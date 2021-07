L’investitore Eliot mette sotto pressione la leadership di GlaxoSmithKline Reuters

Elliott ha dichiarato: “Qualsiasi opportunità strategica per vendere CH (salute dei consumatori) dovrebbe essere ricercata e accompagnata da un piano chiaro su come GlaxoSmithKline utilizzerà i proventi”.

Ha inoltre esortato GlaxoSmithKline a prendere in considerazione la vendita completa della sua attività di salute dei consumatori, che è un Pfizer (New York Stock Exchange:), se si presenta l’opportunità.

“Dopo l’insediamento del consiglio di amministrazione di GSK riorganizzato, il consiglio sarà in una posizione migliore per garantire la migliore leadership esecutiva delle due nuove società”, ha affermato.

In una lettera al consiglio di amministrazione di GSK, Elliott ha formulato cinque raccomandazioni e fatto pressioni sul CEO di GSK Emma Wormsley, ma non l’ha invitata a fare concessioni.

La scorsa settimana, GlaxoSmithKline ha formulato un business plan per la salute dei consumatori da elencare separatamente l’anno prossimo, che include marchi come il dentifricio Sensodyne e gli antidolorifici Advil.Questa è la più grande ristrutturazione dell’azienda in 20 anni.

LONDRA (Reuters) – L’investitore attivista Elliott ha affermato che GlaxoSmithKline (NYSE:) dovrebbe rivedere la propria leadership e prendere in considerazione la vendita diretta della propria attività di assistenza sanitaria al consumo, come ha fatto giovedì. Confermato di aver detenuto un gran numero di azioni in questo gruppo farmaceutico britannico.

