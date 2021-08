L’Inghilterra allenta le restrizioni di viaggio dalla Francia per la vaccinazione completa

Share it

Il governo ha annunciato che, come parte del sistema di ingresso semplificato “a semaforo”, i viaggiatori francesi completamente vaccinati non dovranno più essere messi in quarantena all’arrivo in Inghilterra.

A causa del calo della proporzione di casi di varianti Beta scoperti per la prima volta in Sud Africa, la Francia sarà rimossa dalla controversa categoria “Amber Plus” dalle 4 del mattino di domenica 8 agosto e tornerà all’elenco “Amber”.

Ciò significa che le persone che sono state completamente vaccinate nel Regno Unito, nell’Unione europea o in parti degli Stati Uniti non dovranno più essere messe in quarantena quando arrivano nel Regno Unito dalla Francia.

Questa mossa significa La fine del gruppo “Amber Plus”Tra questi, la Francia è l’unico paese, il che significa che il sistema di semafori sarà semplificato in verde, ambra e rosso, e c’è un’ulteriore lista di controllo.Questi paesi rischiano di passare dal verde all’ambra.

La Spagna resterà nel Gruppo Ambra, Il che significa che i passeggeri non vaccinati devono mettersi in auto-quarantena al loro arrivo. A chiunque provenga dal paese verrà ora consigliato di sottoporsi a test PCR prima della partenza, il che riflette le preoccupazioni dei ministri sull’alto tasso di casi e sulle mutazioni lì.

Il Ministero del Turismo ha aggiunto che gli scienziati del governo “manterranno stretti contatti con le loro controparti spagnole” per comprendere gli ultimi dati.

Ci sono state speculazioni sul fatto che i ministri avrebbero potuto adottare ulteriori misure per impedire i viaggi in Spagna, ma l’industria del turismo ritiene che inserire una destinazione turistica così popolare nella lista rossa in piena estate e richiedere la quarantena dei viaggiatori di ritorno negli hotel comporterà logicamente impossibile.

Diversi paesi, tra cui la Germania, verranno aggiunti alla lista verde ampliata, mentre l’India e i principali hub del Golfo sono stati rimossi dalla lista rossa per promuovere lo sviluppo dell’industria aeronautica.

Per la delusione delle compagnie di viaggio, i costosi requisiti di test per chiunque torni dall’estero non sono cambiati.

Anche il costo della vita negli alloggi segregati gestiti dal governo è aumentato. Il prezzo per un adulto per soggiornare in una stanza per 10 giorni è di £ 1.750; tuttavia, il singolo adulto aumenta a £ 2.285 e il secondo adulto aumenta a £ 1.430.

L’amministratore delegato di British Airways Tim Alderslade (Tim Alderslade) ha dichiarato: “Questa è un’altra opportunità mancata e, mentre l’estate volge al termine, significa che i viaggi internazionali non sono stati riaperti come sperato”.

Sotto la pressione dei parlamentari conservatori e delle aziende, i ministri hanno iniziato a semplificare il quadro di restrizione all’ingresso sempre più confuso.

All’inizio di questa settimana, il piano per creare una lista di controllo dell’ambra è stato abbandonato: secondo questo elenco, un paese può essere designato come a rischio di entrare nella lista rossa in un breve periodo di tempo.

Prima dell’annuncio, Boris Johnson ha dichiarato in un discorso mercoledì di aver riconosciuto l’importanza delle vacanze all’estero per il pubblico e ha sottolineato la necessità di trovare un equilibrio tra queste esigenze e i problemi di salute pubblica.

“So quanto siano importanti le vacanze per le persone: le persone pensano alle vacanze, risparmiano denaro per loro e le persone sono desiderose di andare all’estero quest’anno”, ha detto il Primo Ministro durante una visita in Scozia.

“Dobbiamo bilanciare le politiche, ma ovviamente ora stiamo beneficiando del sistema del doppio sperone, che ci consente di viaggiare nei paesi dell’UE e tornare… senza isolamento”.

Germania, Austria, Norvegia, Lettonia, Romania e Slovenia saranno inseriti nella Lista Verde da domenica, il che significa che i viaggiatori di questi paesi non hanno bisogno di essere messi in quarantena, ma devono comunque essere testati per il coronavirus prima della partenza e il giorno dopo l’arrivo . .

Allo stesso tempo, Georgia, Messico, Reunion e Mayotte sono state spostate nel gruppo rosso. I passeggeri di questi paesi devono essere messi in quarantena in hotel per 10 giorni e sottoposti a test PCR.

India, Bahrain, Qatar ed Emirati Arabi Uniti passeranno dalla categoria rossa alla categoria ambra e transiteranno per Dubai e altri aeroporti del Golfo, rendendo più facile il volo verso la regione Asia-Pacifico.