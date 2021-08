Lionel Messi riceve criptovaluta come parte del pacchetto di benvenuto del PSG Autore: BTC Peers

Il trasferimento di Messi in Francia ha migliorato le prestazioni dei token PSG, portando il suo volume di scambi a quasi 300 milioni di dollari in 24 ore. Al momento della stampa, l’asset digitale è stato scambiato a 41,87 dollari dopo aver toccato un massimo di 24 ore a 46,97 dollari.

I token fan consentono ai tifosi di acquistare il merchandising del club e partecipare alle decisioni di selezione del club. Questi token sono forniti da Socios.com attraverso la sua consociata blockchain Chiliz e sono ora visti come una nuova fonte di reddito per le squadre sportive.

Il pacchetto di benvenuto e il bonus di Messi ammontano a 25-30 milioni di euro (290-35 milioni di dollari), gran parte dei quali è stata pagata in token fan del club (token PSG). Questa è la prima volta che il club raggiunge un accordo del genere con un giocatore, indicando che il tasso di adozione della criptovaluta è in aumento.

