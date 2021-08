L’Irlanda del Nord combatte la fuga dei cervelli dei giovani laureati

Share it

All’età di 18 anni, Alana Cahoon ha partecipato a una partecipazione civile e politica maggiore di quella che molte persone hanno nelle loro vite.Lei rappresenta una generazione Irlanda del NordDei giovani sono determinati a superare il passato travagliato della regione e cercare un futuro più prospero.

Tra poche settimane, Kahun, membro dell’Ulster Trade Union Party, attivista per la salute mentale e ambasciatrice di punta del progetto di costruzione di comunità, lascerà il paese in cui è nata e potrebbe non tornare mai più.

Lasciare casa per andare all’università è un rito di passaggio per molte persone in tutto il mondo, ma in Irlanda del Nord un numero spropositato di giovani sceglie di trasferirsi definitivamente, continuando la fuga di cervelli iniziata durante il periodo turbolento.

Tra i fattori trainanti c’è la ricerca di opportunità economiche e di stabilità futura, in un Paese dove il conflitto armato settario terminato nel 1998 è ancora un fattore decisivo nelle scelte di vita dei nati pochi anni dopo.

“Non voglio andare a Belfast ed essere chiamato… qualcuno a causa delle mie origini e delle mie opinioni politiche”, ha detto Cahoon, che è cresciuta in una leale tenuta del consiglio a Portadown, spiegando perché ha scelto di studiare a Glasgow invece che nella capitale Secondo il loro contesto familiare, i protestanti sono di solito ancora contrassegnati come “arancioni” ei cattolici sono di solito ancora contrassegnati come “verdi”.

Pivotal, un think tank locale, ha proposto a Immagine vividaHa scoperto che nel 2018-19, circa 17.500 studenti della regione hanno scelto di studiare in altre parti del Regno Unito, mentre solo 3.500 persone sono venute in Irlanda del Nord da altri luoghi per continuare la loro istruzione superiore.

La sua ricerca mostra che circa i due terzi dei laureati dell’Irlanda del Nord continuano a vivere lontano da casa dopo aver completato gli studi, in netto contrasto con la tendenza nella Repubblica d’Irlanda, dove i laureati e gli espatriati nella Repubblica d’Irlanda tendono a tornare .

L’economista irlandese John Fitzgerald ha sottolineato che “ti mancano coloro che potrebbero cambiare la società del nord, proprio come i cambiamenti che hanno avuto luogo nella Repubblica negli ultimi 30 o 40 anni”, ha sottolineato che la ricerca mostra che gli immigrati di ritorno dal Republic sono più produttivi e guadagnano il 7% in più dei loro coetanei.

Fitzgerald discussione Quello dell’Irlanda del Nord Economia in difficoltà Se la sua forza lavoro è istruita come la forza lavoro in Scozia, il suo tasso di crescita annuale di 20 anni potrebbe aumentare dallo 0,25% all’1%.

Nonostante abbia molte università famose, come il Queens a Belfast, un numero sproporzionato di studenti sceglie ancora di lasciare l’Irlanda del Nord © Loop Images/Alamy

Ha detto che questo può essere risolto incoraggiando i giovani a continuare la loro istruzione nell’area locale.

Attualmente, il limite massimo di ammissioni universitarie significa che l’Irlanda del Nord offre solo 60 posti per ogni 100 candidati nazionali. Ricerca Dalla Queen’s University di Belfast.

Poiché le tasse scolastiche sono in parte finanziate dal Ministero degli affari economici, il tetto è fissato per controllare la spesa. Ma Fitzgerald crede che la rimozione delle restrizioni sia nell’interesse economico dell’Irlanda del Nord, anche se ciò significa maggiori spese.

Tuttavia, ci sono pochi segni che ciò accadrà presto. “Attualmente non esiste una politica per risolvere il problema dell’immigrazione nell’istruzione”, ha affermato Ben Harper, responsabile della ricerca di Pivotal. “Il governo non ha risposto, punto”.

Robbie Butler, membro dell’UUP di Stormont e portavoce dell’istruzione, ha affermato che prevenire la fuga di cervelli è la priorità assoluta del suo partito, ma questo non può essere risolto fornendo solo istruzione.

“Se trascuri le opportunità di lavoro di questi giovani, per cosa lo fai?”, ha chiesto.

“Perché vogliono ancora accettare lavori più remunerativi e avere più opportunità al di là del mare o nel sud”.

Allo stesso tempo, sono state adottate alcune misure temporanee per incoraggiare i giovani a rimanere, come ad esempio proposta Scritto da Matthew O’Toole, membro del Partito socialdemocratico e laburista, mira ad aumentare il tasso di iscrizione dei dipendenti pubblici.

“Questo è un enorme fallimento”, ha detto O’Toole della mancanza di azione da parte del più grande partito di Stormont e dei dirigenti dell’Irlanda del Nord.

Rispettati

Ma alcuni giovani vedono il loro futuro nell’Irlanda del Nord, come il ventunenne laureato in legge Nathan Fairley (Nathan Fairley), che ama il suo paese e dice che non vuole mai andarsene, anche se vede circa la metà dei compagni di classe sinistra.

Altri credono che l’Irlanda del Nord debba migliorare non solo l’istruzione e l’economia per risolvere questo problema.

Kyle Frazer, 22 anni, è cresciuto nella chiesa conservatrice protestante Liberty Presbyterian e ha frequentato il college a Newcastle. Durante il viaggio di ritorno a Newry per visitare la famiglia e gli amici, ha ricordato che “ero in lacrime fino al terminal perché non volevo tornare a casa”.

Fraser ha fatto coming out al liceo. Il Democratic Unity Party, il più grande partito politico del governo dell’Irlanda del Nord, è stato fondato da una persona che si opponeva alla legalizzazione dell’omosessualità e il suo slogan era “Salva l’Ulster dalla sodomia”.

Questi valori conservatori permeano ancora oggi DUP, dall’omosessualità alle questioni relative all’aborto. Fraser è tornato in Irlanda del Nord per partecipare al suo programma di master e ha cercato di vivere in pace con questo luogo, ma ora è pronto a ripartire.

Harper ha affermato che i giovani sono “arrabbiati con il governo concentrato sul passato” e si sentono “politicamente privati ​​dei loro diritti”.

Luke Patterson temeva di “innamorarsi di un modo di vivere diverso e di non voler tornare indietro” © Paul McErlane/FT

Il diciottenne Luke Patterson, che ha ottenuto risultati di livello A la scorsa settimana, ha vinto un posto all’Università di Cambridge. Crede che i politici dovrebbero dedicare più tempo a questioni come l’istruzione, la salute e le infrastrutture, “invece di concentrarsi sulle principali questioni costituzionali se l’Irlanda del Nord è il Regno Unito o la Repubblica”.

Era preoccupato che si sarebbe “innamorato di un altro modo di vivere e non avrebbe voluto tornare indietro”.

Dopo aver terminato i corsi di giornalismo, scienze politiche e relazioni internazionali, Kahun non si sente più così sentimentale nei confronti della vita. “Se riesco a ottenere una migliore possibilità sulla terraferma, sarà ovvio”, ha detto.