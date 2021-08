LLC vs. Incorporazione: quale dovrei scegliere?

Ho deciso di crearne uno società a responsabilità limitata (LLC) o società dipende dal tipo di attività creata dall’individuo, dalle possibili conseguenze fiscali della costituzione di un’entità e da altre considerazioni. Entrambi i tipi di entità hanno vantaggi legali significativi che possono aiutare a proteggere i beni dai creditori e fornire un’ulteriore protezione della responsabilità legale.

In generale, la creazione e la gestione di una società a responsabilità limitata è più semplice e flessibile rispetto a una società a responsabilità limitata. societàTuttavia, entrambe le strutture aziendali hanno i propri vantaggi e svantaggi.

Punti chiave Il processo di creazione di una società a responsabilità limitata (LLC) è molto più semplice rispetto alla creazione di una società e di solito richiede meno scartoffie.

Una società a responsabilità limitata viene creata secondo la legge statale, quindi il processo di costituzione di una società a responsabilità limitata dipende dallo stato in cui viene presentata la domanda.

Dopo la costituzione di una società a responsabilità limitata, è buona prassi definire i ruoli e le responsabilità dei soci attraverso la creazione di un accordo operativo.

L’Internal Revenue Service (IRS) non tratta una società a responsabilità limitata come un veicolo separato ai fini fiscali, il che consente una maggiore flessibilità. I membri possono scegliere come riscuotere le tasse. Possono essere considerate ditte individuali, società di persone o società.

Si possono formare due tipi di società: società S e società C.

Una società S è un’entità di transito, proprio come una società a responsabilità limitata, in cui il proprietario riscuote le tasse sui profitti e sulle perdite della società. Le società AC sono tassate a livello aziendale attraverso l’imposta sul reddito delle società, che viene tassata separatamente dai loro proprietari.

L’azienda offre una maggiore flessibilità in termini di eccedenze di utili. Sebbene tutto il reddito della società a responsabilità limitata vada ai membri, la società S è autorizzata a trasferire il reddito e le perdite ai suoi azionisti.

Facile da formare una società a responsabilità limitata

Creare una società a responsabilità limitata Questo è un processo più semplice rispetto all’avvio di un’azienda e di solito richiede meno scartoffie. Una società a responsabilità limitata è disciplinata dalle leggi statali, quindi il processo di costituzione di una società a responsabilità limitata dipende dallo stato in cui è depositata.La maggior parte degli stati richiede l’archiviazione Articoli dell’organizzazione Con il Segretario di Stato e alcuni stati consentono di compilare online. Alcuni stati richiedono ulteriori passaggi per inviare l’annuncio, di solito sul giornale locale. Dopo aver completato questi passaggi, la LLC viene formalmente costituita.

Dopo la costituzione di una società a responsabilità limitata, è buona prassi commerciale stabilire i ruoli e le responsabilità dei soci. Un membro è un individuo che ha un interesse di proprietà nella LLC.La maggior parte delle società a responsabilità limitata utilizza Accordo Operativo Definisci questi ruoli. La redazione di un accordo operativo non è una condizione necessaria per l’efficacia di una società a responsabilità limitata, ma è una linea di condotta prudente. Se non viene creato alcun accordo operativo, la LLC è soggetta alle regole predefinite contenute nei regolamenti statali.

L’accordo operativo stabilisce i diritti e le responsabilità dei membri.Può definire relazioni commerciali e affrontare le seguenti problematiche Struttura del capitale, Distribuzione di profitti e perdite, riserve di acquisizione dei membri, riserve di morte dei membri e altre importanti considerazioni commerciali.

Flessibilità fiscale per le società a responsabilità limitata

Questo Agenzia delle Entrate (IRS) non tratta una società a responsabilità limitata come un veicolo separato ai fini fiscali, il che consente una maggiore flessibilità. I membri possono scegliere come riscuotere le tasse. Possono essere considerate ditte individuali, società di persone o società. L’opzione fiscale più comune per una società a responsabilità limitata è simile a quella di una ditta individuale. A differenza delle società a responsabilità limitata che pagano le tasse, i membri devono pagare le tasse sugli utili della società a responsabilità limitata. I profitti e le perdite di una società a responsabilità limitata vengono trasferiti al proprietario attraverso l’attività. I proprietari devono quindi segnalare l’utile o la perdita nella propria dichiarazione dei redditi personale. La stessa LLC non paga alcuna imposta societaria. Questo metodo evita la doppia imposizione, che è uno svantaggio della società.

Svantaggi delle società a responsabilità limitata

Sebbene le società a responsabilità limitata abbiano molti vantaggi, ci sono anche alcuni svantaggi da considerare. Anche i membri della LLC devono pagare Imposta sul lavoro autonomo, Che include l’imposta sulla sicurezza sociale del 12,4% e l’imposta sull’assicurazione medica del 2,9%.

LLC ha altri svantaggi.Lo scopo di una società a responsabilità limitata è quello di proteggere i suoi membri da qualsiasi ResponsabilitàSe la società non adempie ai propri obblighi, solo la società a responsabilità limitata può essere l’obiettivo dei creditori, non il patrimonio del socio. Tuttavia, in determinate circostanze, una società a responsabilità limitata può sciogliersi automaticamente, esponendo così i membri a rischi.

Se la società a responsabilità limitata non comunica puntualmente i propri documenti, si verifica l’eventuale morte o recesso del socio, può innescare lo scioglimento automatico, a meno che l’accordo operativo non preveda clausole ereditarie, cambiamenti nella struttura della società a responsabilità limitata, come unire, Ed eventuali clausole con date di scadenza. In queste circostanze, la società a responsabilità limitata può continuare a condurre affari, ma la struttura della responsabilità dei membri può cambiare, il che viola lo scopo originale della creazione della società a responsabilità limitata.

prima di passare Tagli fiscali e legge sull’occupazione Nel 2017, anche le società a responsabilità limitata considerate società di persone ai fini fiscali possono essere automaticamente estinte per motivi fiscali. Se il 50% o più dell’interesse totale o dell’utile della società a responsabilità limitata viene trasferito entro 12 mesi, verrà attivata una risoluzione automatica. Questa regola non si applica più al 2018 e agli anni d’imposta successivi.

Un altro grande svantaggio sono le differenze nelle leggi e nei regolamenti che disciplinano le società a responsabilità limitata tra gli stati. Ciò può causare incertezza per le LLC che operano in più stati. Le differenze nelle norme e nei regolamenti possono comportare ulteriori pratiche burocratiche e un’elaborazione incoerente in diverse giurisdizioni.

I vantaggi dell’azienda

Sebbene una società a responsabilità limitata sia facile da gestire, ci sono ancora vantaggi significativi nell’utilizzo della struttura legale della società. Si possono formare due tipi di società: società S e società C.Uno S azienda È un’entità di passaggio, come una società a responsabilità limitata, in cui il proprietario riscuote le tasse sui profitti e sulle perdite della società.Una specie di Azienda C Le tasse sono riscosse a livello aziendale attraverso l’imposta sul reddito delle società, separate dai loro proprietari. La società C è il tipo di società più comune.

Il vantaggio di una società di tipo C è che consente agli utili di rimanere nella società e di pagarli agli azionisti come dividendi. Inoltre, per le società che alla fine cercano di emettere azioni, la società C può facilmente emettere azioni per raccogliere fondi per espandere ulteriormente la propria attività.

L’azienda offre una maggiore flessibilità in termini di eccedenze di utili. Tutto il reddito della società a responsabilità limitata va ai soci, mentre la società S può trasferire i proventi e le perdite ai suoi membri. azionista, Riportano le imposte sulle dichiarazioni dei redditi personali di livello ordinario.Pertanto, la società S non deve pagare l’imposta sulle società, risparmiando così denaro perché L’imposta sulle società Imposta superiore a quella ordinaria. Se vengono soddisfatti determinati requisiti, gli azionisti possono anche ricevere dividendi esentasse.

Gli svantaggi dell’azienda

In termini di complessità, ci sono evidenti carenze nella fondazione di una società. Richiede un sacco di scartoffie, soddisfare più linee guida, eleggere un consiglio di amministrazione, approvare uno statuto, tenere una riunione annuale e creare rendiconti finanziari formali. Di solito hanno requisiti di tenuta dei registri più onerosi rispetto alle società a responsabilità limitata.

ho ancora una domanda Doppia tassazione Per le imprese. Ciò significa pagare due volte le tasse sullo stesso reddito. Questo perché la società è considerata un’entità giuridica diversa dai suoi azionisti. Pertanto, la società paga le tasse sui suoi guadagni e anche i suoi azionisti pagano le tasse su qualsiasi reddito. dividendi Hanno ricevuto dalla società.

Linea di fondo

Sebbene simili sotto molti aspetti, ci sono molte differenze tra una società a responsabilità limitata e una società, e ciascuna presenta vantaggi e svantaggi. Come imprenditore personale, è importante comprendere tutte le sfumature coinvolte e scegliere la struttura giusta per la tua azienda.