L’Iran inizia a produrre uranio arricchito metallico; Reuters esprime delusione con Stati Uniti ed E3

Il portavoce del Dipartimento di Stato americano Ned Price ha affermato che Washington non ha fissato una scadenza per i colloqui, ma ha sottolineato che “nel tempo, i progressi nucleari dell’Iran influenzeranno le nostre opinioni sul ritorno al JCPOA”.

Hanno detto in una dichiarazione congiunta rilasciata dal Foreign Office britannico: “L’Iran non ha una domanda civile credibile per lo sviluppo e la produzione di uranio metallico. Questo è un passo cruciale nello sviluppo di armi nucleari”.

Gran Bretagna, Francia e Germania hanno dichiarato martedì di aver espresso “seria preoccupazione” per la decisione dell’Iran, che ha violato l’accordo nucleare formalmente noto come Joint Comprehensive Plan of Action (JCPOA).

“Oggi, l’Iran ha informato l’AIEA che l’UO2 (ossido di uranio) arricchito al 20% di U-235 sarà trasportato al laboratorio di ricerca e sviluppo presso l’impianto di produzione di carburante a Isfahan, dove sarà convertito in UF4 (tetrafluoruro di uranio). ), e quindi utilizzato per arricchire l’uranio metallico al 20% di U-235 e quindi usarlo per produrre carburante”, afferma una dichiarazione dell’AIEA.

Teheran ha prodotto una piccola quantità di uranio non arricchito quest’anno. Ciò viola l’accordo, che vieta qualsiasi lavoro sull’uranio metallico perché può essere utilizzato per realizzare il nucleo di una bomba nucleare.

L’accordo limita il programma nucleare iraniano e rende più difficile per Teheran sviluppare materiali fissili per armi nucleari in cambio della revoca delle sanzioni economiche. Dopo il ritiro di Trump, l’Iran ha iniziato a violare molte delle sue restrizioni.

I passi dell’Iran sono stati divulgati dall’Agenzia internazionale per l’energia atomica, che ha affermato che mirava a sviluppare combustibile per i reattori di ricerca e ha attirato le critiche degli Stati Uniti, definendola una “sfortunata regressione”.

© Reuters. Foto del file: Il 23 maggio 2021, a Vienna, in Austria, durante la pandemia della malattia da coronavirus (COVID-19), la bandiera iraniana ha sventolato davanti alla sede dell’Agenzia internazionale per l’energia atomica (AIEA). REUTERS/Leonhard Foeger/Foto d’archivio

