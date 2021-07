L’ispettore del lavoro sottolinea le “debolezze” del Messico nella promozione dei diritti dei lavoratori Reuters

Il ministero del Lavoro messicano non ha risposto immediatamente a una richiesta di commento. Ha detto che stava cercando modi per migliorare il processo di voto di approvazione.

Questa è anche una priorità dell’Accordo Stati Uniti-Messico-Canada (USMCA), che un anno fa ha sostituito l’Accordo di libero scambio nordamericano (NAFTA) e includeva un meccanismo per sanzionare le aziende che non rispettano le disposizioni in materia di lavoro.

L’Indipendent Mexican Labour Expert Committee (IMLEB) ha segnato una controversa votazione in uno stabilimento della General Motors (NYSE:) come esempio di un difetto nel nuovo diritto del lavoro messicano, che richiede la “legalizzazione” del voto per porre fine all’universalità dei sindacati e delle La pratica consiste nel firmare un contratto all’insaputa del lavoratore.

Dichiarazione di non responsabilità:

Vorrei ricordarti che i dati contenuti in questo sito Web potrebbero non essere in tempo reale o accurati. Tutti i CFD (azioni, indici, futures) e i prezzi delle valute estere non sono forniti dalle borse, ma dai market maker, quindi i prezzi potrebbero essere imprecisi e potrebbero essere diversi dai prezzi di mercato effettivi, il che significa che i prezzi sono indicativi. Non per scopi di trading. Pertanto, Fusion Media non è responsabile per eventuali perdite di transazione che potresti subire a causa dell’utilizzo di questi dati.

Media convergenti Fusion Media o chiunque sia collegato a Fusion Media non sarà responsabile per eventuali perdite o danni causati dall’affidamento a dati, quotazioni, grafici e segnali di acquisto/vendita contenuti in questo sito web. Si prega di comprendere appieno i rischi ei costi associati alle transazioni sui mercati finanziari.Questa è una delle forme di investimento più rischiose.