L’Occidente potrebbe ritirarsi ai margini del Covid

Uno schema ovvio nei primi 18 mesi del coronavirus è che ogni ovvia certezza viene sostituita da un evento. L’ultima notizia è che l’Occidente, principalmente gli Stati Uniti e l’Europa occidentale, si sta muovendo verso la normalità post-pandemia. Questo è tutt’altro che garantito. Con il graduale declino dei tassi di vaccinazione, l’obiettivo di raggiungere l’immunità di gregge è in conflitto con la resistenza culturale. Fai un passo indietro per i primi due passi. La cosa preoccupante è che la nuova mutazione supererà la capacità dell’Occidente di inoculare i suoi ritardatari.

Hanno fatto sì che il presidente Joe Biden mancasse il suo obiettivo 70% di vaccinazioni Entro il 4 luglio fallirà il primo obiettivo che si era prefissato. La Casa Bianca ha detto che terrà un incontro tra poche settimane. Ma questo potrebbe richiedere misure che Biden e gli stati hanno finora evitato per paura di incitare una guerra culturale, come costringere gli studenti a ricevere iniezioni prima di tornare a scuola. Difficoltà simili attendono la maggior parte dei paesi europei. I più lenti stanno raggiungendo i primi utenti, in parte perché questi ultimi stanno raggiungendo uno stato stazionario.

Non è da sottovalutare il rischio che l’Occidente sia costretto a un’altra chiusura invernale. Il governo deve affrontare due grandi sfide. Il primo è controllare l’antica lotta tra libertà e sicurezza. Quasi tutti i paesi occidentali, non solo i paesi di lingua inglese, scelgono di persuadere piuttosto che costringere. I biglietti della lotteria e la birra gratis sono più efficaci delle multe per le persone indecise. Ma il successo iniziale del piano sta erodendo gli incentivi per vincere i boicottaggi sociali: giovani, persone religiose e vari gruppi emarginati.

Gli Stati Uniti stanno affrontando un problema crescente di free-riding. Con la scomparsa della distanza sociale, scompare anche la motivazione a vaccinare. Gli americani accettano l’idea che la pandemia sia finita più che altrove. Lo stadio è quasi pieno. Il ristorante interno è sovraffollato. Nella maggior parte del paese, le maschere sono considerate elitarismo.Alcuni di essi hanno avuto origine da un’eruzione cutanea dei Centers for Disease Control Dichiarazione di maggio Solo le persone che non sono state vaccinate devono indossare una mascherina in casa. Le differenze culturali negli Stati Uniti sono dannose per questo sistema d’onore, specialmente quando i certificati di vaccinazione sono facilmente contraffatti.

L’evento pop-up tenutosi a Times Square a New York all’inizio di questo mese ha evidenziato la generale mancanza di distanziamento sociale nella maggior parte degli Stati Uniti e in altri paesi occidentali © Angela Weiss/AFP via Getty Images



L’improvviso calo della mortalità ha ulteriormente ridotto il senso di urgenza dell’America. La variante Delta, scoperta per la prima volta in India, potrebbe essere più contagiosa dei suoi predecessori. Ma finora, i principali vaccini in Occidente si sono dimostrati efficaci nel ridurre i tassi di ospedalizzazione. Il Regno Unito è ora dominato dal Delta, ma il suo bilancio delle vittime è appena aumentato. Questa è una buona notizia. Tuttavia, la storia del virus suggerisce che questa potrebbe essere una tappa in un più lungo viaggio di mutazione. Nella maggior parte dei paesi occidentali, sembra fattibile un tasso di vaccinazione del 70%. Raggiungere l’85% è ambizioso e potrebbe essere al di là della portata degli Stati Uniti.

Tuttavia, rispetto a quella collina, il resto del mondo sembra l’Himalaya. Biden e i suoi omologhi del G7 hanno vinto applausi all’inizio di questo mese per un impegno globale di 870 milioni di iniezioni di vaccini. Questo è meglio di niente.ma Sono troppo pochi E la loro distribuzione richiederà troppo tempo. Quest’anno gli Stati Uniti distribuiranno solo la metà dei 500 milioni promessi. Pertanto, l’Occidente ha promesso di soddisfare molto meno di un quinto degli 11 miliardi di bisogni del mondo. Cina e Russia potrebbero aggiungere almeno altrettanti vaccini, anche se con un’efficienza inferiore. Questa non è solo un’opportunità geopolitica persa dall’Occidente, ma anche un rischio di virus affrontato dai suoi cittadini.

L’analisi costi-benefici è difficile da comprendere.Esperto del Fondo Monetario Internazionale stima Entro la metà del 2022, vaccinare la maggior parte del mondo costerà 50 miliardi di dollari. L’Occidente ha un’opportunità irripetibile di segnare il benessere globale. Nel febbraio di quest’anno, Biden ha firmato un piano di stimolo da 1,9 trilioni di dollari, che ha suscitato critiche da parte di molti economisti, definendolo troppo ampio. Con solo il 3% di esso, l’Occidente può guadagnarsi la gratitudine di miliardi di persone. Nel calcio, Biden sta davanti a una porta aperta. Se viene data priorità alla vaccinazione globale, i vincoli di approvvigionamento saranno presto allentati.

La politica spiega la maggior parte delle esitazioni in Occidente. I leader temono che gli attacchi populisti comportino enormi sussidi per gli stranieri. Tuttavia, questa cautela comporta dei rischi.Questo Variante Delta Rappresenta già un terzo delle nuove infezioni negli Stati Uniti e sta crescendo nell’Europa continentale. Se ci sono nuove varianti, è in arrivo un altro blocco invernale. Buona fortuna a cercare la rielezione in questa situazione. Le democrazie occidentali non saranno più così caute in quel momento.

