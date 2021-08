L’iPhone 13 di Apple (AAPL) è importante?

La nuovissima gemma infinita di Apple (AAPL) La gamma di iPhone è quasi arrivata. iPhone 13 dovrebbe essere disponibile il 24 settembre. Ci siamo abituati ad aspettare con impazienza questi rilasci come grandi affari. Alcune persone sono accampate fuori in attesa di una chiamata, il che non fa che aumentare il clamore. Altri sono sempre delusi da un altro aggiornamento della fotocamera o da una risoluzione del display leggermente superiore. Ad ogni modo, la linea di notizie è stata inondata di notizie da Apple nelle settimane precedenti al rilascio dell’iPhone.

Punti chiave Il prossimo iPhone riceverà molte notizie.

L’iPhone 13 è importante anche a lungo termine?

La crescita delle vendite a lungo termine di Apple potrebbe continuare ad attirare grandi quantità di denaro per acquistare azioni.

Questo mi fa pensare: È anche importante? Per me, il primo passo per rispondere a questa domanda è vedere quanta parte delle vendite di Apple proviene dall’iPhone. La risposta rapida è che negli ultimi 10 anni l’iPhone ha rappresentato circa la metà delle entrate di Apple. Come mostrato nella figura sottostante, il blu è l’iPhone. Dì quello che pensi di Apple: l’azienda è coinvolta in giochi di contenuti, media, software, applicazioni… ecc. Apple vende hardware, principalmente telefoni cellulari.

statistico



Un’altra cosa di cui dovresti essere consapevole è che ci sono alcuni periodi prevedibili di aumento e diminuzione. A lungo termine, le vendite di iPhone sono stabili. Ma ci sono anche flussi e riflussi.

Quindi, quando l’ho visto, volevo sapere se era correlato al rilascio dell’iPhone. Finora, di solito ci aspettiamo di rilasciare l’iPhone ogni due anni circa. Lo stesso vale per gli aggiornamenti delle unità principali, ma di solito ci sono aggiornamenti minori.

Per prima cosa escludo le entrate dell’iPhone di Apple come percentuale delle entrate totali. Poi ho coperto tutte le versioni di iPhone dal 2009. Abbiamo visto alcuni modelli che ho trovato interessanti.

statistico



La prima cosa che vediamo è che il rilascio dell’iPhone avviene in media una volta all’anno. In sostanza, questo ha senso: per mantenere in funzione il treno dei capitali, continuare a lanciare prodotti.

La prossima cosa che abbiamo notato è l’effetto di aumento o diminuzione del rilascio della nuova unità. La maggior parte delle uscite ha coinciso con bassi ricavi e ha rappresentato una percentuale delle vendite totali. Ora questo mi sembra controintuitivo. Poiché le persone rimandano l’acquisto di vecchi modelli in attesa di nuovi modelli, l’acquisto di unità prima del rilascio della nuova versione potrebbe rallentare.Ma è interessante notare che abbiamo notato dei bei picchi inoltrare Viene rilasciata la nuova versione dell’unità.

Questo potrebbe essere dovuto al fatto che il vecchio modello offre ricompense. I consumatori sanno che queste cose sono molto costose. Sia che tu effettui un pagamento una tantum o un pagamento mensile, un telefono cellulare da mille yuan è ancora un telefono cellulare da mille yuan.Pertanto, quando il prezzo del vecchio modello viene ridotto di poche centinaia di dollari e il nuovo modello sembra improvvisamente più costoso, i consumatori saranno effettivamente incentivati ​​ad acquistare Sambuco Modello di ruolo.

Sulla base del grafico sopra, in realtà mi aspetto che le entrate dell’iPhone diminuiscano di uno o due trimestri, perché i consumatori hanno appena inondato le vendite di iPhone 12. Mi aspetto che le entrate aumentino di nuovo in due o tre trimestri.

Ora torniamo al titolo di questo articolo: l’iPhone 13 è importante? Una cosa che abbiamo visto nel grafico della composizione delle entrate totali sopra è che quando uno diminuisce, l’altro cresce. Ora ricorda che questo è espresso in percentuale, quindi il ricavo totale sarà sempre del 100%. Ma il grafico mostra che quando l’iPhone è caduto, altre aree hanno compensato le entrate di Apple.

Ora sembra molto simile al grafico del prezzo delle azioni. Questa è una cosa interessante: a breve termine, i grafici azionari possono sembrare volatili e imprevedibili. Guardando il grafico dei prezzi di un anno di Apple di seguito, vediamo molti picchi e minimi.Potrebbe sembrare instabile o addirittura Parte posteriore La pandemia è crollata.

TradingView.com



Noterai anche che Big Money ha acquistato Apple e l’ha venduta.Il grafico di un anno ci dà un po’ di fiducia che potremmo desiderare Acquista Quando Big Money vende transazioni a breve termine. Nella mia società di ricerca MAPsignals, teniamo traccia di questi grandi segnali finanziari e cerchiamo specificamente tali attività di trading.

Quindi, proprio come le entrate dell’iPhone fluttuano e fluttuano in un anno, il prezzo delle azioni fluttua nello stesso modo frustrante. Ma a lungo termine, è qui che le cose si fanno più interessanti e prevedibili. Questo perché, in ultima analisi, ciò che conta davvero è come crescono le entrate di Apple. Dai un’occhiata a questi grafici che mostrano la crescita delle vendite di Apple e le vendite di iPhone.

Reddito di mele

statistico



Vendite iPhone

statistico



È sorto. Questa azienda potrebbe non rallentare le vendite in tempi brevi. Ora allineiamolo con il seguente grafico Apple per un intervallo di tempo simile.

TradingView.com



Ho contrassegnato le aree in cui il prezzo delle azioni è aumentato e Rotolo (Ma solo pochi per risparmiare spazio!). Faccio attenzione a questi segnali perché quando un’azienda con solidi fondamentali come Apple è favorita da enormi quantità di denaro, di solito è rialzista. Pochi titoli hanno grafici così a lungo termine… cioè, un grande magnete per il denaro.

Ovviamente, la tendenza è coerente. Le vendite sono cresciute in modo terribile, spingendo, almeno in parte, i prezzi delle azioni a livelli senza precedenti.

Linea di fondo

Il nuovo iPhone 13 di Apple potrebbe diventare la notizia principale nelle prossime settimane. Farà scalpore e farà dormire gli iPhan fuori dal negozio per acquistare nuove attrezzature. Ma non sopravvalutare il suo impatto sul business di Apple. Guardando indietro di almeno 10 anni, questo è un processo normale. Se mai, se la storia si ripete, le vendite di iPhone dovrebbero diminuire nel prossimo trimestre o giù di lì.

Gli investitori dovrebbero prestare attenzione alla crescita delle vendite a lungo termine di Apple e alle tendenze di apprezzamento delle azioni. Se questi numeri continuano a crescere come fanno, scommetto che un sacco di soldi continueranno ad entrare nel mercato azionario. Proprio come iPhone 14, 15, annuncio 16, 17 e…

Divulgazione: l’autore non ricopriva alcuna posizione in AAPL al momento della pubblicazione.