisti nella sua situazione.

Un manager a lungo termine di molti musicisti indipendenti ha affermato che un’altra area di preoccupazione è la mancanza di trasparenza dei dati durante lo streaming di brani sulla piattaforma, ad esempio il modo in cui consigliano e si esibiscono nelle playlist.

Ritiene che ciò renda quasi impossibile emanare una legislazione di successo. “Tutti fanno ipotesi folli su tutto. Nessuno supervisiona l’algoritmo. È tutta roba da scatola nera”, ha detto.

Se queste proposte vengono incluse attraverso modifiche alla legge sul copyright o azioni che seguono la CMA, alcune delle proposte potrebbero essere bruscamente risvegliate. “[Labels] Ora c’è un modo più radicale di fare soldi che mai”, ha detto Rogers. “Sono ubriachi. “