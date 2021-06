Lo spettatore in bicicletta che ha causato l’incidente del tour è ancora in libertà Reuters

Il tedesco ha scritto: “Questo messaggio è per coloro che pensano che il Tour de France sia un circo, per coloro che rischiano tutti i rischi e si fanno selfie con la forza ad alta velocità di 50 km/h… Per favore rispetta i corridori e il Tour de France “, ha scritto il tedesco. Su Instagram.

“La maggior parte dei fan è calma, ma voglio sottolineare che sei qui per guardare il tour, non fai selfie, lasci che i tuoi figli si avvicinino a te”.

“La polizia di Landerneau sta indagando e non abbiamo ricevuto risposta da loro”, ha detto a Reuters il vicedirettore del Tour Pierre-Yves Thouault dopo che l’organizzatore ASO ha intentato una causa contro lo spettatore non identificato.

Perros-Guirec, Francia (Reuters)-Domenica, la polizia francese era ancora alla ricerca di spettatori per mandare Tony Martin.Di conseguenza, gran parte della squadra del Tour de France si è schiantata durante la fase di apertura, invitando i fan a esibirsi. in Cina. ciglio della strada.

