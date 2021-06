L’interruzione di Internet colpisce le banche australiane e la banca centrale Reuters

Non è chiaro se le interruzioni di corrente in Australia e negli Stati Uniti siano correlate.

Molti siti Web interessati in Australia, come quelli appartenenti alla Commonwealth Bank of Australia (OTC:), Westpac Bank (NYSE:) Corp e Australia e New Zealand Banking Group sono tornati online nel tardo pomeriggio di giovedì.

(Reuters)-Giovedì, la Bank of Australia, il Postal Service e diverse banche commerciali e altre società hanno lottato per far fronte alle interruzioni di Internet, al servizio clienti e alle transazioni finanziarie.

© Reuters. Foto del file: Il 3 giugno 2020, durante il rilassamento delle restrizioni sulla malattia da coronavirus (COVID-19) nel Sydney Central Business District, in Australia, si può vedere un edificio per uffici con il logo della Commonwealth Bank. REUTERS/Loren Elliott

Dichiarazione di non responsabilità:

Vorrei ricordarti che i dati contenuti in questo sito Web potrebbero non essere in tempo reale o accurati. Tutti i CFD (azioni, indici, futures) e i prezzi delle valute estere non sono forniti dalle borse, ma dai market maker, quindi i prezzi potrebbero essere imprecisi e potrebbero essere diversi dai prezzi di mercato effettivi, il che significa che i prezzi sono indicativi. Non per scopi di trading. Pertanto, Fusion Media non è responsabile per eventuali perdite di transazione che potresti subire a causa dell’utilizzo di questi dati.

Media convergenti Fusion Media o chiunque sia collegato a Fusion Media non sarà responsabile per eventuali perdite o danni causati dall’affidamento a dati, quotazioni, grafici e segnali di acquisto/vendita contenuti in questo sito web. Si prega di comprendere appieno i rischi ei costi associati alle transazioni sui mercati finanziari.Questa è una delle forme di investimento più rischiose.