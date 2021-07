L’IPO di Zomato mostra che gli investitori stranieri stanno alimentando la guerra tecnologica in India

Tokyo-Una lista di 186 “principali investitori” che hanno acquistato l’offerta pubblica iniziale di Zomato è un simbolo della frenesia del mercato azionario indiano.

La società di consegna di cibo ha rivelato l’elenco prima del suo debutto in borsa il 13 luglio, tra cui i giganti statunitensi della gestione patrimoniale BlackRock e Fidelity, nonché la Canadian Pension Plan Investment Commission e l’Abu Dhabi Investment Authority. grandi nomi del mondo degli investimenti.

Nonostante sia quotata nelle borse nazionali, la maggior parte delle azioni di Zomato è ancora venduta a investitori stranieri, molti dei quali hanno beneficiato dell’aumento dei titoli tecnologici trainato dalla pandemia. Dopo un blockbuster della sua controparte americana DoorDash lo scorso anno, i suoi occhi si sono rivolti all’India, un paese con dozzine di unicorni – società private valutate a $ 1 miliardo o più – ma privo di un record di IPO.

La popolarità del titolo tra i grandi nomi ha a sua volta attratto le società di gestione patrimoniale nazionali. Un fondo comune di investimento “dividend yield” che sottoscrive l’IPO di Zomato ha attirato l’attenzione sui social media. Secondo il prospetto, Zomato ha bruciato denaro per acquisire utenti e non ha pagato dividendi almeno negli ultimi tre anni fiscali.

“C’è un effetto FOMO”, ha detto un dirigente tecnologico indiano, usando gli acronimi per significare “paura di perdere qualcosa”. “Per molto tempo, i fondi comuni indiani si sono rifiutati di investire in queste startup. Ma ora improvvisamente si rendono conto che non possono ignorare questa ondata… Quindi il loro obiettivo principale ora è che se c’è un’onda, allora devono anche cavalca l’onda.”

Finora, queste scommesse si sono rivelate redditizie. Zomato vende azioni agli investitori per 76 rupie (1,02 dollari) per azione. Hanno iniziato a negoziare alla Borsa di Bombay e alla Borsa nazionale a 115 e 116 rupie rispettivamente il 23 luglio. Il 29 luglio, il prezzo delle azioni ha raggiunto 141,7 rupie, con un aumento dell’86% rispetto al prezzo dell’offerta pubblica, portando il valore di mercato della società a circa 15 miliardi di dollari.

Per molti operatori del settore, un eccezionale debutto in borsa è un sollievo, ma rientra anche nelle loro aspettative. La prima IPO tecnologica su larga scala dell’India è stata supportata da banche globali, in coda per centinaia di riunioni e ha superato con successo lo screening dei regolatori del mercato azionario.Questa quotazione coincide anche con la principale fonte di IPO tecnologiche: i regolatori cinesi stanno iniziando a reprimere le società tecnologiche locali quotate negli Stati Uniti.

Dopo il conflitto di confine tra i due paesi lo scorso anno, anche alcune aziende indiane hanno beneficiato dell’ampio divieto indiano sulle app cinesi. Le applicazioni vietate includono quelle relative al servizio di pagamento mobile Alipay. Questa politica offre più spazio per lo sviluppo delle start-up locali.In questo mercato, sempre più 1,3 miliardi di persone stanno adottando servizi digitali.

Questo background ha portato alcune delle più grandi aziende tecnologiche indiane a mettersi in fila per entrare nel mercato azionario. Zomato è diventata una delle prime dieci IPO nella storia dell’India. One97 Communications, la società madre del provider di pagamenti digitali Paytm, ha recentemente presentato una bozza di prospetto IPO per raccogliere fino a 166 miliardi di rupie (2,2 miliardi di dollari) in finanziamenti, che la renderanno la più grande società operativa della storia. Il record attuale è mantenuto dalla società mineraria Coal of India, che nel 2010 ha registrato un fatturato di 154 miliardi di rupie.

Anche il mercato assicurativo online Policybazaar e la società di e-commerce Flipkart stanno valutando la quotazione.

Un dirigente di un’azienda tecnologica indiana che si sta preparando per un’IPO ha affermato che il fattore trainante della corsa alla quotazione è “il mercato è così favorevole e gli investitori sono molto entusiasti”.

Zomato mira a utilizzare i fondi ottenuti dalla quotazione per ottenere un vantaggio sui concorrenti.

Con l’avvicinarsi di IPO indiane sempre più numerose e forse più grandi, se questa eccitazione possa continuare sarà una questione di sopravvivenza delle start-up tecnologiche del paese. Le aziende più mature hanno trascorso più di un decennio a raccogliere fondi nel mercato del private equity e stanno affrontando una crescente pressione da parte dei primi dipendenti e investitori per fornire opportunità di liquidità. Ma poiché una nuova generazione di startup continua a raccogliere fondi con valutazioni elevate, la concorrenza rimane agguerrita.

La battaglia di Zomato con il suo principale concorrente, Swiggy, sta diventando un test per capire se un’IPO fornirà un vantaggio rispetto a mantenerla privata.

Pochi giorni prima che le azioni di Zomato iniziassero a essere negoziate alla Borsa indiana, Swiggy ha annunciato di aver raccolto $ 1,25 miliardi da investitori tra cui Vision Fund 2 di SoftBank. Swiggy ha affermato che a causa del forte interesse degli investitori, il round di finanziamento è stato “ampiamente sottoscritto in eccesso”.

Sia Zomato che Swiggy forniscono app per smartphone per la consegna di cibo. Zomato è stata fondata nel 2008 e ha un elenco di oltre 350.000 ristoranti, di cui circa 150.000 forniscono servizi di consegna. L’azienda opera in più di 500 città e dispone di 170.000 addetti alle consegne. Ha acquisito la divisione di consegna di cibo indiano di Uber Technologies nel 2020.

Swiggy è stata fondata nel 2014 ed è rapidamente diventata un forte concorrente. La società ha anche affermato di avere circa 150.000 ristoranti partner in 500 città.

Dopo il nuovo round di finanziamenti, la crescita di entrambe le società è raddoppiata, citando il mercato emergente dei servizi digitali in India. In India, a causa dei bassi costi dei dati, è diventato relativamente facile per le persone a basso reddito utilizzare gli smartphone. Il numero di possessori di smartphone è passato dal 5% nel 2013 a circa il 40% nel 2020, consentendo ai servizi che utilizzano applicazioni per smartphone di diffondersi in tutto il paese.

La società di ricerca indiana Renub Research prevede che il mercato della consegna di cibo online del paese crescerà fino a raggiungere i 21,4 miliardi di dollari nel 2026, ovvero circa cinque volte quello del 2020. Le misure di blocco durante la pandemia di COVID-19 hanno anche aumentato la domanda di consegna di cibo.

Il co-fondatore di Zomato, Gaurav Gupta, ha dichiarato in una conferenza stampa online questo mese: “Quello che stiamo sovvertendo qui è l’abitudine indiana di cucinare a casa”. “C’è ancora molto da aumentare il tasso di adozione dell’asporto. Solo l’8% delle persone con l’accesso a Internet finirà per ordinare cibo online, mentre in alcuni altri mercati la cifra arriva dal 38% al 53%. Quindi siamo molto entusiasti delle opportunità che ci aspettano”.

Questa battaglia si sta espandendo oltre l’asporto. Nel giugno di quest’anno, Zomato ha accettato di investire $ 100 milioni nella startup di consegna di generi alimentari Grofers per rientrare nel segmento di mercato da cui è uscito l’anno scorso. Swiggy ha anche affermato che utilizzerà i proventi per espandere la propria attività di consegna di generi alimentari. L’amministratore delegato Sriharsha Majety ha dichiarato in un comunicato stampa: “Il nostro più grande investimento saranno le nostre attività non alimentari, che hanno visto un enorme amore dei consumatori e una crescita in un breve periodo di tempo”.

Allo stesso tempo, entrambe le società stanno bruciando denaro. Secondo il prospetto, Zomato ha registrato una perdita netta di 8,1 miliardi di rupie (109 milioni di dollari) per l’anno fiscale conclusosi a marzo. Secondo i resoconti dei media locali, Swiggy ha riportato una perdita netta di 37,7 miliardi di rupie per l’anno fiscale conclusosi a marzo 2020. Nessuno di loro ha fornito un calendario redditizio.

Il provider di pagamenti digitali Paytm è preferito dagli investitori, ma il mercato della tecnologia finanziaria indiano è altamente competitivo.

Gli analisti hanno affermato che il settore della tecnologia finanziaria è più affollato. In un rapporto di febbraio, Credit Suisse ha presentato più di 20 partecipanti nei settori dei pagamenti, dei prestiti, delle assicurazioni e della gestione patrimoniale. L’attività principale di pagamento mobile di Paytm sta affrontando la forte concorrenza di servizi simili di Google e Phone Pe di Flipkart. Secondo la bozza di prospetto, i ricavi totali di Paytm per gli anni fiscali terminati a marzo 2020 e 2021 sono stati entrambi inferiori rispetto allo stesso periodo dell’anno scorso.

Un gestore di fondi ha recentemente avuto un incontro con i dirigenti della società prima dell’IPO e ha affermato che, in risposta, Paytm si è posizionata come fornitore di servizi finanziari completo, che copre gestione patrimoniale e prestiti.

Il rimbalzo del mercato azionario non mostra segni di rallentamento – l’indice Sensex di riferimento dell’India si aggira vicino ai massimi storici – portando forti venti favorevoli a queste società. Sebbene l’India abbia una nuova generazione di investitori al dettaglio, la sua forte dipendenza dagli investitori stranieri è inevitabile. I regolamenti sui titoli indiani generalmente richiedono alle società in perdita di allocare almeno il 75% delle loro azioni ad acquirenti istituzionali qualificati.

Dopo che la Cina ha represso i giganti della tecnologia locale, anche l’intervento del governo è emerso nella mente degli investitori. Zomato ha elencato le “regolamentazioni in evoluzione” come un fattore di rischio nei suoi documenti IPO e un’organizzazione del settore della ristorazione ha invitato le autorità di regolamentazione a indagare sul comportamento anticoncorrenziale di Zomato e Swiggy, comprese le loro commissioni. Gupta di Zomato ha affermato che i ristoranti e i loro partner di consegna sono “al centro del nostro ecosistema” e l’azienda è impegnata a risolvere i problemi.

