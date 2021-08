L’inventario del negozio di un dollaro è diminuito a causa dell’aumento dei costi di spedizione

Gli investitori hanno scaricato le due azioni dei negozi in dollari più popolari a Wall Street giovedì dopo che i due hanno avvertito catena di fornitura Il costo incide sui ricavi.

Punti chiave Dopo che Dollar General (DG) e Dollar Tree (DLTR) hanno avvertito dell’aumento dei costi di trasporto, giovedì le scorte dei negozi in dollari statunitensi sono state vendute bruscamente.

Nota come le azioni DG hanno reagito al livello di $ 206. Il grafico ha trovato supporto dalla linea di tendenza orizzontale pluriennale.

Presta molta attenzione al livello di $ 85,50 del titolo DLTR, che potrebbe trovare supporto dalla linea di tendenza che collega diversi minimi di oscillazione.

Sede centrale in dollari USA (Sede centrale) e Dollar Tree, Inc. (DLTR)-I loro negozi sono concentrati nei posti più bassi-reddito Le regioni si sono comportate relativamente bene negli ultimi 18 mesi, grazie all’aumento della domanda da parte degli acquirenti sensibili ai prezzi a causa della disoccupazione e dell’incertezza causata dalla pandemia.Tuttavia, resta da vedere se i rivenditori discount possono mantenere i prezzi a livelli ultra bassi Margine di profitto Restringimento a causa dell’aumento del carico.

Diamo un’occhiata più in dettaglio ai guadagni trimestrali dei due titoli e guardiamo i grafici per determinare l’importante Tecnico Il livello di preoccupazione.

Sede del dollaro (DG)

Goodlettsville, rivenditore discount con sede nel Tennessee, è crollato di quasi il 4% giovedì, nonostante abbia superato le aspettative degli analisti Linea superiore e linea inferiore prevedere. Dollar General ha riportato un utile per azione di 2,69 dollari USA per il secondo trimestre, superiore ai 2,59 dollari previsti per azione; tuttavia, questo indicatore è diminuito del 13,8% rispetto allo stesso periodo dello scorso anno. Allo stesso modo, Vendite nette Gli 8,65 miliardi di dollari sono stati leggermente superiori alla stima di consenso di 8,61 miliardi di dollari, ma sono diminuiti dello 0,4% rispetto al trimestre di giugno 2020.

allo stesso tempo, Stesse vendite in negozio Con un calo del 4,7% su base annua, la direzione ora prevede che le vendite dello stesso negozio per l’intero anno (FY) diminuiranno dal 3,5% al ​​2,5%, rispetto alle previsioni precedenti dal 5% al ​​3%. La società ha affermato che l’aumento dei costi di trasporto ha ridotto il margine di profitto lordo di 80 punti base nel secondo trimestre e che le spese della catena di approvvigionamento nella seconda metà dell’anno dovrebbero essere superiori a quanto previsto in precedenza. A partire dal 27 agosto 2021, il titolo di Dollar General è aumentato leggermente dello 0,72% Rendimento da dividendo Da inizio anno è cresciuto del 7,42%.

Prezzo delle azioni del rivenditore scontato a bocca aperta Il prezzo di apertura è inferiore, ma il prezzo di chiusura è inferiore a $2 Infragiornaliero Alto. Tuttavia, dato che il sell-off si è verificato al livello più alto da gennaio, gli investitori dovrebbero indebolirsi ulteriormente a breve termine poiché gli investitori digeriscono l’ultimo rapporto sugli utili della società.Presta particolare attenzione alla reazione del prezzo al livello di $ 206 – un’area sul grafico sostegno Linea di tendenza orizzontale da anni.

TradingView.com



Una specie di spacco È la discontinuità regionale nel grafico azionario, il cui prezzo è aumentato o diminuito rispetto al prezzo di chiusura del giorno precedente e nessuna transazione è avvenuta nel mezzo. Quando le notizie fanno cambiare i fondamentali del mercato entro poche ore quando i mercati sono normalmente chiusi, le lacune sono comuni, come le teleconferenze sugli utili fuori orario.

Dollar Tree Corporation (DLTR)

Dollar Tree, che gestisce 7.800 discount con lo stesso nome e il marchio Family Dollar, ieri è crollato del 12,08% dopo aver abbassato le sue prospettive FY. La società ha affermato che ora prevede che l’utile per azione per l’anno fiscale 2022 sarà compreso tra 5,40 e 5,60 dollari statunitensi, un valore inferiore alle aspettative precedenti. guida Da USD 5,80 a USD 6,05 per azione. La direzione ha citato lo scoppio dei costi di trasporto rivisto al ribasso, affermando che l’aumento delle tariffe di trasporto ridurrebbe l’utile per azione da 1,50 a 1,60 dollari USA, più del doppio rispetto alle previsioni di maggio da 60 cent a 65 centesimi.

Nel trimestre più recente, a causa delle forti vendite discrezionali, il discount ha registrato una crescita dei profitti e dei profitti rispettivamente dell’1% e dell’11,8%. Tuttavia, le vendite nello stesso negozio sono diminuite dell’1,2% su base annua.Il prezzo della transazione è di 93,48 USD e il volume della transazione è di 21,68 miliardi di USD Valore di mercatoDall’inizio di quest’anno, il prezzo delle azioni di Dollar Tree è sceso del 13,5%, ovvero il 25% in meno rispetto alla media del settore del discount durante lo stesso periodo.

Azione dell’albero del dollaro ancora Al di sotto del livello di supporto chiave con un volume superiore alla media giovedì, questa mossa potrebbe portare ulteriore pressione di vendita nei prossimi giorni.I trader dovrebbero prestare molta attenzione al livello di $ 85,50, che può trovare supporto collegando diverse linee di tendenza importanti Oscillare basso Negli ultimi 18 mesi.

TradingView.com



Una specie di Oscillazione bassa Si riferisce trogolo In un determinato periodo di tempo (di solito meno di 20 periodi di negoziazione), viene raggiunto dal prezzo o dall’indice del titolo. Quando il minimo è inferiore a qualsiasi altro prezzo circostante per un determinato periodo di tempo, si verifica un’oscillazione minima.

Divulgazione: l’autore non deteneva una posizione nei suddetti titoli al momento della pubblicazione.