L’influenza della repressione cinese continua e i mercati azionari asiatici sono crollati

Gli investitori stanno anche aspettando l’annuncio nel corso della giornata, in attesa di indizi sulla riduzione delle attività della banca centrale e sul programma di aumento dei tassi di interesse. I dati statunitensi per il secondo trimestre saranno rilasciati giovedì.

Sebbene gli utili societari abbiano aiutato il mercato azionario statunitense finora questa settimana, la performance recente è stata mista.E Apple (NASDAQ :) e Microsoft Corporation (Nasdaq:) Le loro azioni sono diminuite durante gli scambi prolungati a causa delle preoccupazioni per il rallentamento della crescita e il prezzo delle azioni di Alphabet Inc. (NASDAQ:) è aumentato a causa delle forti vendite di Google.

Ha aggiunto che dopo che i guadagni delle principali società tecnologiche sono entrati in una “debolezza stagionale del mercato azionario”, “temo che gli investitori in genere alleggeriranno le loro posizioni”.

Il forte calo dei mercati azionari cinese e di Hong Kong continua a preoccupare gli investitori, aumentando le preoccupazioni per l’aumento dei casi di COVID-19 in tutto il mondo e il suo impatto sulla ripresa economica.

