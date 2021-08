L’obiettivo della Gran Bretagna è terminare i negoziati del Pacific Trade Group entro la fine del 2022

Il segretario al commercio internazionale ha dichiarato che l’obiettivo della Gran Bretagna è concludere i negoziati per l’adesione al Trans-Pacific Trade Group entro la fine del 2022 e spera di convincere gli Stati Uniti a rientrare nel gruppo.

In un’intervista al Financial Times La politica di Payne Podcast, dice Liz Truss negoziazione La cooperazione con il G11 è al centro dell’agenda commerciale “Global Britain” del governo dopo la Brexit.

Il Comprehensive Progress Agreement per il partenariato transpacifico include diverse economie in rapida crescita come Messico, Malesia e Vietnam, nonché attori regionali maturi come Giappone, Australia, Nuova Zelanda e Canada.

Truss ha dichiarato di sperare che “possiamo completare i negoziati entro la fine del prossimo anno” per entrare nell’Unione Europea e crede che ciò consentirà al Regno Unito di beneficiare di una “enorme” crescita economica nella regione Asia-Pacifico.

“Entro il 2030, i due terzi della classe media mondiale vivranno in Asia e i tipi di prodotti di cui hanno bisogno sono quelli prodotti nel Regno Unito, che si tratti di prodotti fabbricati di alto valore, alimenti e bevande di qualità, prodotti digitali e di dati, servizio finanziario”, ha detto.

“L’Unione europea avrà una quota minore dell’economia mondiale in 20 o 30 anni, mentre i paesi che hanno aderito al Cptpp, come il Vietnam o la Malesia, occuperanno una quota maggiore”.

Nonostante la sfida delle differenze negli standard agricoli, il raggiungimento di un accordo commerciale con gli Stati Uniti è il più grande trofeo commerciale dell’amministrazione Johnson. Ma Truss ha espresso la speranza che se gli Stati Uniti si unissero al CPTPP, il commercio anglo-americano possa essere liberalizzato. rimanere Nel 2017.

“Gli Stati Uniti sono una delle parti originali della Trans-Pacific Partnership e il nuovo governo non ha ancora indicato di voler aderire. Ma chissà cosa accadrà in futuro”.

Sebbene gli agricoltori siano preoccupati che gli standard per raggiungere un accordo commerciale con gli Stati Uniti possano essere compromessi, Truss ha affermato: “Per me, il principio importante è che in qualsiasi negoziato conduca, non danneggeremo gli agricoltori britannici con standard elevati”. Ha aggiunto di essere “molto fiduciosa di raggiungere un accordo con gli Stati Uniti”.

Ha anche difeso l’accordo commerciale raggiunto dal Regno Unito dalla sua uscita formale dall’UE, sebbene l’analisi economica interna del governo mostri che i benefici diretti che riceveranno sono minimi e non compenseranno i vantaggi persi dall’uscita dall’UE.

“La chiave della nostra analisi è che si tratta di un’analisi comparativa statica, quindi non può prevedere il futuro. Significa solo come ci aspettiamo che la situazione nell’intero campo economico cambi nello stato attuale in cui ci troviamo. Non si tratta del futuro. prevedere.”

Terrass ha anche annunciato che il suo dipartimento del commercio internazionale accelererà il trasferimento di circa un quinto dei suoi 2.455 dipendenti. personale Come parte di un piano di “aggiornamento” per affrontare la disuguaglianza regionale, da Whitehall.

L’obiettivo del Ministero è di avere 500 dipendenti nel Darlington Treasury North Campus entro il 2030. La sede includerà anche funzionari del Ministero delle finanze, del Ministero del commercio, del Ministero degli alloggi, delle comunità e degli enti locali e dell’Ufficio nazionale di statistica.

Il dipartimento ha già reclutato un centinaio di posizioni per il dipartimento “British Trade and Investment North”. DIT avrà anche uno dei cinque direttori generali del dipartimento con sede a Darlington. Truss spera anche di espandere i suoi uffici a Edimburgo, Belfast e Cardiff oltre Whitehall entro il 2030, con un totale di 750 funzionari.

Truss, che spesso Valutato Come membro del governo più popolare del Partito Conservatore, il sito web ConservativeHome non nega la sua ambizione di guidare un giorno il suo partito.

“Come ministro del Commercio, sono molto felice. Penso di aver ottenuto il miglior lavoro nel dipartimento del governo. Questa è la prima volta che questi nuovi accordi commerciali sono stati raggiunti in 50 anni”, ha affermato. “Il Primo Ministro ha fatto un ottimo lavoro. E credo che servirà per molti anni a venire”.