L’Italia ha arrestato il capo della mafia “Van Gogh” dopo anni di fuga

Uno dei criminali più ricercati in Europa, il principale trafficante di cocaina mafioso italiano, è stato chiamato il “capo Van Gogh” per il possesso di due dipinti rubati del Maestro Van Gogh. È stato arrestato dopo molti anni di fuga.

Impero di Raffaello La polizia italiana ha detto È “il principale rappresentante del traffico internazionale di droga e del riciclaggio di denaro sporco” ed è stato arrestato a Dubai il 4 agosto. Le autorità italiane hanno confermato l’arresto solo questa settimana, attualmente Imperiale è trattenuto negli Emirati Arabi Uniti prima di essere estradato in Italia.

Il 46enne Imperiale ha stretti legami con la potente famiglia dei Camora a Napoli. La polizia ha trovato due dipinti di Vincent Van Gogh in una casa di sua proprietà vicino a Napoli. Questo dipinto è stato preso dal Museo di Amsterdam nel 2002. Essendo stato rubato, ha guadagnato fama grazie a questo.

I dipinti che la polizia ha trovato nella villa Imperiale nel piccolo paese di Castellammare di Stabia erano “Scheveningen Beach in Stormy Weather” dipinto nel 1882 e “Leaving the Congregation of the Newnan Reformed Church” dipinto nel 1885. La polizia italiana ha affermato che i dipinti recuperati hanno “un valore incommensurabile”.

La polizia ha affermato che la foto senza data di Raffaele Imperiale arrestato a Dubai era il principale rappresentante del traffico internazionale di droga e delle attività di riciclaggio di denaro



Il ministero dell’Interno ha dichiarato che Imperiale era “nella lista dei latitanti più pericolosi” in Italia, nonostante le sue attività di traffico di droga siano state sequestrate su larga scala negli ultimi dieci anni, è comunque riuscito a sfuggire all’arresto.

Nel 2013, la polizia francese ha sequestrato 1,3 tonnellate di cocaina, il governo italiano ha affermato che la cocaina apparteneva a un’organizzazione imperiale ed è stata inviata su un volo Air France da Caracas, in Venezuela.

Il ministro dell’Interno Luciana Lamorgese ha affermato che l’arresto di Imperiale sotto il coordinamento di Interpol ed Europol “ha ribadito la capacità delle nostre forze di polizia di combattere i crimini, compresi quelli di natura transnazionale”.

Imperiale lascia l’Italia negli anni ’90 e si trasferisce ad Amsterdam, dove gestisce una caffetteria e inizia a stabilire contatti nel mercato internazionale della droga. Dopo aver stabilito i legami con la famiglia Di Lauro di Secondigliano, negli anni 2000 iniziano a fiorire i suoi rapporti d’affari con la famiglia della criminalità organizzata napoletana.

Sebbene il gruppo criminale organizzato più famoso d’Italia sia ancora Cosa Nostra siciliana, il suo potere è stato notevolmente indebolito negli ultimi due decenni e da Camorra e ‘ndrangheta calabrese Diventare più forte.

La famiglia criminale viene da ‘ndrangheta Si è rivelato particolarmente bravo a stabilire collegamenti diretti con i cartelli della droga latinoamericani, che hanno permesso loro di ottenere grandi quantità di cocaina a basso costo e stabili.

A marzo, il principale spacciatore di droga Giuseppe Romeo (Giuseppe Romeo) è stato arrestato dopo anni di fuga a Barcellona, ​​​​in Spagna. All’inizio di questo mese, il capo criminale calabrese Domenico Paviglianiti (Domenico Paviglianiti) è stato arrestato a Madrid ed è latitante da quando è stato scarcerato per errore nel 2019.