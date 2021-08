Lo spin-off di Bitmain Matrixport otterrà lo status di unicorno dopo il round C di finanziamento

Con l’ultimo investimento di serie C, Matrixport, una società di capitale di rischio finanziario crittografato, ha ora un valore di oltre $ 1 miliardo.

Startup con sede a Singapore Ha raccolto più di $ 100 milioni Secondo il CEO Ge Yuesheng, durante questo round di finanziamento è previsto un altro lotto. DST Global, C Ventures e K3 Ventures hanno guidato il round di finanziamento C, ma altri finanziatori includono IDG Capital e Dragonfly Capital.

Finanza crittografica

Ge ha sottolineato che “il crypto banking è ancora un mercato di nicchia in rapida crescita rispetto ai portafogli e agli exchange.” Ha aggiunto che i clienti di Matrixport sono per lo più individui facoltosi con ampie aspettative di rischi e rendimenti. Le entrate della startup nel 2019 sono comprese tra 7 milioni e 8 milioni di dollari USA. Ge ha detto che si aspetta che questo numero raddoppierà entro il 2020.

Matrixport è solo una delle poche startup emergenti che fornisce servizi finanziari crittografici e prodotti strutturati Istituzionale E clienti al dettaglio. A marzo, il patrimonio dei clienti in gestione e custodia della società ha superato i 10 miliardi di dollari. L’azienda spera di aumentare questo numero a centinaia di miliardi in cinque anni. Per allora, almeno tre anni dopo, prevede anche di diventare pubblico, offrendo agli investitori opportunità di uscita, ha affermato Ge.

Spin-off di Bitmain

Matrixport può essere considerato uno spin-off di Bitmain, poiché Wu ha fondato l’azienda dopo aver lasciato Bitmain all’inizio di quest’anno. A gennaio, Wu si dimette In qualità di presidente e amministratore delegato della società che ha co-fondato sette anni fa. Questo ha posto fine a una lotta di potere durata un anno con il co-fondatore Jen Klee.

Nell’insediamento, Wu si è dimesso dalla sua posizione per far posto al suo co-fondatore.Zhan ha quindi accettato di acquistare un $ 600 milioni Bitmain Condividi, poco più della metà del totale. L’accordo ha segnato la fine di una disputa pluriennale che ha visto due co-fondatori in lotta per il potere nell’azienda. Alcuni nell’industria mineraria ritengono che questo tipo di lotta per il potere abbia causato un leggero ritardo della società in termini di competitività.