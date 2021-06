L’Iran invita gli elettori a partecipare alle elezioni presidenziali di venerdì Reuters

Il seggio elettorale apre alle 7 ora locale e chiude alle 2 di sabato. Il ministro dell’Interno ha dichiarato alla televisione nazionale che a causa della pandemia di Covid-19, le votazioni si svolgeranno in 67.000 località in tutto il paese, con il distanziamento sociale e indossando una maschera. Gli elettori sono tenuti a portare le proprie penne.

Noti dissidenti in patria e all’estero hanno chiesto ai compatrioti iraniani di lasciare le elezioni al freddo, tra cui l’ex principe ereditario in esilio Reza Pahlavi e il leader dell’opposizione Mousavi che sono agli arresti domiciliari dal 2011.

“Votare è un insulto al mio QI”, ha detto Fatme, 55 anni, ma si è rifiutata di rivelare il suo secondo nome per paura di ritorsioni. “Non importa per chi votiamo, Raisi è stato selezionato dal governo”.

Rouhani ha detto in un discorso televisivo: “Per il momento, non dovremmo considerare le lamentele di domani”.

© Reuters. Foto del file: uno striscione per le elezioni presidenziali è stato visto in Piazza Valiasr a Teheran, Iran, 16 giugno 2021. Majid Asgaripour/WANA (Agenzia di stampa dell’Asia occidentale) tramite Reuters 2/2

