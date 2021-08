L’Irlanda ricorre ai pass per i vaccini per riaprire completamente il suo settore dell’ospitalità

“O vuoi chiudere fino a settembre e oltre, o è così che apri. Quando il tuo membro è chiuso [for over a year], Non hai altra scelta che accettare. “

“In ultima analisi, questa è un’iniziativa del governo. Non è guidata da un bar, è in realtà LVA, dove sono il presidente, e non lo vogliamo”, ha detto.

“Credo fermamente che sarà risolto entro due o tre settimane e questo diventerà la norma. Spero che questo non diventi la norma per troppo tempo”, ha detto.

Un portavoce della Commissione irlandese per la protezione dei dati ha affermato che le società alberghiere devono essere caute sulla quantità di dati che raccolgono ed elaborano ed eliminare le informazioni non necessarie.

L’obbligo di fornire una prova della vaccinazione per entrare nei locali ha suscitato alcune critiche, sostenendo che discrimina le persone che non sono state vaccinate e il cosiddetto pass o passaporto di vaccinazione Potrebbe anche essere una mossa difficile Implementato dal punto di vista della protezione e della sicurezza dei dati.

Il DPC ha dichiarato: “I proprietari/operatori non dovrebbero tenere registri per identificare le persone designate e i loro dettagli sulla vaccinazione, o copie di certificati o documenti di identificazione, poiché ciò non è necessario per adempiere ai loro obblighi di conformità”.

Ha affermato che il trattamento dei dati personali deve essere “basato su necessità e proporzionalità”.

“Il Dpc ha anche chiarito che la normativa legata al Covid deve avere un limite temporale e la clausola di tramonto limiterà la durata della pandemia come salvaguardia contro un trattamento eccessivo e sproporzionato dei dati personali”.

Quando si tratta di pass per i vaccini per il settore dell’ospitalità, l’Irlanda non sarà un’estranea in Europa per molto tempo Francia e Italia Introdurre requisiti simili per l’accesso a bar, ristoranti e caffè.