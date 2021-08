L’inflazione nel Regno Unito rallenta più del previsto al 2%

Share it

A causa del rallentamento della crescita dei prezzi di abbigliamento, calzature e beni per il tempo libero, l’inflazione nel Regno Unito è rallentata più del previsto a luglio, ma si prevede che riprenderà per il resto dell’anno.

I prezzi dei beni di consumo e dei servizi sono aumentati del 2% annuo a luglio, un tasso di crescita più lento rispetto a 2,5% Secondo i dati diffusi dall’Ufficio nazionale di statistica mercoledì scorso, il mese scorso. Il rallentamento è stato leggermente più forte del calo del 2,1% previsto dalla Bank of England.

Yael Selfin, capo economista di KPMG UK, ha dichiarato: “Il calo annuale dell’inflazione il mese scorso maschera l’attuale forza delle pressioni inflazionistiche all’interno dell’economia britannica”.

Poiché la carenza di nuovi modelli ha portato a un aumento della domanda, il prezzo delle auto usate è aumentato notevolmente, compensando parzialmente l’impatto del calo dei prezzi dell’abbigliamento.

Jonathan Athow, vice statistico nazionale responsabile delle statistiche economiche presso il National Bureau of Statistics del Regno Unito, ha dichiarato: “A luglio, il tasso di inflazione per un’ampia gamma di beni e servizi, compreso l’abbigliamento, è diminuito. Dopo che l’industria ha ripreso le vendite in estate il tasso di inflazione è diminuito”.

Ha aggiunto che parte del calo di questo mese è derivato da prodotti e servizi, come i viaggi all’estero.

Tuttavia, il calo dell’inflazione complessiva a luglio dovrebbe essere temporaneo.Questo Previsioni della Banca d’Inghilterra La crescita dei prezzi al consumo salirà al 3% ad agosto e accelererà fino a un picco di oltre il 4% in autunno.

Poiché le pressioni sui prezzi associate alla riapertura dell’economia dopo alcune settimane di blocco si sono attenuate, l’inflazione dovrebbe tornare all’obiettivo del 2% della banca in circa due anni.