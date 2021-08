L’Occidente ha pagato il prezzo per aver ignorato l’economia afghana

Dopo la caduta di Kabul, il ventennale intervento occidentale in Afghanistan è destinato a fallire: questa è una forte tentazione. “Non esiste una soluzione militare” per affrontare le sfide del Paese: questa è una versione dell’analisi. È vero: in una guerra dove non si può vincere la pace, alla fine non si vincerà.

Tuttavia, c’è un simile fatalismo riguardo alla possibilità che l’Afghanistan possa aver vinto la pace. Alcuni dicono che una società troppo tribale e tradizionale non diventerà mai una democrazia funzionante. Altri dicono che la “fondazione” degli estranei è sempre destinata al fallimento.

Costruire un paese è senza dubbio il lavoro della sua gente. Tuttavia, dopo il rovesciamento dei talebani nel 2001, la creazione di un paese e di un’economia funzionanti è qualcosa che l’Occidente non solo può fare, ma ha anche la responsabilità di farlo. La triste verità è che non ci abbiamo mai veramente provato.

Sebbene il reddito pro capite dell’Afghanistan oggi sia superiore a quello degli anni ’90, è rimasto stabile a circa 600 dollari negli ultimi dieci anni. Secondo la Banca MondialeCome l’economista Jeffrey Sachs Indicare, La spesa degli Stati Uniti per lo sviluppo economico del paese impallidisce rispetto alle spese militari: anche i fondi nominali per la ricostruzione sono utilizzati principalmente per la sicurezza.

Naturalmente, una struttura statale resiliente e attività economiche richiedono un ambiente stabile e sicuro. Ma la dipendenza è bidirezionale. Un paese e un’economia al servizio del popolo afghano avrebbero potuto rendere più efficace qualsiasi spesa militare perché avrebbe dato all’esercito afghano qualcosa per cui valesse la pena combattere, ei talebani avrebbero potuto ridurre il terreno fertile per il reclutamento.

Ancora più importante, non è solo “quanto spendi, ma come lo spendi”, ha detto Sarah Chayes, che è stata per dieci anni consigliere della leadership militare degli Stati Uniti in Afghanistan e ha scritto una copia di Prenotare Sulla corruzione lì. La corruzione, l’indebolimento della lealtà e il contributo al fallimento economico alla fine portarono al fallimento militare.

“La gente continua a dirmi che il regime talebano è autoritario in ciò che odiano, ma non è corrotto”, ha detto Chayes. Altre ricerche la supportano.Secondo a Indagine di Afghan Integrity Watch Un sondaggio condotto lo scorso inverno ha mostrato che “più della metà dei cittadini ritiene che il livello di corruzione nelle aree controllate dai talebani sia inferiore a quello nelle aree controllate dal governo”.

Lo stesso rapporto ha stimato che l’importo totale delle tangenti pagate dagli afghani ai funzionari statali è stato di 2,25 miliardi di dollari. Questa non è una novità.Ufficio delle Nazioni Unite contro la droga e il crimine Rapporto 2010 Le tangenti pagate dagli afgani hanno raggiunto i 2,5 miliardi di dollari in un anno, quasi un quarto del PIL ufficiale del Paese. Il rapporto affermava: “Coloro a cui è affidato il compito di far rispettare la legge sono considerati i più colpevoli di violazione della legge”.

Queste tangenti sono lo strato inferiore di quello che Chayes descrive come “un sistema integrato verticalmente, come una mafia”.

Dire che l’enfasi sulla corruzione è dare la colpa agli afghani per non aver colto nel segno. La corruzione della nazione afghana dovrebbe essere attribuita ai suoi garanti finanziari e di sicurezza: la coalizione guidata dagli Stati Uniti.

“Abbiamo tutto il potere”, ha detto Chayes, “e abbiamo quasi ostinatamente imposto e contribuito a questa corruzione”. Il modo per farlo è fornire fondi attraverso intermediari favorevoli e interagire solo con chi è al potere, intimidendo così i comuni afgani a non parlare, e non esiste un vero meccanismo di controlli e contrappesi, come la formazione della polizia indipendente per padroneggiare le capacità investigative.

In parole povere, i paesi corrotti sono il prodotto del potere americano.Proprio del Congresso degli Stati Uniti Ispettore generale speciale Ricostruzione dell’Afghanistan detto lo stesso: La mancanza di pazienza ha indotto il governo degli Stati Uniti a fare una “scelta” [that] Aumento della corruzione e riduzione dell’efficacia del piano. .. Quando i funzionari statunitensi alla fine si sono resi conto di questa dinamica, hanno semplicemente trovato un nuovo modo per ignorare la situazione locale. “

Ora si dice che gli sforzi per creare un paese afghano funzionante sono sempre destinati al fallimento: si tratta di un’indebita riduzione di responsabilità. Gli Stati Uniti ei suoi alleati avrebbero potuto intraprendere azioni diverse. Avrebbero potuto distribuire i fondi come pagamenti personali in contanti invece di installare guardiani locali per le risorse. Avrebbero potuto introdurre forti meccanismi di trasparenza, supervisione e controllo. Avrebbero potuto imporre rapidamente sanzioni a funzionari corrotti a tutti i livelli.

I drammatici eventi della scorsa settimana hanno evidenziato la fine di quella che alcuni hanno definito una guerra impossibile da vincere, indicando la vergognosa storia di intervento straniero dell’Afghanistan. La vera vergogna è la negligenza occidentale nei confronti della pace che può essere conquistata per 20 anni.

martin.sandbu@ft.com