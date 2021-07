L’obiettivo del Regno Unito è vietare la vendita di nuovi camion diesel e benzina entro il 2040

Secondo il piano di decarbonizzazione del traffico del governo annunciato mercoledì, il Regno Unito vieterà la vendita di nuovi camion diesel e benzina dal 2040.

Poiché il Regno Unito cerca di raggiungere emissioni nette di carbonio zero entro il 2050, questo piano a lungo ritardato include diverse consultazioni pubbliche su misure volte a ridurre l’inquinamento nel settore dei trasporti.

La pubblicazione del documento coincide con il piano della Commissione europea di delineare più tardi quel giorno come l’UE raggiungerà il suo obiettivo di ridurre le emissioni del 55% rispetto ai livelli del 1990 entro il 2030. Bruxelles spera di aumentare le tasse sui carburanti inquinanti e di introdurre la prima tassa sul cherosene per aviazione all’interno dell’UE.

Il governo britannico ha dichiarato mercoledì che intende vietare la vendita di nuovi camion pesanti diesel e benzina entro il 2040 e negozierà la proposta. Vietare la vendita di piccoli camion dal 2035 e vietare la vendita di camion di grandi dimensioni con un peso superiore a 26 tonnellate dal 2040, “o prima se sembra fattibile una transizione più rapida”.

Al contrario, il governo intende vietare la vendita di nuove auto e camion a benzina e diesel dal 2030 e vietare la vendita di veicoli ibridi dal 2035.

Il governo ha ribadito i suoi obiettivi Zero emissioni nette per il trasporto aereo Il piano prevedeva che entro il 2050 fosse proposto un nuovo e più rigoroso obiettivo per l’aviazione nazionale, ovvero zero emissioni nette entro il 2040. Entro il 2040, anche tutte le operazioni aeroportuali in Inghilterra dovrebbero raggiungere emissioni zero. Ci saranno consultazioni su questi obiettivi e su come raggiungerli effettivamente.

Il ministero dei Trasporti auspica che le nuove tecnologie ei carburanti possano favorire il calo delle emissioni dell’aviazione, e non intende intervenire per limitare o limitare il numero dei voli. Il carburante per aviazione a basse emissioni di carbonio non è ancora stato fornito su larga scala.

Doug Parr, capo scienziato di Greenpeace nel Regno Unito, ha affermato che l’obiettivo dell’aviazione è il benvenuto, ma “può essere raggiunto solo attraverso il progresso tecnologico. Questa è una scommessa molto grande… Se il progresso non viene raggiunto, abbiamo bisogno di un meccanismo per ottenere la stessa riduzione delle emissioni e il meccanismo non può compensarla.”

Si prevede che il documento completo britannico che verrà pubblicato più tardi mercoledì getterà le basi per il dilemma politico del pedaggio stradale. Esperto di verde È stato detto che una volta che i veicoli elettrici domineranno, sarà necessario recuperare i 37 miliardi di sterline che il governo attualmente riceve dalle tasse sul carbonio come le tasse sul carburante e le accise sui veicoli.

Il governo ha già introdotto il cosiddetto “Autorizzazione ZEV” Secondo i regolamenti, le case automobilistiche britanniche devono produrre una percentuale minima di auto elettriche.

Al momento, i marchi automobilistici britannici devono garantire che le loro vendite soddisfino i limiti medi di emissione di carbonio che si applicano quando il paese aderisce all’Unione europea.

La flotta ministeriale del governo passerà ai nuovi veicoli elettrici a partire dal 2027.

La Commissione per i cambiamenti climatici, che consiglia il governo, ha affermato l’anno scorso che la vendita di autocarri pesanti diesel dovrebbe essere gradualmente eliminata. “Non dopo” rispetto al 2040.

L’anno scorso, i sei principali produttori di autocarri europei, tra cui Volvo e Daimler, si sono impegnati a chiudere Vendite diesel Entro il 2040.

I trasportatori britannici hanno affermato che l’obiettivo 2040 fissato “la soglia è troppo alta” perché la tecnologia “oggi non esiste” che consente ai più grandi camion per le lunghe distanze di funzionare a batterie.

Alcuni produttori, tra cui Tesla e Volvo, stanno sviluppando camion elettrici, ma alcuni esperti affermano che l’idrogeno sarà un’opzione più realistica per i mezzi pesanti più grandi.

Graeme Cooper, Head of Future Markets presso State Grid, ha dichiarato: “Sebbene ci possa essere incertezza su quale tecnologia sia la migliore per la pulizia dei mezzi pesanti, ci sono… azioni che possono essere intraprese ora, come investire in infrastrutture energetiche prima che sia necessario.”

Rispettati

I ministri si stanno rivolgendo alla sfida scoraggiante di ridurre il traffico e le emissioni domestiche per raggiungere l’obiettivo di zero emissioni nette per il 2050.

governativo Valutazione di impatto È stato dimostrato che la decarbonizzazione del settore dei trasporti richiederà un sostanziale aumento dell’uso di veicoli esclusivamente elettrici nel Regno Unito.

Tim Lord, che è stato a capo della crescita pulita nella business unit fino al 2020, ora lavora presso il think tank del Tony Blair Institute for Global Change, ha affermato che l’uso dell’auto e la tariffazione stradale saranno un’occasione mancata.

Il segretario ai trasporti Grant Sharps ha dichiarato che il piano era “non impedire alle persone di fare cose” ma “fare le stesse cose in modi diversi”.

“Voleremo ancora nei giorni festivi, ma utilizzeremo velivoli più efficienti e utilizzeremo combustibili sostenibili. Guideremo ancora, ma utilizzeremo sempre più veicoli a emissioni zero”, ha affermato.