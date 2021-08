Lo Scottish National Party e lo Scottish Green Party raggiungono un accordo di condivisione del potere

Share it

I leader dello Scottish National Party e dello Scottish Green Party hanno raggiunto un accordo di condivisione del potere che creerebbe una maggioranza di governo nel parlamento decentralizzato di Edimburgo, che ha aumentato la potenziale pressione per il governo britannico per approvare un secondo referendum sull’indipendenza.

Le persone che hanno familiarità con la questione hanno affermato che i dettagli dell’accordo potrebbero essere annunciati venerdì, ma i dettagli dell’accordo potrebbero coinvolgere per la prima volta il Partito dei Verdi nel governo britannico, ma non formerà un’alleanza completa.

esistere Elezioni parlamentari scozzesi a maggio, Lo Scottish National Party ha un seggio in meno rispetto alla maggioranza dei 129 seggi dell’Holyrood di Edimburgo. Il Partito dei Verdi, che sostiene anche l’indipendenza, ha vinto otto seggi.

Finora, il governo conservatore britannico salutato Il referendum scozzese si è ripetuto nel 2014, quando gli elettori hanno rifiutato l’indipendenza con un rapporto dal 55% al ​​45%.

Tuttavia, alcune persone dello Scottish National Party credono che se il governo scozzese ottiene direttamente la maggioranza dei seggi a Holyrood su questo tema, le loro ragioni per votare per la seconda volta saranno rafforzate.

Nicola Sturgeon, primo ministro scozzese e leader dello Scottish National Party, maggio dice Un accordo di cooperazione può includere la nomina di un ministro del Partito dei Verdi, che sarà la prima volta che un politico del Partito dei Verdi avrà potere esecutivo in un governo del Regno Unito.

Sturgeon ha affermato che le due parti “stanno uscendo dalla nostra zona di comfort e cercano nuovi modi di lavorare per il bene comune”.

Venerdì, il partito conservatore scozzese di opposizione ha condannato l’accordo come la creazione di una “coalizione nazionalista caotica”.

“Nicola Sturgeon non è riuscita a ottenere la maggioranza, quindi ha bisogno di qualcuno che la aiuti ad espandere la divisione e spingere [a second independence referendum]”, ha dichiarato in una nota il leader del Partito conservatore scozzese Douglas Ross tweet Venerdì mattina.

È probabile che questo accordo consenta alle due parti di continuare a divergere almeno su alcune politiche. Il Partito dei Verdi ha più politiche di sinistra nella distribuzione della ricchezza rispetto all’SNP e ha chiesto un’azione immediata. Proibire il nuovo sviluppo di petrolio e gas nel Mare del Nord E agisci più velocemente per affrontare il cambiamento climatico.

Rispettati

Sebbene l’SNP sia stato relativamente a suo agio nella sua governance come governo di minoranza dal 2007 al 2011 e dal 2016, l’accordo dovrebbe rendere più semplice l’approvazione della legislazione chiave di Sturgeon.

Dopo tre mesi di trattative, l’accordo deve ancora essere approvato dai membri del Comitato Esecutivo Nazionale dello Scottish National Party e dello Scottish Green Party: si tratta della prima transazione del genere dall’istituzione dell’Holyrood Council decentralizzato nel 1999.

Il sistema elettorale di rappresentanza proporzionale in parlamento rende difficile per qualsiasi partito politico ottenere la maggioranza. Il partito laburista e i liberaldemocratici hanno guidato il governo scozzese come coalizione formale tra il 1999 e il 2007.