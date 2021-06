L’investimento in prestiti è una buona idea?

L’unico momento per prendere in prestito denaro per investire, chiamato “prestiti di investimento” in gergo finanziario, è Ritorno sull’investimento L’importo del prestito è elevato e il rischio di investimento è basso.Non è consigliabile che gli investitori investano prestiti in strumenti rischiosi, come mercato azionario o Derivati.

Inoltre, se uno Gli investitori ne inventano uno Non ha senso per un prestito investire fondi in investimenti che sono dovuti dopo la scadenza del prestito. È anche importante che gli investitori si assicurino che il ritorno sull’investimento sia maggiore del costo del prestito.

Certificato di deposito (CD) e Legame Lo stesso vale per gli investimenti che rientrano in questa categoria, nonché per gli investimenti con scadenza entro 90 mesi o meno e con un rendimento superiore al 10% del costo del prestito.

Avere una chiara comprensione di come e quando Leva e margine Anche svolgere un ruolo può aiutare gli investitori a rispondere a questa domanda.