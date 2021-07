Liquidità Bitcoin

il concetto di fluidità Ci sono molti aspetti, influenzeranno il prezzo BitcoinUn modo per definire la liquidità è la capacità delle attività di essere convertite in contanti su richiesta.Un altro punto di vista è che la liquidità è causata da Differenza tra domanda e offerta, E gli investimenti con spread denaro-lettera inferiori hanno una maggiore liquidità. Pertanto, liquidità significa che non ci sono sconti o premi quando si acquistano o si vendono attività ed è facile entrare e uscire dal mercato.

Man mano che vengono acquistati e venduti sempre più beni, il mercato di solito diventa più competitivo. La capacità di addebitare premi o ottenere sconti è indebolita. Il prezzo di transazione di questo asset è solitamente vicino al prezzo di mercato.Questo Mercato dei cambi È generalmente considerato il mercato più liquido.

Punti chiave La liquidità si riferisce alla capacità di convertire le attività in contanti in modo rapido ed economico.

Come tutti sappiamo, il mercato dei cambi è uno dei mercati più liquidi al mondo, con scambi quasi 24 ore su 24, 7 giorni su 7.

Sebbene anche Bitcoin e altre criptovalute siano scambiati 24 ore al giorno in tutto il mondo, la loro liquidità è molto inferiore rispetto ad altre classi di attività.

Ciò significa che l’utilizzo di Bitcoin per le transazioni o la loro conversione in contanti può comportare costi e/o ritardi.

Liquidità valutaria

Secondo la Banca dei Regolamenti Internazionali (per), il fatturato medio sul mercato dei cambi è di circa $6,6 trilioni al giorno Ad aprile 2019. d’altro canto, immobiliare È un tipico esempio di attività non correnti. L’acquisto e la vendita di immobili di solito richiedono mesi di lavoro, trattative, compilazione di moduli noiosi e pagamento di commissioni elevate.



Il volume medio giornaliero delle transazioni di Bitcoin.



La liquidità è essenziale per qualsiasi attività negoziabile, incluso Criptovaluta Bitcoin. Il mercato della liquidità è più profondo e più fluido e un mercato insufficientemente liquido metterà i trader in posizioni difficili da chiudere. Il grafico sopra mostra il volume delle transazioni giornaliere di Bitcoin.Bitcoin ha visto una crescita significativa negli ultimi cinque anni, tanto che il grafico deve essere in Scala logaritmica.

Nel 2014, il volume di scambi giornalieri di Bitcoin era inferiore a 100 milioni di dollari USA e talvolta anche inferiore a 10 milioni di dollari USA. All’inizio del 2018, questo numero era cresciuto fino a superare i 20 miliardi di dollari USA. Tuttavia, le criptovalute hanno assistito a una mancanza di liquidità. Dopo che il prezzo di Bitcoin è crollato, il volume degli scambi è solitamente inferiore a $ 5 miliardi al giorno. Tuttavia, all’inizio del 2020, il volume degli scambi giornalieri di Bitcoin ha superato ancora una volta i 20 miliardi di dollari USA. Diamo un’occhiata ai principali fattori che influenzano la liquidità di Bitcoin.

comunicare con

L’aumento del numero di scambi di Bitcoin affidabili fornirà opportunità a più persone di scambiare le proprie monete. L’aumento della frequenza delle transazioni e del volume delle transazioni aiuta a migliorare la liquidità. Alcune persone tengono i loro bitcoin al di fuori dello scambio.Come Comunicazione di massa Diventa più sicuro e più possessori sono disposti a scambiare i loro bitcoin, il che aumenta gli acquirenti e i venditori.

accettazione

Maggiore accettazione di Bitcoin Mattone e malta Negozi, negozi online e altre attività possono aiutare a migliorarne l’usabilità e a ridurne la volatilità.È usato più come Mezzo di scambio, Il Bitcoin più liquido è. I rivenditori stanno accettando una tendenza in crescita, ma l’elevata domanda speculativa erode l’offerta disponibile per l’uso commerciale.

Quindi, l’uso di Bitcoin nelle transazioni al dettaglio è stato soggetto a pubblicità negativa e pubblicità negativa relativa al crollo dei prezzi 2017-2018. Truffa di criptovaluta. Il futuro della criptovaluta come mezzo di scambio sembra più luminoso nel 2021 rispetto a qualche anno fa, soprattutto con un maggiore interesse istituzionale.

Bancomat e carte di pagamento

Anche con violente fluttuazioni dei prezzi, la rete ATM di criptovalute continua a crescere in modo abbastanza costante. I bancomat Bitcoin sono molto importanti per una più ampia accettazione perché facilitano anche l’acquisto di Bitcoin. Molte persone si sentono a disagio con le transazioni di cambio online, quindi in questo caso questi bancomat sono una buona risorsa. Tuttavia, questo metodo di acquisto è molto più costoso delle transazioni online.

Oltre agli sportelli bancomat, le carte di debito e di credito stanno diventando sempre più importanti nel mondo delle criptovalute. Queste carte possono facilitare le transazioni e gli acquisti. L’introduzione di carte di pagamento e bancomat Bitcoin Cash ha aumentato l’usabilità e l’accettazione di Bitcoin. Facilitano acquisti e prelievi a prezzi di mercato e aiutano ad aumentare la liquidità mantenendo la sicurezza.Questo potrebbe significare di più Modi per guadagnare Bitcoin.

Stipulare

I regolamenti possono svolgere un ruolo chiave, direttamente o indirettamente. La posizione dei vari paesi su Bitcoin è diversa quanto i paesi stessi. È vietato in alcune persone, consentito in alcune e contestato altrove. Le autorità di molti paesi stanno osservando la situazione e molti paesi stanno persino formulando regolamenti.

Nonostante l’ambiguità al riguardo, le valute virtuali stanno crescendo rapidamente. Sempre più bitcoin stanno comparendo sotto forma di transazioni in sportelli automatici, scambi, negozi, casinò e altri luoghi. La chiara posizione delle autorità su questioni come la protezione dei consumatori e la tassazione potrebbe consentire a più persone di scambiare apertamente Bitcoin, il che influirà sulla sua liquidità.

consapevolezza

Molte persone potrebbero aver sentito parlare della parola “Bitcoin” ma non sanno cosa sia la criptovaluta o Come funzionaMolti potenziali acquirenti, investitori e commercianti sono tra queste persone. La conoscenza limitata e la mancanza di linee guida chiare da parte delle autorità hanno limitato gli appassionati di criptovaluta nel loro primo decennio.Man mano che il mondo delle criptovalute si espande, sempre più persone lo faranno Comprendi e prova.

Linea di fondo

Se consideriamo Bitcoin come una risorsa, ha portato enormi ritorni ai primi investitori. Bitcoin ha i suoi problemi e le fluttuazioni dei prezzi sono uno di questi. I problemi di liquidità sono uno dei tanti fattori che causano improvvise fluttuazioni del prezzo di Bitcoin.Pertanto, migliorare la liquidità può aiutare a ridurre Rischi BitcoinLa direzione di questa valuta è difficile da prevedere, ma la sua presa è aumentata nel tempo.

Fare trading e investire in criptovalute e/o offerte iniziali di monete (“ICO”) è altamente rischioso e speculativo. Questo articolo non è Investopedia o la raccomandazione dell’autore di investire in criptovalute o altre ICO. Poiché la situazione di ogni persona è unica, dovresti sempre consultare un professionista qualificato prima di prendere qualsiasi decisione finanziaria. Investopedia non rilascia dichiarazioni o garanzie in merito all’accuratezza o alla tempestività delle informazioni qui contenute.