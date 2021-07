Lo scopo di avere un numero di previdenza sociale

Una specie di numero di Social Security (SSN) è un numero di nove cifre rilasciato dal governo degli Stati Uniti a tutti i cittadini statunitensi e ai residenti negli Stati Uniti idonei che ne fanno richiesta. Il governo utilizza questo numero per tenere traccia del reddito totale e degli anni di lavoro.

Quando arriva il momento di andare in pensione, o se hai bisogno di ricevere il reddito di invalidità della Social Security, il governo utilizzerà le informazioni sui tuoi contributi di sicurezza sociale per determinare la tua idoneità e calcolare i tuoi benefici. La maggior parte delle persone utilizzerà lo stesso numero di previdenza sociale per tutta la vita, anche se alcune persone potrebbero dover richiedere un numero sostitutivo a un certo punto a causa di un furto di identità.

Continua a leggere per saperne di più su quando, perché hai bisogno di un numero di previdenza sociale e quando dovresti evitare di usarlo.

Punti chiave Il Social Security Number (SSN) è un identificatore univoco assegnato ai cittadini statunitensi e ad alcuni residenti per monitorare il loro reddito e determinare i benefici.

Oltre alla sicurezza sociale, il SSN è ora utilizzato per una vasta gamma di scopi.

Questi includono l’ottenimento di credito, l’apertura di un conto bancario, l’ottenimento di benefici governativi o assicurazioni private e l’acquisto di una casa o di un’auto.

Quando e perché hai bisogno di un numero di previdenza sociale

Ogni volta che vieni assunto per un nuovo lavoro, il tuo datore di lavoro ti chiederà di fornire un numero di previdenza sociale. L’ufficio contabilità del tuo datore di lavoro utilizzerà questo numero per segnalare il tuo reddito all’Internal Revenue Service (IRS) e segnalare il tuo stipendio alla Social Security all’amministrazione della sicurezza sociale.

A meno che il tuo stato non abbia un’imposta sul reddito, il tuo datore di lavoro la utilizzerà anche per la dichiarazione dell’imposta sul reddito statale. I datori di lavoro che partecipano a E-Verify (un programma per garantire che i dipendenti possano lavorare legalmente negli Stati Uniti) devono anche ottenere il numero di previdenza sociale prima di iniziare a lavorare.

Ecco alcune altre situazioni comuni in cui è necessario fornire un numero di previdenza sociale.

Quando si apre un conto presso qualsiasi istituto finanziario statunitense

Dal 1970, il governo federale ha richiesto alle banche di ottenere i numeri di previdenza sociale dei clienti o i numeri di identificazione dei contribuenti individuali (ITIN). Istituzione finanziaria Usa il tuo SSN per controllare il tuo credito, segnalare i tuoi interessi e redditi o perdite da investimenti all’IRS, segnalare i tuoi interessi ipotecari esentasse all’IRS e gestire il tuo account.

In alternativa, alcuni istituti finanziari accetteranno un numero di identificazione fiscale (chiamato anche numero di identificazione del datore di lavoro o EIN su alcuni moduli) e devi presentare domanda tramite un IRS.

Quando si richiede un prestito federale

Quando richiedi un prestito federale (come un prestito studentesco federale), il governo utilizzerà il tuo numero di previdenza sociale per assicurarti di essere idoneo. Ad esempio, per qualificarsi per un prestito studentesco federale, non devi essere inadempiente su un altro prestito federale, devi avere la cittadinanza qualificata o lo status di visitatore e la maggior parte dei candidati maschi deve essere registrata presso il servizio militare.

Quando si richiede determinati tipi di assistenza pubblica

Programmi di assistenza pubblica, come Indennità di disoccupazione O il reddito di invalidità della sicurezza sociale, che di solito è amministrato da agenzie governative federali o statali che utilizzano i numeri di previdenza sociale per identificare le persone e assicurarsi che non richiedano prestazioni a cui non hanno diritto.

Quando si entra in Medicare

L’Ufficio di previdenza sociale collabora con i centri assicurazione sanitaria e aiuto medico Registrare le persone per i servizi Medicare.

Quando si richiede il passaporto

Se si dispone di un numero di previdenza sociale quando si richiede un passaporto statunitense, la legge federale richiede di fornire un numero di previdenza sociale. Se non si dispone di un SSN, è necessario fornire una dichiarazione giurata attestante che non si è mai ottenuto un SSN.

Nella tua dichiarazione dei redditi

L’IRS utilizza questo numero per abbinare il reddito riportato nella dichiarazione dei redditi con il reddito che il datore di lavoro e l’istituto finanziario hanno dichiarato di averti pagato.Inoltre, è necessario fornire il SSN di tuo figlio per dichiarare tuo figlio come fare affidamento Sulla tua dichiarazione dei redditi.

Ottieni la patente di guida

Se si dispone di un SSN, molti stati richiedono di fornirlo quando si richiede la patente di guida.

I non cittadini che non hanno un numero di previdenza sociale sono esentati dal fornire un numero di previdenza sociale in molte situazioni in cui è solitamente richiesto un numero di previdenza sociale, compreso l’ottenimento della patente di guida, l’iscrizione a una scuola, l’ottenimento di un’assicurazione sanitaria privata o la richiesta di assistenza pubblica, come l’edilizia sovvenzionata. Al governo non piace fornire numeri di previdenza sociale ai non cittadini che non sono autorizzati a lavorare negli Stati Uniti. Dice che se non hai un numero di previdenza sociale, anche le banche e le società di credito di solito non ti chiedono di fornire un numero di previdenza sociale.

Tuttavia, senza questo numero, le istituzioni finanziarie non saranno in grado di operare Controllo del Crédito Nel tuo caso, ciò potrebbe rendere difficile o addirittura impossibile ottenere una carta di credito o un prestito.

Quando evitare di usare il numero di previdenza sociale

In pratica, la legge federale consente a chiunque di chiedere il tuo numero di previdenza sociale, ma ciò non significa che devi fornirlo. Dovresti usare il tuo numero di previdenza sociale il meno possibile. Solo perché qualcuno lo chiede non significa che ne abbia davvero bisogno.

Ad esempio, sebbene la maggior parte degli operatori sanitari ti richieda di fornire un SSN, puoi lasciare vuote le righe richieste durante la compilazione dei documenti medici e di solito nessuno lo metterà in dubbio. Lo studio del tuo medico e altre aziende possono utilizzare altre informazioni per identificarti e tenere traccia dei tuoi record. In altre parole, sebbene tu possa rifiutarti di fornire il tuo SSN, anche l’altra parte può rifiutarsi di fare affari con te.

Non dovresti portare con te la tua tessera di previdenza sociale, a meno che non la usi per uno scopo specifico quel giorno, come quando compili i documenti per iniziare un nuovo lavoro, devi mostrarla al tuo datore di lavoro come prova di cittadinanza (ma se Puoi mostrare un passaporto valido, non è necessario fornire una tessera di previdenza sociale).

Non vuoi rischiare di perdere la tua carta o essere rubato, perché i ladri possono utilizzare questo numero e altri tuoi dati personali per richiedere credito, prestiti, trovare un lavoro e persino ottenere assistenza sanitaria a tuo nome, creando un potenziale grande- problema di furto di identità scala Per te da ripulire.

Conserva invece la carta a casa o in un luogo sicuro sicuro nella banca. Se la tua carta viene smarrita o rubata, devi richiederne una nuova.

Allo stesso modo, dovresti conservare tutti i documenti contenenti il ​​tuo SSN (come la tua dichiarazione dei redditi) in un luogo sicuro. Se qualcuno entra in casa tua, se può solo rubare le tue cose e non la tua identità, sarà meglio per te. Devi anche fare attenzione a proteggere i file elettronici che contengono il tuo numero di previdenza sociale. Se hai un PDF della dichiarazione dei redditi non crittografato sul tuo laptop, in realtà porti con te la tua tessera di previdenza sociale ogni volta che porti con te il computer quando viaggi o vai in un bar.

Linea di fondo

Quando il governo ha introdotto il programma di previdenza sociale numerato nel 1936, non era mai stato così ampiamente utilizzato per identificare e rintracciare le persone. Oggi, questo numero viene utilizzato dallo scopo originale, il monitoraggio del reddito totale e il calcolo delle prestazioni di sicurezza sociale, fino all’apertura di a conto corrente Oppure compila un nuovo modulo paziente nello studio del medico.

Molte aziende ti chiederanno di fornire un numero di previdenza sociale perché è un modo conveniente per identificare i clienti. Sfortunatamente, i criminali possono utilizzare il tuo numero di previdenza sociale per il furto di identità, quindi dovresti proteggere attentamente il tuo SSN e fornirlo solo quando assolutamente necessario.