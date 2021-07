Lo stress test dell’UE mostra che la banca più antica del mondo fallirà tra shock economici

Secondo lo stress test europeo, Siena Bank, la banca più antica del mondo, vedrà scomparire il proprio capitale in una grave recessione economica, test che ha portato risultati relativamente deboli anche per Deutsche Bank e Société Générale.

Nello scenario peggiore testato dall’Autorità bancaria europea, il rapporto tra azioni ordinarie di MPS e attività ponderate per il rischio è sceso dal 9,86% a meno 0,1%, rendendolo di fatto insolvente.

I regolatori hanno utilizzato scenari in cui il PIL dell’UE è diminuito del 3,6% e il tasso di disoccupazione ha raggiunto il 12,1% per testare la performance del bilancio della banca.

Il governo italiano che ha salvato MPS nel 2016 Colloqui esclusivi Giovedì UniCredit ha venduto parte delle attività della banca in difficoltà.

Giovedì, quando il CEO di UniCredit Andrea Orcel ha discusso della potenziale transazione di MPS, ha affermato che qualsiasi acquisizione non dovrebbe influire sullo stato del capitale Tier 1 delle azioni ordinarie di UniCredit. “Non importa quale impatto avremo quando mettiamo insieme queste due parti, il nostro CET1 deve rimanere allo stesso livello di prima”, ha affermato.

UniCredit ha ottenuto risultati molto migliori nello stress test, con il suo CET1 ratio che è passato dal 15,14% al 9,22%.

In questo caso, i bilanci di altre grandi banche si sono fortemente deteriorati. Il coefficiente patrimoniale di Deutsche Bank è sceso dal 13,63% al 7,43% e il coefficiente patrimoniale di Societe Generale è sceso dal 13,16% al 7,54%.

Sebbene l’EBA abbia fallito o fallito lo stress test sui bilanci bancari, i risultati sono importanti perché i regolatori li usano per calcolare se le banche hanno bisogno di aumentare il capitale e quanti dividendi possono pagare.

I risultati complessivi mostrano che anche nel peggiore scenario di “prezzo basso a lungo termine” dell’EBA, il coefficiente patrimoniale Tier 1 delle azioni ordinarie del settore rimarrà in media leggermente superiore al 10%, inferiore all’attuale 15%.

Il presidente dell’EBA José Manuel Campa ha dichiarato al Financial Times: “Il settore deve essere cauto e prudente nel valutare le proprie posizioni in settori colpiti dal Covid e controparti specifiche. Identificazione precoce Il potenziale deterioramento della qualità del credito è molto importante”.

Ha aggiunto: “La resilienza del settore è elevata in tutti i paesi, ma vediamo un impatto maggiore sulle banche che si affidano maggiormente ai portafogli di credito”.

Rispettati

Javier García, partner dell’attività di servizi finanziari di Oliver Wyman, ha dichiarato: “Sembra di rendersi conto che stiamo lentamente tornando alla normalità. Questo non significa [we will avoid the] Un’ondata di potenziali inadempienze sta attraversando i libri contabili. Ma sembra che il peggio sia passato. Con l’emergere della performance finanziaria della banca nella prima metà dell’anno, le misure speciali sembrano aver funzionato. ”

I risultati complessivi della resilienza sono ampiamente attesi, soprattutto dopo che Andrea Enria, capo della supervisione della Banca centrale europea ed ex presidente dell’EBA, ha dichiarato ai membri del Parlamento europeo all’inizio di luglio Alza il cappello Riguardo ai dividendi e ai riacquisti di azioni delle banche dell’Eurozona.

Queste restrizioni sono state attuate lo scorso anno per proteggere i bilanci delle banche durante il picco della pandemia di coronavirus.

Lo stress test di quest’anno era originariamente previsto per la scorsa estate, ma è stato rinviato di 12 mesi a causa della pandemia.