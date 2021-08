Lo spin-off prudenziale sarà completato il mese prossimo

Prudential completerà lo spin-off della sua attività negli Stati Uniti il ​​prossimo mese, che segna la fine dello spin-off del gruppo assicurativo sulla vita della famiglia, consentendogli di concentrarsi solo su Asia e Africa.

Prudential ha attualmente importanti elenchi a Londra e Hong Kong e ha sede in queste due città e mercoledì ha annunciato una serie di risultati semestrali contrastanti.

Questi mostrano un aumento delle vendite di nuove attività, ma mostrano anche i gravi danni causati dalle misure pandemiche che hanno impedito ai suoi agenti di viaggiare.

Le nuove vendite a Hong Kong sono diminuite del 35% su base annua e le vendite transfrontaliere verso la Cina continentale sono state “seriamente” colpite dalle restrizioni di viaggio.

L’amministratore delegato del gruppo Mike Wells ha dichiarato: “Penso che quando riaprirà, la società privata non sia ancora chiara”.

Le vendite complessive di nuove attività in Asia e Africa sono aumentate del 17%. La forte performance delle joint venture di Prudential in Cina, Singapore e Malesia ha contribuito a raggiungere nuovi profitti aziendali, l’indicatore di performance principale del gruppo, un aumento annuo di 1,2 miliardi di dollari, superiore alle aspettative degli analisti.

In tarda mattinata a Londra, il titolo era aumentato di circa il 2% e gli analisti di Jefferies hanno affermato che il core business “si è dimostrato più resistente del previsto”.

L’Asia è stata a lungo l’area di crescita del gruppo e sempre più la classe media sta acquistando assicurazioni. Prudential ha 560.000 agenti in Asia e Africa, che vendono assicurazioni sulla vita e altri prodotti.

Ha visto un cambiamento importante Per vendere on line. Il gruppo ha affermato che nel secondo trimestre, quando i principali mercati come la Malesia sono entrati in isolamento, quasi la metà delle vendite in Asia è stata effettuata tramite agenti online.

Dopo aver diviso le loro operazioni nel Regno Unito, le due società Anni faSuccessivamente, Prudential è diventata la più grande compagnia assicurativa quotata a Londra, con una valutazione di quasi 40 miliardi di sterline, ma la sua attività si è diffusa in Asia, Africa e Stati Uniti.

Poi è arrivato Sotto pressione L’azionista attivista Third Point ha separato le restanti divisioni e ha cancellato la sua sede nel Regno Unito. Jackson, la sua azienda statunitense, ha annunciato lo spin-off all’inizio di quest’anno.

I documenti di quotazione di Jackson sono stati ora approvati dai regolatori statunitensi e Prudential terrà un voto degli azionisti alla fine di questo mese per approvare la transazione, ovvero gli azionisti riceveranno un’azione Jackson per ogni 40 azioni Prudential detenute.

Il gruppo ha affermato che Prudential prevede anche di raccogliere tra 2,5 e 3 miliardi di dollari per migliorare il proprio bilancio e fornire maggiore flessibilità per la sua espansione in altri mercati.

Oltre il 60% dei dipendenti della sede di Prudential si trova ora a Hong Kong, ma Wells ha dichiarato di non avere intenzione di chiudere la sua base londinese.

“La maggior parte dei CEO… sta accettando il fatto che desideri che la tua impronta immobiliare si allinei con il talento che hai”, ha aggiunto. “Abbiamo uno staff di grande talento a Londra, dove si confrontano con le principali parti interessate… Non vogliamo che tutti vivano nello stesso edificio”.