L’obiettivo di Lloyds Bank è diventare un grande proprietario terriero del Regno Unito con 50.000 case

Share it

Share it

Pin it

Pin it

Share on Google

Share on Google

Tweet it

Tweet it

Share on Facebook

Share on Facebook

I documenti interni mostrano che l’obiettivo del Lloyds Banking Group è di acquistare 50.000 case nei prossimi 10 anni e diventare uno dei più grandi proprietari terrieri del Regno Unito.

Lloyd ha annunciato il mese scorso di unirsi Mercato degli affitti residenziali privati Con il marchio Citra Living si cerca di separare il reddito bancario dai prestiti tradizionali schiacciati dai bassi tassi di interesse.

La banca è stata a denti stretti sui suoi obiettivi di business a lungo termine, ma gli annunci di lavoro interni visti dal Financial Times mostrano che Citra ha impostato una “sfida strategica” per raggiungere 10.000 proprietà entro la fine del 2025 e aumenta ulteriormente l’obiettivo di raggiungerlo entro il 2030 50.000.

Si stima che con 10.000 case, Citra avrà un bilancio di circa 4 miliardi di sterline e genererà circa 300 milioni di sterline di utile ante imposte.

L’obiettivo per il 2025 renderà Citra più grande di Grainger, l’attuale più grande proprietario residenziale privato nel Regno Unito, che possiede circa 9.100 proprietà e ha un valore di mercato di 2,1 miliardi di sterline.

La pubblicità affermava che Citra potrebbe prendere in considerazione “opportunità di fusione e acquisizione e/o alleanze strategiche” per aiutarla a raggiungere i suoi obiettivi.

L’obiettivo interno rialzista è in netto contrasto con la cauta dichiarazione pubblica del gruppo su Citra.

William Chalmers, chief financial officer di Lloyds Bank, ha dichiarato agli analisti il ​​mese scorso: “Stiamo esplorando la regione mantenendolo su base limitata, mentre ci permettiamo di imparare da esso”.

Le modifiche fiscali hanno portato a una riduzione del numero di proprietari di piccola scala che in precedenza dominavano il settore degli affitti nel Regno Unito, tuttavia, negli ultimi anni, la carenza di alloggi e l’aumento del numero di affittuari hanno incoraggiato le aziende più grandi a entrare nel settore.

Gruppi assicurativi e di gestione di fondi come Legal & General e M&G sono diventati importanti investitori e la catena di vendita al dettaglio John Lewis sta progettando di convertire alcuni dei suoi negozi e altri terreni in migliaia di case in affitto.

Rispettati

Lloyds Bank, il più grande prestatore di mutui nel Regno Unito, spera che la sua attuale conoscenza del mercato immobiliare possa fornirgli un vantaggio. Sta inoltre valutando la vendita incrociata di prodotti delle sue altre attività, come l’assicurazione sulla casa e i prestiti sui depositi. Chalmers ha detto agli analisti che “la generazione di attività a lungo termine nella sua attività assicurativa è ovviamente molto interessante”.

Un rischio è quello di competere con i propri potenziali clienti.La prima proprietà della società è stata un progetto di sviluppo recentemente completato a Peterborough, ma la banca ha affermato che spera di costruire la maggior parte del suo portafoglio sviluppando un nuovo sito da zero per evitare “Hoover[ing] Il proprietario-occupante della proprietà vuole acquistare”. All’inizio di questo mese, ha concordato di stabilire una partnership con il costruttore di case dell’indice FTSE 100 Barratt.

Lloyds ha dichiarato: “Come sottolineato al momento del lancio, Citra Living inizierà inizialmente su piccola scala con l’obiettivo di acquistare e affittare nuove proprietà di alta qualità. Ciò sarà ottenuto collaborando con i principali costruttori di case per soddisfare la crescente domanda di proprietà in affitto. L’obiettivo è fornire gradualmente scorte incrementali al mercato degli affitti del Regno Unito nei prossimi anni”.