L’interruzione della catena di approvvigionamento potrebbe ostacolare la ripresa economica del Regno Unito

CNC Robotics è una piccola azienda con sede a Liverpool, che progetta sistemi di elaborazione automatizzata e ci vuole tempo per trovare ingegneri con la giusta combinazione di tecnologia e competenze trasversali. Ma secondo l’amministratore delegato dell’azienda, Philippa Glover, ci vorrà più tempo per reperire i laptop ad alte prestazioni richiesti dai suoi ultimi reclutatori per completare il lavoro, non meno di nove mesi.

questo Carenza globale di chip Questo l’ha costretta a scendere a compromessi sull’attrezzatura preparata per i principianti, che ha interessato tutti gli aspetti dell’attività, che si è rapidamente ampliata dalla produzione iniziale di oggetti di scena per film e drammi all’acquisizione di contratti in campi che vanno dalle automobili alla difesa.

“Ci siamo trasformati da un’azienda in cui puoi fare affidamento sulla consegna quasi lo stesso giorno per prestare sempre attenzione ai problemi di fornitura e lavorare con i clienti per risolvere i problemi”, ha affermato Glover. “Non possiamo tenere molto inventario. Facciamo su ordinazione, ma non sappiamo in anticipo di cosa abbiamo bisogno.”

Le aziende britanniche non pensano che si rilasseranno immediatamente Interruzione della catena di approvvigionamento Dall’inizio di quest’anno, questa situazione ha continuato a peggiorare. L’inasprimento dei semiconduttori, unito all’aumento dei costi di trasporto e dei prezzi delle materie prime, ha reso difficile per i produttori di tutto il mondo soddisfare la domanda di ripresa.

“La situazione sta peggiorando, succede qualcosa ogni due settimane”, ha affermato Steve Boyer, amministratore delegato del fornitore di impianti di trattamento delle acque reflue Marsh Industries. La sua principale preoccupazione è il prezzo che deve pagare per garantire la fornitura di materiali scarsi.

“Stiamo monitorando le navi indiane con container in fibra di vetro e abbiamo scoperto all’ultimo minuto che erano dirette a Rotterdam… perché possono trovare prezzi migliori in altri mercati”.

Ma nel Regno Unito, la grave carenza di manodopera che colpisce il settore dei servizi ha esacerbato questi problemi – luglio “Pingdemico”, Quando l’ondata di casi di Covid ha costretto molti lavoratori all’autoisolamento, e Brexit. La Brexit ha innescato una crisi di reclutamento nei settori dei trasporti, dell’ospitalità e del turismo. trasformazione dei prodotti alimentari Ciò ha aumentato i costi logistici, costretto alcune aziende a ridurre l’orario di lavoro e ha causato lacune negli scaffali dei supermercati.

I frappè di McDonald’s sono stati esauriti, i menu di Greggs e Nando hanno delle lacune, Tesco ha avvertito che potrebbero esserci “alcune carenze” a Natale. In molte aziende Lotta contro l’interruzione.

Gli economisti attualmente si attengono in larga misura alle loro previsioni, ma ritengono che queste restrizioni dal lato dell’offerta ritarderanno la ripresa economica del Regno Unito dalla pandemia. Pronto a spendere soldi.

Un sondaggio pubblicato questa settimana dall’organizzazione dei datori di lavoro CBI mostra che i rapporti di adeguatezza dell’inventario dei produttori sono ai livelli più bassi registrati da decenni, così come i livelli di inventario associati alle vendite previste al dettaglio e alla distribuzione.

“Questo è più intenso di quanto pensassimo… Più a lungo dura, maggiore è l’impatto sull’attività economica e l’aumento dei prezzi”, ha affermato Paul Dale della società di consulenza Capital Investment. Ha aggiunto che i vincoli all’offerta non cambieranno le prospettive per la politica monetaria a breve termine, ma “se ci saranno ancora molti problemi e non alleviati entro marzo del prossimo anno, sarà molto preoccupante”.

Tuttavia, lui e altri economisti concordano con l’opinione della Banca d’Inghilterra secondo cui, man mano che la catena di approvvigionamento globale si riprenderà gradualmente e l’aumento dei prezzi delle spedizioni e dei materiali diminuirà, l’interruzione più grave verrà alleviata all’inizio del prossimo anno.

Andrew Goodwin della società di consulenza Oxford Economics prevede che l’attuale perturbazione avrà solo un “modesto impatto” sulla crescita del PIL, perché i problemi sono concentrati in aree come la produzione manifatturiera e alimentare, che sono influenzate dalla produzione del Regno Unito. molto piccolo. Ha detto che in un’economia orientata ai servizi, il suo impatto sarà “sminuito dalla riapertura”.

Tuttavia, la domanda più grande è quanto durerà la carenza di personale e in che misura questa situazione sarà influenzata: alcuni economisti avvertono che nel lungo periodo un calo permanente dell’offerta di lavoro nel Regno Unito potrebbe ostacolare la crescita economica.

A meno che il governo non soccomba ai requisiti commerciali per allentare le regole sull’immigrazione, non sarà in grado di risolverlo rapidamente Mancanza di autisti di mezzi pesanti qualificati, Anche un aumento di stipendio attirerà alcuni veterani.

Tuttavia, i problemi di reclutamento nel settore alberghiero e in alcuni altri settori potrebbero risolversi in tempi relativamente brevi, perché il piano ferie del prossimo mese sta per finire e anche il sostegno del governo per i lavoratori autonomi sta per finire.

L’economista di Barclays Fabrice Montagné ha sottolineato che l’industria con il maggior numero di posti vacanti è anche l’industria con un alto tasso di ferie, il che significa che per risolvere il problema della carenza di dipendenti “solo una telefonata, ma il datore di lavoro non ha dipendenti”.

Secondo un sondaggio condotto dall’Ufficio nazionale di statistica, fino a 2 milioni di persone erano ancora in congedo parziale o totale all’inizio di agosto e alcune di loro potrebbero presto trovare lavoro.

Dan Tomlinson, economista del think tank della Resolution Foundation, ha affermato che dal momento che il programma delle ferie terminerà tra cinque settimane, queste cifre “dovrebbero ricordare a tutti noi di non preoccuparci della mancanza di lavoratori che ostacolano la ripresa e altro ancora. Di più su molte persone affrontare un rischio maggiore di disoccupazione”.

Ma Sandra Horsfield, economista di Investec, una società di servizi finanziari, ha affermato che il “grande elefante nella stanza” è la misura in cui la Brexit ha causato la contrazione complessiva della forza lavoro britannica è sconosciuta, se dimostra che un gran numero di Nato nell’UE Il lavoratore ha lasciato il paese e sceglierà di non tornare.

Samuel Tombs di Pantheon Macroeconomics, una società di consulenza, crede che quando le persone tornano dalle vacanze e dalle vacanze, le difficoltà di reclutamento si attenueranno, ma l’offerta di lavoro nel Regno Unito “sarà per sempre se non ci sarà una pandemia. Non tornerà al livello avrebbe dovuto raggiungere”.

Ha sottolineato che rispetto al tasso di crescita medio nei cinque anni prima della pandemia, la forza lavoro britannica è diminuita del 2,2% a giugno, in parte a causa del ritorno dei cittadini dell’UE, ma anche a causa della formazione continua dei giovani e del anziani I lavoratori vanno in pensione presto.

Anche Neil Carberry, presidente della Federation of Recruiting and Employers, ha previsto un cambiamento a lungo termine, con membri che hanno segnalato condizioni di reclutamento difficili in molti settori.

Con un’elevata occupazione a lungo termine, salari minimi in aumento e pochi problemi di assunzione, date le dimensioni della forza lavoro interna e la natura delle politiche sull’immigrazione, il mercato del lavoro è ora “inevitabile”. .. Il governo ha la responsabilità di consegnare”, ha detto.

Ha sottolineato che se le aziende e i governi adottano un approccio più strategico alla pianificazione del lavoro, le carenze non sono inevitabili, ma ha aggiunto: “Dopo la pandemia, dopo la Brexit, saremo in un posto diverso per decenni. NS”.