Lo zar del clima britannico esorta le aziende a partecipare alla campagna “corsa allo zero” Reuters

“Partecipare allo zero contest prima della COP26 ti manterrà in vantaggio. Partecipare a questa attività ti incoraggerà a lavorare in modo più efficiente e ti farà risparmiare denaro.”

“Siamo in un momento critico nell’affrontare il cambiamento climatico. L’azione per il clima che non rispetta l’accordo di Parigi non è sufficiente”, ha affermato Sharma.

“Questi sono obiettivi solidi e rigorosi basati sulla scienza, che dimostrano che lo zero netto non è un vago desiderio di un punto lontano nel futuro, ma un piano specifico per il qui e ora”.

Aderendo a quella che Sharma chiama l’iniziativa “gold standard”, le aziende si impegneranno a utilizzare obiettivi basati sulla scienza per raggiungere emissioni nette pari a zero nelle loro operazioni entro il 2050 al più tardi.

Il movimento Race to Zero riunisce le alleanze di iniziativa net zero da tutto il mondo sotto un unico ombrello, con l’obiettivo di accelerare le operazioni per entrare nella COP26.

