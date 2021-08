Lo “scenario peggiore” in cui il prezzo di BTC supera i 47.000 USD, perché il limite massimo realizzato da Bitcoin tocca un record

Share it

Bitcoin (Bitcoin) 47.000 dollari stanno attirando l’attenzione della gente, ma in realtà questo è solo il “caso peggiore” di uno dei suoi analisti più famosi.

In un tweet del 13 agosto, PlanB, il creatore della serie stock-to-flow del modello di prezzo Bitcoin, ha ribadito che $ 47.000 dovrebbero essere solo l’inizio di BTC/USD.

Il prezzo del bitcoin non è più nel “caso peggiore”

Dopo il crollo dei minatori dalla Cina a maggio e il successivo crollo dei prezzi di BTC, il modello di prezzo di lunga data basato sul principio dell’inventario a flusso ha messo a dura prova la sua affidabilità.

Anche PlanB ce l’ha da solo Momento di incertezza Mentre Bitcoin è sceso a un minimo di $ 29.000.

Tuttavia, all’epoca aveva predetto che, mentre la polvere della ristrutturazione mineraria si sarebbe calmata, la rinnovata forza del mercato avrebbe spinto il mercato al rialzo.

Ha detto che ad agosto, o più specificamente, il prezzo di chiusura ad agosto dovrebbe essere di 47.000 dollari. Su base mensile, BTC/USD dovrebbe continuare a salire, raggiungendo il prezzo “worst case” di fine anno di $ 135.000.

Faccia allo stesso tempo critiche dure, la previsione di PlanB si è avverata questa settimana quando Bitcoin ha superato i 47.000 dollari dopo aver trascorso diversi giorni cercando di rimuovere un’enorme barriera di resistenza a questo livello.

Il limite raggiunto aggiunge un indicatore Bitcoin eccessivamente rialzista

Secondo la stessa previsione, in una svolta potenzialmente interessante, potrebbe esserci anche una lieve inversione di tendenza vicino a $ 40.000 nelle prossime settimane.Gli analisti hanno sottolineato che finora è difficile per i ribassisti mantenere basso il mercato per molto tempo. Fattori multipli Tutti tendono a salire piuttosto che a correggere.

relazionato: 8/13 Analisi dei prezzi: BTC, ETH, BNB, ADA, XRP, DOGE, DOT, UNI, SOL, LTC

“Il prezzo di Bitcoin e la media mobile a 200 settimane e il limite massimo raggiunto… sono tutti in aumento”, ha aggiunto PlanB.

Il cap realizzato è un metodo per valutare il valore di mercato di Bitcoin basato sul prezzo dell’ultima mossa di ogni moneta, rompendo il massimo storico con il rialzo di venerdì. Ora supera i 378 miliardi di dollari.

“Traduzione: il capitale immagazzinato nella rete Bitcoin ha appena superato il massimo storico”, lo statistico Willy Woo Risposto Su Twitter.

“Rispetto ai $ 64.000 di aprile, la rete ha più fondi oggi a $ 47.000. Realized Cap stima questo sommando il prezzo pagato per ogni moneta nella fornitura circolante di BTC”.

Limite di realizzazione Bitcoin e grafico BTC/USD.Fonte: Glassnode/Twitter

