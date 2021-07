Lo stallo di Binance mostra i limiti di Bitcoin

Se non puoi spendere il bottino, che senso ha usare Bitcoin per uccidere?

cliente di BinanceÈ uno dei più grandi scambi di criptovaluta al mondo e stanno affrontando questo problema dopo che il loro account è stato improvvisamente disconnesso da uno dei principali sistemi di pagamento del Regno Unito.

Pochi giorni dopo che la Financial Conduct Authority ha ordinato Binance Interrompi tutte le attività regolamentate Nel Regno Unito, le società di asset digitali Fermare Consenti ai suoi clienti di prelevare sterline inglesi tramite Faster Payments, un servizio utilizzato da High Street Bank. Sospesi anche i bonifici con carta di credito in sterline.

Binance insiste sul fatto che il divieto di FCA non influirà sulla sua attività e ha affermato che sta ripristinando i collegamenti. I clienti possono comunque trasferire le proprie risorse su altre piattaforme. Ma l’improvviso stop mette in luce un problema chiave nel mondo libero delle criptovalute.Con ovvie eccezioni salvatore, Nessun paese usa Bitcoin come moneta a corso legale, anche Elon Musk lo ha fatto Supporto chiuso Si prevede di accettarlo come pagamento da Tesla. Al contrario, i detentori di criptovaluta devono trovare un modo per convertirla in corso legale.

Questo è attrito. I regolatori che hanno combattuto il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo per decenni non accetteranno grandi quantità di fondi anonimi provenienti da scambi di valute digitali non regolamentati.L’anonimato di Bitcoin e di alcuni dei suoi concorrenti è chiaramente apprezzato dalle persone criminali informatici con Evasore fiscale.

Facebook ha subito il potenziale contraccolpo quando ha annunciato i suoi piani nel 2019 Rivoluziona i pagamenti globali Sistema Bilancia con valuta digitale. Il progetto ha incontrato clamore normativo ed è stato ripetutamente rinviato, Ritiro con Ha persino cambiato il suo nome in Diem.

Da allora, il governo è diventato sempre più interessato alle criptovalute e i loro metodi sono diventati più complessi. La maggior parte delle grandi banche centrali sta almeno valutando se emettere le proprie valute digitali, e le banche e le autorità di regolamentazione dei titoli stanno iniziando a incorporare piattaforme di crittografia nelle loro reti di regolamentazione.

Il dilemma di Binance deriva direttamente dall’iniziativa del Regno Unito del 2020 di richiedere alle società di criptovalute Registrati con FCA E dimostrare il rispetto delle norme antiriciclaggio.Il regolatore ha dichiarato che il 90% dei potenziali dichiaranti sono “senza precedenti”, tra cui La filiale britannica di Binance, Ha abbandonato la loro applicazione invece di soddisfare gli standard FCA.

In Canada è partita la Ontario Securities Commission Intraprendere azione legale Opporsi agli scambi di criptovaluta non registrati, spingendo Binance a ritirarsi. Tedesco con Agenzia di regolamentazione degli Stati Uniti Sono anche preoccupati per le piattaforme di criptovaluta.

Gli ottimisti delle criptovalute continuano a vedere ogni giro di vite regolamentare come un segno positivo della maturità del mezzo. Hanno senso.I regolatori bancari non assegneranno Peso ad alto rischio Se alcuni istituti di credito non iniziano a detenere valute digitali, passeranno alle valute digitali.La Financial Services Agency of Japan non ne rilascerà una seconda Avvertire contro operazioni illegali entro tre anni Se Binance non continua ad attirare clienti.

Ma questa prospettiva ottimistica è limitata. La repressione cinese Il processo di produzione di Bitcoin che consuma energia riduce notevolmente il prezzo della criptovaluta più famosa. La censura altrove ha costretto i fornitori di criptovalute a riconsiderare i loro modelli di business.

Finora, Binance e altre piattaforme crittografiche sono state in grado di operare con meno dipendenti e meno controlli dei clienti rispetto alle loro controparti nel settore finanziario tradizionale. La finestra di clemenza si chiuderà quasi sicuramente, costringendo il settore a compiere scelte difficili.

Troppa censura allontanerà i primi utenti che vogliono guidare la sua rapida crescita. Tuttavia, senza sistemi e controlli adeguati, l’ampio appeal delle criptovalute sarà limitato. Coinbase, una delle piattaforme più grandi al mondo, ne è un buon esempio.Si considera la sua quotazione diretta al Nasdaq ad aprile verifica Per il settore, il prezzo delle azioni è diminuito di oltre il 20% rispetto al prezzo di chiusura del primo giorno. Gli investitori temono che il calo dei prezzi di Bitcoin indebolirà i volumi di scambio e l’aumento della concorrenza e dei costi ridurrà i margini di profitto.

Guarda quante banche regolamentate, broker e borse valori hanno annusato l’opportunità.Solo martedì, Deutsche Börse ha dichiarato di aver Acquistato un fornitore di criptovaluta svizzero, Fidelity, Standard Chartered Bank e TP ICAP hanno annunciato di aver Lanciato congiuntamente Una piattaforma di trading crittografata.

I fanatici delle criptovalute potrebbero applaudire l’atteggiamento antiautoritario di Binance. La maggior parte degli investitori desidera una piattaforma in cui prelevare facilmente fondi.

brooke.masters@ft.com

