L’Irlanda teme di perdere il suo sistema fiscale “sacro e inviolabile””

Per i 16.000 residenti di Leixlip, un sobborgo a ovest di Dublino, da quando Intel è entrata in città nel 1989, il boom economico è andato di pari passo con la strategia irlandese a bassa tassazione.

Da allora l’azienda americana di semiconduttori ha investito 15 miliardi di dollari e ha creato più di 5.000 posti di lavoro diretti nel suo enorme campus per la produzione di chip e lo sviluppo dell’intelligenza artificiale. Ha donato attrezzature alle scuole locali e ha ritirato libretti degli assegni per gruppi comunitari e associazioni di beneficenza nei villaggi vicini.

“Se lanci un sasso, cadrà sulle persone che hanno lavorato in Intel, o sulle persone che lavorano in Intel ora”, ha affermato il deputato locale Bernard Caldwell. “A causa degli investimenti di Intel, siamo nemici di molte città”.

I premi per città come Leixlip aiutano a spiegare il sostegno duraturo dell’Irlanda all’idea di basse tasse sulle società e perché il paese sostiene otto paesi, tra cui Barbados, contro gli Stati Uniti, la Cina, l’India e la maggior parte dei paesi dell’UE. .

Nell’ambito dei negoziati tenuti dall’OCSE, le modifiche concordate la scorsa settimana includono un’aliquota minima del 15% e un sistema in base al quale i paesi possono tassare le grandi società in base alla loro fonte di reddito. Il ministro delle finanze irlandese Paschal Donohoe (Paschal Donohoe) ha avvertito che questo potrebbe costare all’Irlanda 2 miliardi di euro di entrate fiscali ogni anno. Altri aderenti europei sono l’Ungheria e l’Estonia.

L’Irlanda un tempo era considerata una povera nell’Europa occidentale e ha lottato per decenni con un’elevata disoccupazione e immigrazione.È stato solo durante il cosiddetto boom della tigre celtica a metà degli anni ’90 che ha avuto per la prima volta un successo economico a lungo termine. Nel 2009, Dell ha deciso di trasferire la sua base di produzione europea in Polonia, ricordando che il successo potrebbe presto crollare. Questa storia mostra che le persone non sono disposte a rinunciare a un regime che fornisce un reddito stabile.

Il nuovo impianto di produzione di microchip di Intel in costruzione a Leixlip © Barrow Coakley

“La maggior parte degli irlandesi riconosce che dalla fine degli anni ’50 l’Irlanda ha sviluppato una strategia ben ponderata e di successo per avere un sistema fiscale aziendale basso, non gravato e stabile e attirare grandi quantità di investimenti stranieri”, ha affermato John Bu Luton. come primo ministro dal 1994 al 1997.

I ricercatori dell’Institute of Economics and Social Studies, un think tank indipendente, hanno stimato in un documento del 2011 che l’aliquota fiscale aziendale più bassa dell’Irlanda, attualmente del 12,5%, ha aumentato la produttività di 4 punti percentuali e ha aumentato tra il 1994 e il 2005 circa 6 miliardi di euro. I dati dell’OCSE mostrano che il paese rappresenta solo meno del 3% dell’attività economica dell’UE, ma dal 1990 al 2020 ha attratto più dell’8% degli investimenti diretti esteri netti dell’UE.

Frank Barry, economista dell’Università di Dublino, si è detto “molto preoccupato” per le conseguenze dell’aliquota fiscale più bassa del mondo: “Possiamo parlare molto della nostra forza lavoro istruita, della nostra lingua inglese e dell’ingresso nell’Unione Europea ( come un’attrazione Potere investimenti esteri diretti)… ma sono tutti costruiti sulla pietra angolare del sistema fiscale delle società.”

“Se bussi alla porta, nessuno dirà, penso che dovremmo aumentare l’aliquota dell’imposta sulle società”, ha affermato Joe Neville, membro di Leixlip del Fine Gael, il secondo partito più grande della coalizione di governo irlandese. “Se c’è un lavoro… Pensiamo che offra posti di lavoro e opportunità, allora puoi capire la riluttanza delle persone a cambiarlo”.

Le opinioni stanno cominciando a cambiare in qualche modo, anche se in piccola misura. Richard Boyd Barrett, il legislatore del partito “Profit First” con cinque dei 160 seggi irlandesi, ha affermato che la storia delle multinazionali che utilizzano scappatoie per pagare tasse “piuttosto basse” sta sfidando il sistema “sacro e inviolabile” dell’Irlanda.

Una delle storie presenta Google, Elusione fiscale A causa della cosiddetta scappatoia “doppia irlandese” (e gradualmente eliminata tra il 2015 e il 2020), la sua holding irlandese ha guadagnato $ 13 miliardi di profitti nel 2019.

Il deputato di Leixlip Joe Neville: “Se bussi alla porta, nessuno dirà, penso che dovremmo aumentare l’aliquota dell’imposta sulle società.” © Paulo Nunes dos Santos/FT

“Alcune persone pensano che le grandi aziende paghino tasse orribilmente basse”, ha detto Boyd Barrett. “Ma c’è anche una situazione in cui esiste questa paura… Se i tassi di interesse cambiano, le multinazionali potrebbero uscire”.

Carl Rogers, un professionista degli investimenti che ha lavorato in Nord America prima di tornare a Dublino, ha affermato che era solito pensare che i tassi di interesse più bassi “sicuramente avvantaggiassero le società irlandesi”. Ora, vuole sapere: “Con un’imposta sulle società così bassa e un’imposta personale così alta, il danno alla ricchezza dei normali cittadini irlandesi supera i benefici?” L’aliquota fiscale marginale più alta dell’Irlanda è del 40% e il reddito supera i 39.300 euro. Inoltre, , il reddito supera i 49.357 euro Per pagare l’8% delle spese sociali generali.

La fabbrica Leixlip di Intel. L’enorme campus dell’azienda sviluppa l’intelligenza artificiale © Intel

Raymond Hegarty (Raymond Hegarty) una volta gestiva cinque start-up di multinazionali in Irlanda, ricordando di aver lavorato per una società giapponese che non elencava le tasse come i primi cinque criteri di selezione, ma si concentrava sulle competenze e sui modi per accogliere gli investimenti diretti esteri , eccetera. Anche la lingua è fondamentale: “Il nostro presidente del Giappone… non imparerà una terza lingua in un paese che non parla inglese”.

Connor Heaney, amministratore delegato della società di logistica CMX Global, ha affermato che quando hanno scelto l’Irlanda come centro Emea nel 2015, l’imposta sulle società era un “posto attraente, ma non l’unica considerazione”. Hanno apprezzato anche la posizione dell’Irlanda e la rete di società multinazionali, e l’hanno trovata “il posto di gran lunga più facile per fare affari nei 60 mercati in cui lavorano”. “Se l’aliquota dell’imposta sulle società in Irlanda cambia da qualche parte, non partirà da qui. Ci piace l’Irlanda”.

A Leixlip, le persone rimangono caute quando sono costrette a considerare di cedere alle pressioni internazionali. Caldwell ha affermato che un aumento del 15% non sarebbe un duro colpo, perché “Intel è un’azienda troppo grande per lasciare l’Irlanda”. Neville ha detto che “se sarà necessario”, “non avrà paura” di aumentare l’aliquota fiscale irlandese al 15%.

“Quando ero bambino, Intel è venuta qui e c’era una domanda, perché è Leixlip e perché è l’Irlanda”, ha detto. “L’Irlanda è ora l’hub principale”.