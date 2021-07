L’innovazione ARK di Cathie Wood è stata scambiata come titoli tecnologici prima che scoppiasse la bolla delle dot-com

dimensione del font

Shawn Quigg, uno stratega di JPMorgan Chase, ha scritto che l’ARK Innovation ETF potrebbe attirare gli investitori in uno scenario simile di “trappola del mercato rialzista”, quando potrebbe continuare a cadere.

Questo Lunedì il mercato azionario è crollato Con l’intensificarsi delle preoccupazioni per le varianti Delta di Covid-19. La maggior parte degli ampi indici di mercato è sceso quel giorno, ma un angolo ha registrato prestazioni migliori.Questo

Innovazione dell’Arca

Exchange Traded Fund (codice azionario: ARKK)-il fondo di punta del fondo

Cathy Wood

ARK Invest, che si concentra su aziende con tecnologie dirompenti o modelli di business innovativi, è stata in grado di completare transazioni al di sopra del punto di pareggio, in crescita dello 0,6%. Martedì è salito di nuovo dell’1,7%.

Questo è il tipo di buona notizia di cui il fondo ha bisogno dopo un calo dell’11% nelle ultime due settimane, ma potrebbe non indicare cosa accadrà dopo, come hanno già visto gli ETF Diversi round di tali alti e bassi quest’anno.

Posteriore È caduto quasi il 37% da febbraio a metà maggio, Ark Innovation ha compiuto alcuni sforzi per rimbalzare, ma non è riuscita a superare il livello di resistenza di circa 128 $ per azione a metà marzo, metà aprile e fine aprile. Di recente, dal 13 maggio alla fine di giugno, ARK Innovation è aumentata del 28%, raggiungendo più di 130 dollari, ma da allora è nuovamente diminuita. Il suo prezzo di negoziazione attuale è di circa $ 117.

Shawn Quigg, uno stratega di JPMorgan Chase, ha scritto in un rapporto la scorsa settimana che questo ciclo di espansione e contrazione causato da un’eccessiva speculazione nei titoli ad alta crescita assomiglia molto a quello dei titoli tecnologici nei primi anni 2000. Cosa è successo durante la bolla di Internet. Dopo aver raggiunto l’apice nel marzo 2000,

Indice Standard & Poor’s 500

Il settore delle tecnologie dell’informazione è sceso del 30% ad aprile e maggio, ma è rimbalzato più volte nei mesi successivi, per poi iniziare un forte calo dell’80% che è durato due anni.

Quigg ha scritto che l’innovativo ETF ARK potrebbe attirare gli investitori in un simile scenario di “trappola del mercato rialzista”. Fa riferimento a un falso segnale che sembra indicare che la tendenza al ribasso del titolo o dell’indice si è invertita e ora è in aumento. rifiutare.

Il calo dei rendimenti dei Treasury e le preoccupazioni sulle variabili Delta hanno portato a un rimbalzo della crescita high-tech, ma Quigg ritiene Potrebbe non durare a lungoData la continua riapertura economica e i dati sull’inflazione più alti del previsto, si aspetta che i rendimenti dei Treasury statunitensi aumentino presto, il che sconterà i flussi di cassa futuri e danneggerà la valutazione dei titoli trainati dalla crescita.

Cresce anche il divario tra i grandi titoli tecnologici rappresentato dai titoli

Invesco QQQ

Trust (QQQ), che investe nelle 100 maggiori società non finanziarie quotate al Nasdaq Stock Exchange, e titoli tecnologici dirompenti rappresentati da Ark Innovation. Sebbene Invesco ETF sia aumentato del 12,4% finora quest’anno, i fondi ARK sono diminuiti del 6% nel 2021. Ciò potrebbe indicare un cambiamento nella posizione di leadership nel settore tecnologico.

