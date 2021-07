L’inflazione in Turchia raggiunge il livello più alto in più di due anni

Share it

Dopo che l’allentamento delle restrizioni sulla pandemia il mese scorso ha aumentato la spesa dei consumatori, il tasso di inflazione in Turchia ha raggiunto il livello più alto in più di due anni, il che ha portato la Banca centrale turca a soddisfare gli sforzi del presidente Recep Tayyip Erdogan (Recep Tayyip Erdogan) per tagliare i tassi di interesse sono diventati complicati.

A giugno i prezzi al consumo sono aumentati a un tasso annuo del 17,5%, il livello più alto da maggio 2019, e molto più alto del 16,8% previsto dagli analisti intervistati da Bloomberg. Le statistiche ufficiali mostrano che i settori domestico, alimentare e delle bevande e alberghiero hanno tutti contribuito al ritmo degli aumenti dei prezzi.

Erdogan, che afferma di essere il “nemico” dei tassi di interesse, ha nuovamente invitato la banca centrale a tagliare i costi di finanziamento nelle ultime settimane, affermando che prevede di tagliare i tassi di interesse a luglio o agosto. Dopo aver alzato i tassi di due punti percentuali, a marzo ha licenziato il suo ex governatore della banca centrale; ciò che preoccupa gli investitori è che da allora la lira è scesa di oltre il 15%.

Il nuovo governatore Sahap Kavcioglu condivide le opinioni non convenzionali di Erdogan sugli alti tassi di interesse che guidano l’inflazione e cerca di dissipare le preoccupazioni degli investitori che allenta prematuramente la politica monetaria. Ha promesso di mantenere il tasso di interesse di riferimento della Turchia al di sopra dell’inflazione e di mantenerlo al 19% negli ultimi tre incontri di determinazione dei tassi di interesse. Il Comitato per la politica monetaria si riunirà di nuovo la prossima settimana.

“In un mondo ideale, se la banca centrale ortodossa vuole ridurre l’inflazione, quasi sicuramente aumenterà i tassi di interesse. Ma questa è la banca centrale della Turchia. È politicamente influenzata e ha un impatto significativo sulla definizione delle politiche”, Capital Economics Macro Economia dei mercati emergenti Lo ha detto lo scienziato Jason Tuwei.

Erdogan spera di abbassare i tassi di interesse per incoraggiare più prestiti per stimolare l’economia, che crescerà del 7% su base annua nel primo trimestre del 2021.

Tuttavia, la ripresa economica della Turchia dagli effetti della pandemia non è riuscita a ridurre il tasso di disoccupazione, che è ancora del 14%. L’insoddisfazione degli elettori per l’economia ha portato a un calo record del sostegno al partito di governo di Erdogan.

“Ha molti problemi politicamente perché i sondaggi d’opinione mostrano che la sua popolarità sta diminuendo. Potrebbe vedere modi per accelerare la crescita e creare più posti di lavoro. Ma la Turchia ha già sperimentato una ripresa più rapida dalla crisi economica. Uno dei paesi. [coronavirus] Crisi”, ha detto Tuwei.

Il numero di casi di coronavirus in Turchia è sceso a circa 4.400 al giorno, parte del blocco è stato revocato e ristoranti e altre attività sono state autorizzate a riaprire dopo aver intensificato la promozione del vaccino.

Gli analisti prevedono che sarà difficile per Kafjoglu tagliare i tassi di interesse nei prossimi mesi perché l’inflazione non dovrebbe raffreddarsi, in parte perché il governo ha aumentato i prezzi dell’elettricità e del gas naturale questo mese.

“Luglio [prices] Considerando l’aumento dei prezzi dell’energia annunciato la scorsa settimana, sembra ancora più alto. Tutto ciò rende molto ottimista la previsione della banca centrale di un’inflazione del 12,2% alla fine dell’anno”, ha scritto lo stratega di BlueBay Asset Management Timothy Ash in un rapporto ai clienti.