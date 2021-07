L’inviato americano Kerry avverte che la Cina deve ridurre le emissioni per evitare il “caos” climatico

Se il pianeta vuole evitare il “caos climatico”, la Cina deve ridurre le emissioni durante questo decennio.L’inviato americano per il clima John Kerry ha avvertito di aver emesso una valutazione rigorosa che il mondo non ha mantenuto le sue promesse sul clima.

Martedì, nel suo discorso politico ai Kew Gardens di Londra, Kerry ha menzionato specificamente la Cina e ha affermato che a meno che il più grande emettitore del mondo non cambi i suoi obiettivi, il mondo sarà “impossibile” limitare il riscaldamento globale a 1,5 gradi Celsius.

Kerry ha detto: “Non c’è scelta, perché se la Cina non ha sufficienti riduzioni delle emissioni, l’obiettivo di 1,5 gradi è praticamente impossibile”.

Ha aggiunto che la cooperazione tra Stati Uniti e Cina sulle questioni climatiche è “l’unico modo per sbarazzarsi dell’attuale accordo mondiale di suicidio reciproco”.

Kerry ha affermato in un discorso prima della riunione dei ministri dell’Ambiente del G20 in Italia giovedì che tutte le principali economie devono iniziare a ridurre le emissioni entro il 2030. Ha esortato altri paesi del G20 a limitare il riscaldamento globale a 1,5 gradi Celsius, un obiettivo a cui alcune persone si oppongono.

La Cina, che rappresenta il 28% delle emissioni globali annuali, si è impegnata a raggiungere il suo picco di emissioni entro il 2030, ma non ha specificato quando o quanto inizierà il declino. Gli Stati Uniti sono il più grande emettitore cumulativo del mondo.

Kerry ha affermato che la costruzione di centrali elettriche a carbone in Cina è “inquietante”. Ha sottolineato che se Pechino non può raggiungere il suo picco di emissioni entro il 2030, il resto del mondo dovrà raggiungere le emissioni zero entro il 2040. Ha affermato che questo obiettivo è “impossibile”.

Durante l’ondata di caldo londinese, Kerry si è rivolto al pubblico riunito nella serra afosa: “Anche se siamo qui per parlare dell’effetto serra, non vogliamo mettervi nella serra”.

Nel contesto della crisi delle relazioni USA-Cina, la cooperazione sulle questioni climatiche è una delle poche aree in cui i due sono più o meno gli stessi, il che rende insolite le osservazioni taglienti di Kerry.

Poiché eventi meteorologici anomali hanno causato danni sia ai paesi ricchi che a quelli poveri – le inondazioni in Germania hanno causato centinaia di vittime – gli effetti del cambiamento climatico hanno iniziato a manifestarsi.

“Abbiamo visto le drammatiche conseguenze del riscaldamento di 1,2 gradi”, ha detto Kerry. “Considerare il raddoppio è incorrere in un disastro.”

L’ex Segretario di Stato degli Stati Uniti ha anche chiesto la “mobilitazione in tempo di guerra” delle risorse per far fronte alla crisi, definendola “un’enorme opportunità per ricostruire l’economia dopo una pandemia storica”.

Rispettati

Gli Stati Uniti si sono ritirati dall’accordo sul clima di Parigi sotto il presidente Donald Trump, ma sono rientrati all’inizio di quest’anno dopo che il suo successore Joe Biden è entrato in carica.

Prima dei negoziati sul clima della COP26 a Glasgow a novembre, gli Stati Uniti erano sotto pressione per aumentare il loro contributo ai finanziamenti per il clima per aiutare i paesi in via di sviluppo a far fronte all’impatto del cambiamento climatico.

Anche l’amministrazione Biden ha lavorato duramente per Politica climatica Attraverso il Congresso degli Stati Uniti, non è chiaro come gli Stati Uniti raggiungeranno il loro obiettivo di ridurre le emissioni di almeno il 50% entro il 2030.

Un problema che potrebbe dividere ulteriormente gli Stati Uniti e la Cina è la tassa sulle frontiere del carbonio, che è una politica Ottieni sempre più attenzione Tra i Democratici al Senato a Washington.

Dopo che l’UE ha annunciato la sua proposta Meccanismo di regolazione del limite del carbonio La scorsa settimana, che imporranno tasse sulle importazioni di acciaio, cemento e fertilizzanti da paesi senza prezzi del carbonio, gli Stati Uniti stanno valutando se seguire l’esempio.

“Non stiamo dicendo che ogni paese debba, voglia o possa fare la stessa cosa”, ha detto Kerry. “Ma ogni paese può fare abbastanza”.