Lo stallo dell’OPEC mostra che gli Emirati Arabi Uniti “mostrano la loro forza” contro l’Arabia Saudita

Alcuni anni fa, gli Emirati Arabi Uniti e l’Arabia Saudita hanno persino formulato segretamente un piano di alleanza politica.

Sebbene l’alleanza non si sia concretizzata, gli stati autoritari del Golfo hanno combattuto gli insorti nello Yemen e si sono uniti per boicottare il Qatar perché il Qatar avrebbe sostenuto l’islamismo.

Tuttavia, negli ultimi giorni, quando gli interessi di Riyadh e Abu Dhabi sono nuovamente divergenti su questioni come la produzione di petrolio, lo Yemen, la normalizzazione con Israele e i modi per rispondere alla pandemia, le crepe in questa solidarietà sono diventate evidenti. .

Dopo che l’Arabia Saudita e la Russia hanno chiesto ai produttori di aumentare la produzione nei prossimi mesi, venerdì una videoconferenza tra gli stati membri dell’OPEC e gli alleati (OPEC+) si è conclusa con un punto morto. La richiesta mira ad alleviare l’aumento dei prezzi del petrolio ed estendere gli accordi di fornitura esistenti per garantire la stabilità mentre il mondo inizia a riprendersi fragile dalla pandemia di coronavirus.

Ma gli Emirati Arabi Uniti hanno rifiutato, respingendo le proprie quote di produzione che consideravano ingiuste. Gli Stati membri dell’OPEC si riuniranno di nuovo lunedì.

Karen Young, ricercatrice senior presso il Middle East Institute, ha dichiarato: “La forte concorrenza all’interno dei paesi del Golfo coinvolge molte questioni di politica economica”. “L’Arabia Saudita ha chiaramente aumentato la pressione, mentre gli Emirati Arabi Uniti stanno lavorando duramente per garantire i propri obiettivi di profitto in questo mercato ristretto. Questi giganti dell’energia si stanno preparando per i proventi delle esportazioni nei prossimi dieci anni per mantenere la loro economia politica”.

Gli Emirati Arabi Uniti hanno sofferto di più. Non possiamo raggiungere un nuovo accordo alle stesse condizioni: abbiamo il diritto sovrano di negoziare.

Anche altri paesi dell’OPEC+ prevedono di aumentare la produzione di 400.000 barili al giorno da agosto a dicembre ed estendere l’accordo oltre la data di fine prevista nell’aprile 2022.

Il rapporto tra l’Arabia Saudita e gli Emirati Arabi Uniti si è deteriorato, insieme alla determinazione degli Emirati Arabi Uniti di espandere la capacità di produzione per supportare il proprio piano di diversificazione del petrolio. La lotta di potere tra i membri dell’OPEC ora minaccia la capacità del cartello di unificare e stabilizzare i prezzi del petrolio per lungo tempo.

In un raro intervento pubblico di domenica, il Ministero dell’Energia degli Emirati Arabi Uniti ha espresso sostegno all’aumento della produzione, ma ha richiesto che la produzione di riferimento del paese, il calcolo del taglio dell’offerta, tenesse conto della sua maggiore capacità di produzione e conduca una revisione per garantire che “per tutti” Fiera “festa”.

La produzione di petrolio non è l’unico punto di contesa tra Abu Dhabi e Riyadh.

Marwan Albrush, ex consigliere dell’Ufficio del Primo Ministro degli Emirati Arabi Uniti, ha affermato che sebbene gli Emirati Arabi Uniti e l’Arabia Saudita abbiano stabilito una “riserva di alleanza strategica” nell’ultimo decennio, “la competizione economica tra i paesi del Golfo si sta intensificando”.

Gli Emirati Arabi Uniti hanno ritirato la maggior parte delle loro truppe dallo Yemen nel 2019, lasciando l’Arabia Saudita da sola a combattere contro i ribelli Houthi sostenuti dall’Iran. Le forze separatiste meridionali alleate con gli Emirati Arabi Uniti si sono successivamente scontrate con le forze governative yemenite sostenute dall’Arabia Saudita.

Sebbene gli Emirati Arabi Uniti abbiano accettato lo sforzo guidato dai sauditi per porre fine all’embargo commerciale e di viaggio sul Qatar, Abu Dhabi è scioccato dalla velocità della sua riconciliazione con Doha. Allo stesso modo, l’abbraccio degli Emirati Arabi Uniti a Israele dopo la normalizzazione delle relazioni dello scorso anno ha attirato anche l’attenzione dell’Arabia Saudita.

Anche la diversa gestione della pandemia ha frustrato i due stati. Domenica, Riyadh ha deciso di vietare i viaggi da e per gli Emirati Arabi Uniti, dove la variante Delta ha rappresentato un terzo di tutti i nuovi casi. L’Arabia Saudita non ha ancora approvato gli Emirati Arabi Uniti per fare molto affidamento sui vaccini prodotti in Cina per la vaccinazione di massa.

L’Arabia Saudita ha minacciato che se le multinazionali non trasferiscono la loro sede a Riyadh, taglieranno i lucrosi contratti governativi Questo è visto come un attacco segreto a Dubai, che è il centro commerciale degli Emirati Arabi Uniti, e Dubai è la base per la maggior parte delle persone .

L’Arabia Saudita ha sminuito i commenti sulle tensioni, sottolineando che la disputa sull’Opec è “business” e le restrizioni del coronavirus riguardano la “sicurezza”, non la politica.

“Negli ultimi 40 anni, gli Emirati Arabi Uniti hanno seguito la posizione di leader dell’Arabia Saudita nell’OPEC”, ha affermato Abdul Kalk Abdullah, professore di scienze politiche a Dubai. “Ma recentemente, gli Emirati Arabi Uniti sono diventati più fermi nelle loro quote eque e ora stanno dimostrando la loro forza in questo senso”.

Secondo l’accordo OPEC+ proposto, gli Emirati Arabi Uniti ridurranno la produzione del 18% in proporzione, mentre il Paese ridurrà la produzione del 5% e la Russia aumenterà la produzione del 5%. Gli Emirati Arabi Uniti hanno dichiarato di chiudere attualmente circa il 35% della sua capacità, mentre la capacità media degli altri paesi nell’accordo è di circa il 22%.

Rispettati

Gli Emirati Arabi Uniti richiedono che il riferimento di produzione di riferimento venga riesaminato in una riunione futura. La richiesta è stata respinta.

Il Ministero dell’Energia degli Emirati Arabi Uniti ha dichiarato: “Purtroppo, il Comitato congiunto di monitoraggio ministeriale (OPEC) ha proposto una sola opzione, ovvero aumentare la produzione alle condizioni dell’estensione dell’attuale accordo, che estenderà il benchmark di produzione di riferimento sleale degli Emirati Arabi Uniti a 2022. Mese.” In una dichiarazione.

Amrita Sen di Energy Aspects, una società di consulenza, ha dichiarato: “Le differenze di opinione tra Riyadh e Abu Dhabi sulle politiche estere, economiche e di sicurezza, nonché sulla stessa politica petrolifera, stanno aumentando, il che consentirà alle future discussioni e agli sforzi dell’OPEC di mantenere l’accordo OPEC+. complicazione”.

Addetti ai lavori hanno affermato che il più alto livello della Abu Dhabi National Oil Company ha avuto un acceso dibattito sull’opportunità di ritirarsi dal cartello petrolifero. La partenza consentirà agli Emirati Arabi Uniti di finanziare piani per diversificare l’economia, dalle raffinerie e dalla produzione petrolchimica alla borsa delle materie prime di nuova costituzione e ai propri parametri di riferimento del petrolio greggio, che richiedono l’accesso a quantità per avere successo.

Gli analisti energetici hanno affermato che il ritiro degli Emirati Arabi Uniti dal cartello potrebbe innescare una mischia che minerebbe lo scopo dell’OPEC+.

“Gli Emirati Arabi Uniti hanno fatto il sacrificio più grande”, ha detto domenica alla CNBC il ministro dell’Energia degli Emirati Arabi Uniti Suhail Al Mazrouei. “Non possiamo raggiungere un nuovo accordo alle stesse condizioni: abbiamo il diritto sovrano di negoziare”.